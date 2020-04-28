CNews выпустил рейтинг российских ЦОДов
По данным исследования CNews Analytics «Центры обработки данных 2020» количество стоек у крупнейших российских провайдеров услуг дата-центров в 2019 г. выросло на 10% и, по прогнозам, в 2020 г. увеличится еще почти на 20%. Этот бум в развитии ЦОД в России, как и во всем мире, вызван резким ростом объема накапливаемых и обрабатываемых данных, что, в свою очередь, частично связано с ростом количества и разнообразия источников информации. Эти изменения приводят к двум тенденциям. С одной стороны, открываются новые гипермасштабируемые облачные мега-ЦОДы, с другой стороны, часть задач выносится на периферию ИТ-ландшафта в небольшие периферийные дата-центры.
Рынок ЦОД растет «в стойках» и концентрируется
В 2019 г., по сравнению с 2018-м, количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 30 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 10% до 36,5 тыс., свидетельствуют данные рейтинга, входящего в обзор CNews Analytics «Центры обработки данных 2020». Высокие темпы роста сохраняются уже второй год подряд — согласно аналогичному исследованию прошлого года количество стоек 20 у ведущих операторов дата-центров увеличилась на 17%. В общей сложности в 2018 г. участники рейтинга ввели в строй 4822 новых стойки, в 2019 г. запуск новых мощностей немного замедлился (3399 новых стоек), однако в 2020 г. ЦОД-провайдеры обещают поставить рекорд и предоставить к услугам заказчиков еще 6961 стойку (рост — 19%).
Динамика количества стоек у 30 ведущих провайдеров услуг ЦОД
Источник: CNews Analytics, 2020
Помимо роста запущенных мощностей важное изменение в рейтинге связано с объединением двух крупнейших коммерческих ЦОД-провайдеров. В январе 2020 г. была закрыта сделка по приобретению «Ростелекомом» компании DataLine (6,7 тыс. стоек и 4,8 тыс. стоек соответственно на момент сделки), сумма покупки составила ₽17,5 млрд с учетом долга. Объединенная компания заняла первую строчку рейтинга с показателем в 11,5 тыс. стоек, более чем в три раза опередив оказавшуюся на второй позиции компанию IXcellerate (3,3 тыс. стоек). Покупкой активов на рынке ЦОД также интересуются конкуренты «Ростелекома» из «большой четверки» по сотовому бизнесу: в 2018 г. компания МТС приобрела дата-центр «Авантаж» емкостью 2240 стоек за ₽8,9 млрд. Данная сделка сразу вывела мобильного оператора в число лидеров рейтинга.
Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2020
|№ 2019
|№ 2018
|Название компании
|Количество стоек
|Площадь машинных залов, кв м
|Мощность, МВт
|Количество ЦОД
|1
|1
|Ростелеком
|11 497
|26 225
|149
|27
|2
|4
|IXcellerate
|3 315
|5 500
|26
|2
|3
|7
|DataPro
|2 400
|2 243
|13,3
|2
|4
|-
|МТС ("Авантаж")
|2 240
|6 400
|20
|1
|5
|3
|Linxdatacenter
|2 020
|4 431
|17
|2
Источник: CNews Analytics, 2020Перейти к полной таблице
Следует отметить, что консолидация ЦОД-активов является глобальным трендом. По данным Synergy Research, в 2019 г. на мировом рынке ЦОД было заключено более 100 сделок в области слияний и поглощений, на 6% больше, чем годом ранее, приблизительно на 20% больше, чем в 2017-м и более чем вдвое — чем в 2016 г. Как правило, речь идет о продаже корпоративных площадок крупным публичным ЦОД-провайдерам, так как бизнес все чаще отказывается от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облачных решений.
Периферийные вычисления и гипермасштабируемые ЦОД
При этом данные все больше концентрируются в так называемых гипермасштабируемых ЦОД — крупных масштабируемых ЦОД, ориентированных на оказание облачных услуг (например, Amazon Web Services или Microsoft Azure). По данным Synergy Research, в конце третьего квартала 2019 г. в мире насчитывалось 504 гипермасштабируемых дата-центра, еще 151 площадка находилась на стадии планирования и строительства.
Наряду с концентрацией данных в крупных ЦОД заметен и противоположный тренд: вынос части задач на периферию ИТ-инфраструктуры (edge computing), когда обработка данных происходит в непосредственной близости от их источника. Это ведет к росту спроса на мобильные и контейнерные решения. Например, по прогнозу Mordor Intelligence, в 2018-2024 гг. годовые темпы роста глобального рынка контейнерных ЦОД составят 25,5%, в абсолютных цифрах поставки вырастут с $6 млрд в 2018 г. до $23,4 млрд в 2024 г.
Таким образом, задача, стоящая перед организациями, заключается в том, чтобы найти правильный баланс между централизацией ИТ и делегированием задач на периферию ИТ-ландшафта.
Подробнее читайте в обзоре CNews «Центры обработки данных 2020».