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Создатели «Эльбрусов» вот-вот выпустят пособие по программированию под свои чипы

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Бизнес Интеграция Электроника
, Текст: Денис Воейков

Создающая процессоры «Эльбрус» компания МЦСТ посчитала, что ИТ-общественность должна иметь более полное представление об устройстве ее процессоров, поэтому в ближайшее время опубликует черновое пособие для программистов, которое она, впрочем, даже пока опасается называть учебником.

Создатели «Эльбрусов» — программистам

Компания МЦСТ, разрабатывающая линейку российских микропроцессоров «Эльбрус», выложит в открытый доступ методическое пособие по оптимальному программированию для платформы «Эльбрус». Об этом заявил заместитель гендиректора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин.

«Это пособие будет активно развиваться; мы пока что не можем назвать его учебником, оно не закончено, оно имеет массу недостатков, мы это сами знаем, но мы будем его развивать и выкладывать как можно раньше для общего доступа, чтобы информация распространялась», — отметил он.

Развивать и улучшать это пособие в МЦСТ рассчитывают совместно с ИТ-сообществом, которое сможет делиться своими идеями. «Для этого нужна система обратной связи, поэтому мы планируем запустить форум и “википедию”, — сообщил Трушкин, по всей видимости имея в виду энциклопедию на основе вики-движка. — Они будут открыты для общего доступа. Туда можно будет писать замечания, в том числе и по этому пособию».

Другие замечания на форуме можно будет оставлять в отношении любых новостей и продуктов МЦСТ. «Фактически мы этим дадим возможность нашей службе поддержки немного себя разгрузить и одним ответом давать информацию многим людям», — отметил эксперт.

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У программистов для платформы «Эльбрус» появится пособие

Публикация пособие и открытие форума должны состояться в перспективе нескольких недель. Более точные сроки Трушкин в разговоре с CNews назвать затруднился.

Азы «эльбрус-программирования»

Отвечая в рамках своего видеобращения на вопрос о приоритетных способах портирования программ на платформу «Эльбрус», Константин Трушкин указал на необходимость программирования на языках C и C++ без завязки на конкретную платформу. «Если пишете кроссплатформенно на этих языках, то скорее всего легко свой код перенесете на платформу “Эльбрус”, — указал он. — Конечно при условии, что вы уже перенесли ваш софт на Linux, и ваш софт на нем хорошо работает, без привязки к каким-то закрытым библиотекам».

«Важно, чтобы в вашем коде не было так называемых ассемблерных вставок и других сильно зависимых от архитектуры фрагментов кода, — добавил он. — Тогда все переносится обычной перекомпиляцией».

МЦСТ сохранит архитектуру SPARC

Рассуждая о перспективах развития компании в обозримом будущем, представитель МЦСТ также отметил, что отказываться от альтернативной по отношению к «Эльбрус» архитектуре SPARC она не намерена. Данная архитектура, в частности, нашла воплощение в процессорах МЦСТ R-1000 и МЦСТ R-2000. Второй из этих чипов увидел свет в начале 2018 г. и предположительно будет востребован в телеком-оборудовании. Со слов Трушкина можно было заключить, что в разработке находится еще один процессор. В МЦСТ наработки на SPARC считают истинно своими, хотя и признают, что система команд в них лицензированная.

Напомним архитектура SPARC (Scalable Processor Architecture — масштабируемая архитектура процессора) была разработана в середине 1980-х годов компанией Sun Microsystems, но спустя несколько лет ее спецификации стали общим достоянием. С 1989 г. развитием архитектуры занимается независимая некоммерческая организация SPARC International, продающая разработчикам лицензии на ее модификации.

SPARC была задумана как архитектура, сочетающая простоту набора команд и высокую скорость исполнения кода. В настоящий момент используется для процессоров, ориентированных на создание одноплатных встраиваемых ЭВМ и промышленных компьютеров.

В МЦСТ не скрывают, что ресурсов для развития обеих линеек у компании мало. «Но на данный момент мы понимаем, что нет смысла прекращать развитие линейки SPARC, потому что есть определенные заказчики, есть успехи, есть коллектив, который именно процессоры SPARC и разрабатывает, — рассуждает Трушкин. — Наличие двух коллективов, которые разрабатывают процессоры с двумя принципами построения, позволяет нам иметь “телескопическое зрение”, понимать различные подходы и стараться найти наилучшие приемы, например, для развития архитектуры “Эльбрус”».

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