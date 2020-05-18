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Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

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21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности».

21 мая 2020 г. CNews и Oracle проведут онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности». Время начала онлайн-диалога - 12:00.

Сегодня привычные стандарты ведения бизнеса стремительно меняются, а для многих организаций становятся катализатором масштабной трансформации. Новые условия требуют новых подходов и решений для поддержки и развития бизнеса, а вопросы обеспечения его непрерывности становятся приоритетными для CIO любых компаний.

В рамках онлайн-диалога CNews с топ-менеджерами Oracle и клиентами компании в России мы обсудим:

  • Какая нужна инфраструктура, когда миллионы людей меняют свои привычки?
  • Как компании приспосабливаются к новым условиям?
  • Как обеспечить надежность работы ИТ в удаленнном режиме?
  • Какие технологии помогут искать и опробывать новые бизнес-модели и коллаборации?
  • Как решаются эти вопросы в самой корпорации Oracle?
  • Какие рекомендации она дает своим клиентам?

В диалоге примут участие:

Олег Жуков, вице-президент Oracle в России и СНГ;
Алексей Курочка, директор Oracle Systems в России и СНГ;
Андрей Пачикин, руководитель направления по развитию бизнеса «Яндекс.Облако».

Поговорим о технологиях Oracle для адаптации к новой реальности и об изменении привычных бизнес-процессов.

Особое внимание будет уделено технологическим аспектам масштабируемости и бесперебойной работы бизнеса. Кроме того, участники мероприятия смогут обсудить, как меняется ИТ-рынок, приведут ли сегодняшние сложные обстоятельства к активизации ИТ-трансформации компаний, в каких направлениях она будет развиваться.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36, e-mail: events@cnews.ru.

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