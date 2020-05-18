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Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС

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, Текст: Игорь Королев

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс войдет в совет директоров АФК «Система», контролирующего акционера МТС. Ранее «Роснано» вложилась в принадлежащий АФК «Система» завод «Микрон», также обеими организациями был совместно создан фонд Rusnano Sistema SICAR.

Анатолий Чубайс войдет в совет директоров АФК «Система»

Совет директоров АФК «Система» назначил на 27 июня 2020 г. годовое собрание акционеров корпорации. На нем, в числе прочего, будет рассмотрен вопрос об избрании нового состава совета директоров АФК «Система».

Новым членом совета директоров может стать председатель правления управляющей компании (УК) «Роснано» Анатолий Чубайс. Он может быть избран в качестве независимого директора.

Роль Чубайса в истории России

Анатолий Чубайс знаковая фигура новейшей российской истории. В начале 1990-х годов он был руководителем Госкомимущества и отвечал за проведение приватизации. Именно Чубайс придумал идею распределения между населением приватизационных ваучеров.

Позднее Чубайс занимал посты первого вице-премьера, главы Администрации Президента России и вновь первого вице-премьера Правительства. Также Чубайс был одним из создателей партии «Демократический выбор России», а в 1996 г. руководил избирательным штабом президента Борис Ельцина (ему удалось избраться на второй срок). В 1998 г. Чубайс возглавил РАО ЕЭС («Единые энергосистемы») – монополиста в области российской электроэнергетики.

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Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс войдет в совет директоров АФК «Система», контролирующего акционера МТС

Под руководством Чубайса РАО ЕЭС было ликвидировано и разделено на различные энергетические компании. Процесс демонополизации РАО ЕЭС закончился в 2008 г. После этого Чубайс возглавлял созданную незадолго до этого госкорпорацию «Роснанотех», задачей которой являются инвестиции в высокотехнологические производства.

Позднее госкорпорация была преобразовано в акционерное общество и переименована в «Роснано». 100% акций АО «Роснано» принадлежит государству. Управлением АО «Роснано» занимается УК «Роснано», которое возглавляет Чубайс.

Для Анатолия Чубайса АФК «Система» станет не первой организацией, в состав совета директоров которой он войдет в качестве независимого директора. Он также входит в совет директоров «Трубной металлургической компании».

Совместные проекты АФК «Система» и «Роснано»

У «Роснано» и АФК «Система» были совместные проекты. В 2009 г. «Роснано» выделило 6,5 млрд руб. на строительство в ограде завода «Микрон» (принадлежит АФК «Система») микроэлектронного производства по технологии 90 нм. Для реализации проекта была создана компания «Ситроникс – Нано»), которой владели корпорация «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система и на тот момент владела «Микроном») и «Роснано».

Новый завод был запущен в 2014 г. Позднее «Роснано» продала часть своего пакета в «Ситроникс – Нано» за 2 млрд руб., а оставшуюся часть обменяла на акции «Микрона». В отношении доли в «Микроне» АФК «Система» заключила опцион на его продажу АФК «Система». Опцион был реализован в 2016 г. за 8,1 млрд руб.

Также АФК «Система» в 2016 г. совместно с «Роснано» создали на паритетных началах фонд Rusnano Sistema SICAR. Фонд инвестирует в высокотехнологичные проекты в России, странах СНГ, Европы и Израиля. Объем фонда составляет $100 млн.

Кроме того, бывший президент АФК «Система» Леонид Меламед развивал совместные фармацевтические проекты в «Роснано». Созданная Меламедом компания «Тим Драйв» управляла принадлежащей «Роснано» фармацевтической компаний «Роснаномединвест». Сам Меламед входил в советы директоров «Роснаномединвест» и ее основного актива – «Новамедика».

Бывший вице-премьер Люксембурга также войдет в совет директоров АФК «Система»

Другим новым независимым членом совета директоров АФК «Система» станет Этьен Шнайдер (Etienne Shneider). Ранее он занимал различные посты в Великом герцогстве Люксембург: вице-премьера, министра внутренних дел, министра обороны, министра здравоохранения.

Еще одним новым членом совета директоров АФК «Система» станет ее новый президент Владимир Чирахов. Ранее он возглавлял принадлежащую АФК «Система» сеть магазинов «Детский мир».

Кто войдет и кто останется в совете директоров АФК «Система»

Из совета директоров АФК «Система» выбывают независимый директор Жанно Креке (Jeannot Krecke), долгое время бывший членом палаты депутатов Люксембурга и Сергей Боев.

Сергей Боев долгое время возглавлял принадлежащий АФК «Системе» холдинг РТИ (занимается разработками в области радиолокации, связи и систем управления). Сейчас Боев возглавляет производителя оборонной продукции МАК «Вымпел» и является генеральным конструктором системы предупреждения о ракетном нападении.

Председателем совета директоров АФК «Система» останется основной владелец корпорации Владимир Евтушенков. Свои посты сохранят его сын Феликс Евтушенков (руководит в корпорации направлением «Базовые активы», бывший глава телекоммуникационного подразделения АФК «Система» Рон Зоммер (Ron Summer), бывший глава АФК «Система» и МТС Андрей Дубовсков и Михаил Шамолин (также ранее возглавлял АФК «Система» и МТС).

Независимыми директорами останутся основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, бывший топ-менеджер РЖД Анна Белова, бывший президент Армении Роберт Кочарян и бывший топ-менеджер аудиторской компании KPMG Роджер Маннигс (Roger Munnings).

Чем владеет АФК «Система»

Основной актив АФК «Система» - телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС). Также корпорация владеет долями в холдинге РТИ, интернет-магазине Ozon, лесопромышленном холдинге Segezha Group, медицинской компании «Медси», агрохолдинге «Степь», производителе фармацевтики Alium, ритейлере одежды Concept Group и гостиничной сети Cosmos.

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