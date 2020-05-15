Microsoft предложила российским чиновникам попользоваться своим ПО бесплатно

Microsoft предложила свои софтверные продукты, которые могут поспособствовать борьбе с коронавирусом и преодолению последствий эпидемии во временное бесплатное пользование для российских госорганов. Отечественный ИТ-рынок либо насторожен, либо категорически против.

Бесплатный Microsoft для госорганов

Корпорация Microsoft готова сделать для российских госорганов и подведомственных им учреждений бесплатными некоторые свои сервисы и их техподдержку. Безвозмездное использование может продлиться полгода, а для образовательных организаций и дольше. Акция направлена на облегчение борьбы с коронавирусной пандемией. Это следует из предложений американского софтверного гиганта, направленных в Минкомсвязи, с которыми имел возможность ознакомиться «Коммерсант».

Среди предлагаемых продуктов — облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, сервисы обеспечения кибербезопасности, прогнозной аналитики по ситуации с распространением коронавируса (в этой части речь идет о решениях партнеров Microsoft), интеллектуальные роботы и решения для медицинских учреждений.

Корпорация активно сотрудничает с правительствами, общественными организациями и компаниями во всем мире, включая Россию, и принимает практические меры, чтобы помочь справиться с последствиями сложившейся в мире неблагоприятной ситуации, объяснили «Коммерсанту» свой жест в Microsoft.

Microsoft готов предоставить российским чиновникам софт бесплатно

Планируется ли в случае принятия предложений использование ЦОДа в России, в Microsoft изданию не ответили. На сайте компании указано, что обслуживание российских пользователей происходит в дата-центрах Европы и США.

Реакция и опасения рынка

Большинство опрошенных «Коммерсантом» экспертов на российском рынке отнеслись к предложению американского гиганта с осторожность; некоторые восприняли ее в штыки. Так, исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин полагает, что она несет в себе угрозу национальной безопасности и должна рассматриваться правоохранительными органами.

По его мнению, под предлогом пандемии западные вендоры призывают нарушить сразу несколько российских законов. В частности, запрещена передача данных граждан России для обработки на иностранных серверах в обход установленной процедуры, напоминает он, а Microsoft, по сути, предлагает хранить и обрабатывать за пределами страны критически важные данные госорганов, медицинских и образовательных учреждений. Наконец, говорит Лашин, принять такое предложение — значит убить отечественную отрасль разработки ПО.

Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает, что инициатива Microsoft похожа на «попытку атаки» отечественного софта, происшедшую в 2008 г., когда готовилось внедрение в школах российской ОС «Альт Линукс», а западный вендор предложил лицензию на Windows и Office «почти даром» — по $8 за рабочее место, что остановило переход на отечественные продукты. В данном случае дело уже не в демпинге, а в попытке блокировать ликвидацию технологической зависимости, полагает Смирнов.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в этой связи указывает, что раньше у Microsoft в России не было конкурентов на традиционных рынках, потому что местная индустрия запоздала, но на новых рынках, например, решений для удаленного доступа, отечественные компании вполне могут составить конкуренцию. В то же время идея бесплатного предоставления продуктов и услуг положительна с гуманитарной точки зрения, признает Макаров.

Учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин при этом отмечает, что в целом российские разработчики пока не могут предложить системные решения, подобные тем, что есть у Microsoft, Amazon или Google. Крупные российские компании могут многое, но это «даже не 10%» того, что обеспечивают мировые лидеры, говорит он.