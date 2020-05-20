Разработчики цифровых технологий получат от властей дополнительные 174 миллиарда

Новая редакция федерального проекта «Цифровые технологии» и новая сумма затрат

В обновленной редакции федерального проекта «Цифровые технологии» (есть в распоряжении CNews) предполагается, что общие расходы на поддержку вырастут почти в полтора раза - до 632 млрд руб.

В абсолютных цифрах рост запланированных расходов составил 174 млрд руб. Бюджетные расходы окажутся на прежнем уровне, а расходы из внебюджетных источников вырастут в два раза - до 352 млрд руб.

Новая версия федпроекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» была утверждена в марте 2020 г. Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Предыдущая версия данного документа была утверждена в мае 2019 г. с изменениями в ноябре 2019 г. Тогда предполагалось выделить в 2018-2024 гг. на соответствующие цели 458 млрд руб., из которых 281 млрд руб. должен был направить федеральный бюджет, 176 млрд руб. внебюджетные источники.

Источником внебюджетного финансирования по федпроектуа «Цифровые технологии» являются госкорпорации «Ростех» и «Росатом» (курируют данный федпроект), госкорпорация «ВЭБ.РФ» и институты развития: Фонд «Сколково», «Российская венчурная компания», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.

Семь «прорывных» направлений «сквозных» цифровых технологий

Основой федпроекта «Цифровые технологии» является реализация дорожных карт по развитию семи направлений «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), утвержденных в прошлом году. К ним относятся компоненты роботехники и сенсорики, нейротехнологии и искусственного интеллекта, системы распределенных реестров (включая технологию блокчейн), квантовых технологий, технологий виртуальной и дополненной реальности, беспроводной связи и новых производственных технологий.

Наиболее дорогие мероприятия федпроекта «Цифровые технологии»

Самым дорогим мероприятием федпроекта «Цифровые технологии» является оказание поддержки проектам по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования.

Запланированные результаты федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Запланированные результаты Общее финансирование за 2018-2024 гг. Финансирование из федерального бюджета за 2018-2024 гг. Финансирвоание из внебюджетных источников за 2018-2024 гг. Общее финансированеи за 2019 г. Общее финансирование за 2020 г. Общее финансирование за 2021 г. Общее финансирование за 2022 г. Общее финансирование за 2023 г. Общее финансирование за 2024 г. 1 Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, с применением льготного кредитования 241 780 21 980 219 800 0 36 432 78 364 126 984 0 0 2 Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технолологий 85 292 68 192 17 100 17 100 0 0 0 37 211 30 981 3 Поддержаны проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в субъектах РФ в рамках реализации дороженых карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий 63 029 33 139 29 889 117 15 132 18 140 39 639 0 0 4 Отобраны и поддержаны (начиная с 2020 года) программы деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий 61 683 33 659 28 000 3 085 1 487 2 985,5 6 825 23 250 24 049,5 5 Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий 61 330 31 449 29 881 0 13 567 18 124 29 639 0 0 6 Отобраны и поддержаны (начиная с 2020 года) компании-лидеры, разрабатывающие и обеспчеивающие внедрение продуктов,сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы ,в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий 38 786 20 254 18 200 1 500 4 233 2 767 400 13 200 13 086 7 Оказана государственная поддержка программам деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий 22 390 22 390 0 0 2 768 5 971 13 651 0 0 8 Поддержаны компании - лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий 16 000 16 000 0 0 2 466 5 534 8 000 0 0 9 Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применеию и коммерциализации "сквозных" цифровых технологий 11 999 11 999 0 2 000 1,999 2 000 2 000 2 000 2 000 10 Обеспечено увеличение инвестиций в проекты по внедрению "сквозных" цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных разработок путем реализации лизинговых сделок 10 324 3 000 7 324 3 000 1 500 1 500 1 085 1 528 1 710

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

На эти цели будет выделено 241,8 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет направит 22 млрд руб., внебюджетные источники – 220 млрд руб. Схожее мероприятие, но без применения механизмов льготного кредитования, обойдется в 61,3 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 31,5 млрд руб., внебюджетные источники – 29,8 млрд руб.

Еще одно мероприятие по поддержке проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов - но осуществляемой уже в рамках реализации дорожных карт по направлениям «сквозных» цифровых технологий - обойдется в 85,2 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 68,2 млрд руб, внебюджетные источники – 17,1 млрд руб.

Поддержка проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в российских субъектах в рамках реализации, потребует затрат в размере 63 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 33,1 млрд руб., внебюджетные источники – 29,9 млрд руб.

Поддержка программы деятельности лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ), реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ, обойдется в 61,7 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 33,7 млрд руб., внебюджетные источники – 28 млрд руб. Дополнительно – в рамках отдельного мероприятия – федеральный бюджет выделит на аналогичные цели 22,4 млрд руб.

Поддержка компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решения для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт ПО СЦТ, обойдется в 38,8 млрд руб.

Из этой суммы федеральный бюджет выделит 20,2 млрд руб., внебюджетные источники – 18,2 млрд руб. Дополнительно – в рамках отдельного мероприятия – федеральный бюджет выделит на аналогичные цели 16 млрд руб.

Поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий обойдется федеральному бюджеты в 12 млрд руб.

С целью обеспечения увеличения инвестиций в проекты по внедрению СЦТ и цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных разработок, путем реализации лизинговых сделок, будет направлено 10,3 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 3 млрд руб., внебюджетные источники – 7,3 млрд руб.

Поддержка проектов российских организаций по разработке цифровых платформ и программных продуктов в целях созданиях и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции обойдется федеральному бюджету в 8 млрд руб.

Остальные мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии»

Еще 4 млрд руб. федеральный бюджет направит на схожее мероприятие – поддержку проектов российских организаций по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания и развития производства высокотехнологичной продукции.

Другие 4 млрд руб. будут потрачены на обеспечение увеличения объема выручки в проектов в сфере цифровых технологий, в том числе СЦТ, поддержанных фондом прямых инвестиций. Эта сумма будет поровну поделена между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение российских ИКТ-решений и цифровых платформ на зарубежных рынках, обойдется федеральному бюджету в 924 млрд руб.

Определение потребностей секторов экономики и отечественных компаний по проведению исследований и разработок по направлениям СЦТ при формировании новых продуктов и услуг обойдется федеральному бюджету в 769 млрд руб. В рамках данного мероприятия также будет подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в России цифровой экономики на базе развития исследовательских компаний и технологических заделов.

Создание системы информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы обойдется федеральному бюджеты в 690 млн руб.

Разработка методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием и обеспечение информационно-аналитического сопровождения и мониторинга реализации стратегий цифровой трансформации указанных организаций обойдется в 670 млн руб. Данная сумма поровну будет поделена между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками.

Разработка и актуализация дорожных карт по направлениям развития СЦТ с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики обойдется федеральному бюджету в 600 млн руб.

Доработка государственной информационной системы промышленности в целях создания и функционирования инфраструктуры, обеспечивающей реализацию проектов цифровой трансформации промышленности в России, в том числе в целях увеличения количества получателей мер поддержки обойдется федеральному бюджету в 423 млн руб. Еще 130 млн руб. федеральный бюджет направит на обеспечение информационного сопровождения хода реализации национальной программы «Цифровая экономика».