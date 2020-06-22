РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту

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«Яндекс.браузер» утвержден в РЖД в качестве основного браузера, используемого для веб-серфинга. Это было сделано на фоне крупномасштабного импортозамещения в области ПО. Также была выбрана российская почтовая система.



Софтверное импортозамещение в РЖД

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приступило к использованию российских программных разработок сфере работы с электронной почтой и веб-серфинга. Как пишет ведомственное издание «Гудок» со ссылкой на директора по информационным технологиям РЖД Евгения Чаркина, во всей сети организации для доступа в интернет используется «Яндекс.браузер».

По словам Евгения Чаркина, РЖД проанализировали свыше 110 программных продуктов и платформ общего назначения, разработанных в России. Из них они выбрали в общей сложности 20. Как сообщили CNews представители компании, к ним относятся: ERP, EAM, системы электронного документооборота и управления данными, офисные системы и других. По некоторым из них реализуются пилотные проекты, итоги которых будут раскрыты позднее.

Отечественная почтовая система

Евгений Чаркин сообщил также, что РЖД перешли к использованию не только отечественного браузера. Как рассказали CNews представители компании, все централизованные сервера электронной почтовой системы ОАО «РЖД» переведены на ПО CommuniGate Pro, а в качестве антиспам-решений компания использует продукты «Лаборатории Касперского».

РЖД отказались от иностранной почтовой системы в пользу отечественной

По состоянию на 22 июня 2020 г. едином реестре российского ПО числилось свыше 6800 программных продуктов. Из этого списка прямое отношение к работе с электронной почтой имеют «Мой офис почта» (номер в реестре 73), «Автоматизированное рабочее место абонента электронной почты DioPost» (3063), «Почта плюс» холдинга Mail.ru Group (5987) и «Автоматизированное рабочее место абонента электронной почты DeepMail» (6199).

Существовала вероятность, что российской системой электронной почты, принятой к использованию в сети РЖД вместо иностранной, могла оказаться «Мой офис почта». На это указывал тот факт, что РЖД и «Мой офис» имеют определенный опыт сотрудничества. Известно, что в ноябре 2018 г. РЖД провела закупку 4000 лицензий на решение «Мой офис Стандартный» на общую сумму на 35 млн руб. Номер закупки – 4916/ЗКТЭ-ТИ/18.

Российский браузер на движке Google

Обозреватель «Яндекс.браузер», выбранный РЖД в качестве импортозаменителя иностранных браузеров, тоже числится в едином реестре российского софта (его номер 3722, дата регистрации – 22 июля 2017 г.). Как сообщал CNews, он существует с октября 2012 г. и в настоящее время выпускается под настольными (Windows, Linux, macOS) и мобильными (Android, iOS) платформами. Основу продукта составляет движок Blink, имеющий непосредственное отношение к американской компании Google.

«Яндекс.браузер»

Blink – это открытый движок, созданный Google с использованием кода WebCore из другого свободного движка – WebKit. На Blink основываются и другие известные браузеры – новая Opera, Google Chrome, Vivaldi, обновленный Microsoft Edge и т. д.

«Яндекс.браузер» заметно уступает Chrome по популярности

В России «Яндекс.браузер» находится на втором месте по популярности среди пользователей. Согласно статистике StatCounter, на май 2020 г. его доля составляла 14,36% против 11,57% у Apple Safari, 6,26% у Opera и 5,73% у Firefox. Лидирующую строчку занимал Chrome с долей в размере 57,21%.

РЖД в масштабах всероссийского импортозамещения

Согласно действующим государственным планам, утвержденным для 51 крупной госкомпании, в период с 2018 по 2024 гг. доля закупаемого ими российского софта должна вырасти с начальных 40% до итоговых 70%. РЖД входит в список крупнейших покупателей программных продуктов.

Активная стадия импортозамещения в РЖД началась в декабре 2018 г. с распоряжения Президента России Владимира Путина о переводе железных дорог России на преимущественное использование отечественного ПО. Поручение было сформировано по итогам выступления на пленарном заседании III Железнодорожного съезда, состоявшегося 29 ноября 2018 г. Ответственными за исполнение этого поручения были назначены бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Несмотря на это, в августе 2019 г. Российский железнодорожный монополист решил обзавестись крупной партией компьютерной техники. Выставленная начальная цена для более чем 16,29 тыс. автоматизированных рабочих мест превысила 1 млрд руб. Как сообщал CNews, предполагалось, что на «железо» будет предустановлена американская ОС Microsoft Windows.