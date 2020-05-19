«Микрон» работает в убыток десятый год подряд

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«Микрон» снова не смог вырваться из убытков по итогам очередного финансового года, показав по российским бухгалтерским стандартам РСБУ отрицательный результат в 1,61 млрд руб. Непрерывная бесприбыльная серия длится десять лет. За это время общий чистый убыток составил 16,76 млрд руб.

Итоги 2019 г. для «Микрона»

Как выяснил CNews, главный отечественный производитель микрочипов — зеленоградское предприятие «Микрон» (входит в одноименную группу) — снова показал отрицательные годовые экономические результаты. По итогам 2019 г., в бухгалтерской отчетности компании по российским стандартам (РСБУ) указан чистый убыток в размере 1,61 млрд руб.

В некотором смысле это можно считать прогрессом, потому что в 2018 г. «Микрон» по данному параметру поставил антирекорд последних лет, показав чистый убыток в размере 4,41 млрд руб. Для сравнения, в 2017 г. этот показатель был на уровне 1,62 млрд руб., в 2016 г. — 1,69 млрд руб. Последний раз положительная чистая прибыль у «Микрона» была в 2009 г., когда она составила 262 млн руб.

Таким образом, «Микрон» работает без прибыли десять лет подряд, накопив убытков на сумму в 16,76 млрд руб.

При этом выручка компании последовательно растет четвертый год подряд. По итогам 2019 г. она составила 7,95 млрд руб. По сравнению с 2018 г., когда этот показатель составил 7,6 млрд руб., она выросла на 355 млн руб. Правда годом ранее прирост был на уровне 909 млн руб.

Из позитивных аспектов можно отметить, что в 2019 г. у «Микрона» стала положительной валовая прибыль организации. Ее размер составил 356 млн руб. против 453 млн руб. со знаком «минус» годом ранее.

Основные финансовые показатели «Микрона»

Отчетный год Выручка, млн руб. Валовая прибыль, млн руб. Чистая прибыль, млн руб. 2 019 7 950 356 -1 607 2 018 7 595 -453 -4 413 2 017 6 686 3 -1 624 2 016 6 572 447 -1 691 2 015 7 642 408 -1 291 2 014 6 996 105 -839 2 013 6 536 347 -1 346 2 012 6 073 -77 -1 817 2 011 5 264 149 -1 671 2 010 4 572 445 -465 Итого 65 886 1 730 -16 764

Источник: «Микрон», CNews Analytics

Напомним, под валовой прибылью подразумевается выручка (оборот) за вычетом себестоимости сбытой продукции или услуги с учетом амортизации. Что касается чистой прибыли, то она определяется разностью между валовой прибылью и операционными расходами компании, которые могут включать затраты на аренду помещений, зарплату, транспорт и пр., а также при вычете суммы налогов, пеней, штрафов и процентов по кредитам.

Отметим, что сам «Микрон» предпочитает публично демонстрировать и комментировать отчетность по всей группе компаний, хотя предприятие и играет в ней ключевую роль. При этом такую консолидированную отчетность «Микрон» формирует по несколько отличающимся международным стандартам (МСФО). В частности, в 2019 г. по МСФО группа впервые за несколько лет продемонстрировала прибыль — в размере 584 млн. руб. То есть расхождение с данными в отношении только самого «Микрона» по РСБУ составило почти 5 млрд руб. Принципиально такую дельту в компании объяснили CNews списанием затрат, касающихся не взлетевшего ранее проекта единой универсальной электронной карты гражданина (УЭК).

Комментарии «Микрона»

Комментируя итоги 2019 г., в «Микроне» в разговоре с CNews отдельно подчеркнули факт роста выручки на 5%, указав, что «операционный денежный поток у компании положительный».

«Отраженный в отчетности РСБУ убыток в 2019 году обусловлен начислением неденежных расходов, — отметили собеседники редакции. — Основные из них: амортизация и списание расходов на технологическую лицензию, а также курсовые разницы, создание резерва обесценения оборотных активов и дебиторской задолженности».

На уточняющие вопросы CNews относительно того, что за лицензия имеется в виду, велика ли была сумма списания расходов на нее, и ежегодный ли это процесс или происходит с более редкой периодичностью, в компании ограничились ответом, что «речь идет о нашей базовой технологии, используемой для производства чипов на пластинах диаметром 200 мм». Сумму списания и периодичность операции «Микрон» сообщать не стал.

«Микрон» не смог прервать бесприбыльную серию

«Финансовые показатели текущего года и следующих периодов зависят от совокупности внешних факторов и темпов реализации стратегии развития радиоэлектронной промышленности, принятой Минпромом в январе 2020 г.», — добавляют в компании.

Что составило выручку «Микрона»

Рассматриваемая здесь бухгалтерская отчетность практически не содержит в себе каких-либо качественных подробностей о структуре бизнеса «Микрона». Они должны появиться в общем годовом отчете компании, который по опыту прошлых лет будет опубликован в последней декаде июня 2020 г.

Тем не менее, в отношении почти восьмимиллиардной выручки в бухгалтерском отчете говорится, что в ней 2,91 млрд руб. приходится на микросхемы, 1,31 млрд руб. — чип-модули, 661 млн руб. — бланки билетов, 411 млн руб. — НИОКР, 386 млн руб. — кристаллы на пластинах.

Кроме того, 1,66 млрд руб. в выручке составила перепродажа неких товаров. Годом ранее у «Микрона» в ведомости такой статьи не было вовсе. Еще 607 млн руб. выручки присвоена категория «прочее».