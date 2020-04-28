CNews выпустил рейтинг российских ЦОДов

По данным исследования CNews Analytics «Центры обработки данных 2020» количество стоек у крупнейших российских провайдеров услуг дата-центров в 2019 г. выросло на 10% и, по прогнозам, в 2020 г. увеличится еще почти на 20%. Этот бум в развитии ЦОД в России, как и во всем мире, вызван резким ростом объема накапливаемых и обрабатываемых данных, что, в свою очередь, частично связано с ростом количества и разнообразия источников информации. Эти изменения приводят к двум тенденциям. С одной стороны, открываются новые гипермасштабируемые облачные мега-ЦОДы, с другой стороны, часть задач выносится на периферию ИТ-ландшафта в небольшие периферийные дата-центры.

Рынок ЦОД растет «в стойках» и концентрируется

В 2019 г., по сравнению с 2018-м, количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 30 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 10% до 36,5 тыс., свидетельствуют данные рейтинга, входящего в обзор CNews Analytics «Центры обработки данных 2020». Высокие темпы роста сохраняются уже второй год подряд — согласно аналогичному исследованию прошлого года количество стоек 20 у ведущих операторов дата-центров увеличилась на 17%. В общей сложности в 2018 г. участники рейтинга ввели в строй 4822 новых стойки, в 2019 г. запуск новых мощностей немного замедлился (3399 новых стоек), однако в 2020 г. ЦОД-провайдеры обещают поставить рекорд и предоставить к услугам заказчиков еще 6961 стойку (рост — 19%).

Динамика количества стоек у 30 ведущих провайдеров услуг ЦОД





Источник: CNews Analytics, 2020

Помимо роста запущенных мощностей важное изменение в рейтинге связано с объединением двух крупнейших коммерческих ЦОД-провайдеров. В январе 2020 г. была закрыта сделка по приобретению «Ростелекомом» компании DataLine (6,7 тыс. стоек и 4,8 тыс. стоек соответственно на момент сделки), сумма покупки составила ₽17,5 млрд с учетом долга. Объединенная компания заняла первую строчку рейтинга с показателем в 11,5 тыс. стоек, более чем в три раза опередив оказавшуюся на второй позиции компанию IXcellerate (3,3 тыс. стоек). Покупкой активов на рынке ЦОД также интересуются конкуренты «Ростелекома» из «большой четверки» по сотовому бизнесу: в 2018 г. компания МТС приобрела дата-центр «Авантаж» емкостью 2240 стоек за ₽8,9 млрд. Данная сделка сразу вывела мобильного оператора в число лидеров рейтинга.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2020



№ 2019 № 2018 Название компании Количество стоек Площадь машинных залов, кв м Мощность, МВт Количество ЦОД 1 1 Ростелеком 11 497 26 225 149 27 2 4 IXcellerate 3 315 5 500 26 2 3 7 DataPro 2 400 2 243 13,3 2 4 - МТС ("Авантаж") 2 240 6 400 20 1 5 3 Linxdatacenter 2 020 4 431 17 2

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

Следует отметить, что консолидация ЦОД-активов является глобальным трендом. По данным Synergy Research, в 2019 г. на мировом рынке ЦОД было заключено более 100 сделок в области слияний и поглощений, на 6% больше, чем годом ранее, приблизительно на 20% больше, чем в 2017-м и более чем вдвое — чем в 2016 г. Как правило, речь идет о продаже корпоративных площадок крупным публичным ЦОД-провайдерам, так как бизнес все чаще отказывается от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облачных решений.

Периферийные вычисления и гипермасштабируемые ЦОД

При этом данные все больше концентрируются в так называемых гипермасштабируемых ЦОД — крупных масштабируемых ЦОД, ориентированных на оказание облачных услуг (например, Amazon Web Services или Microsoft Azure). По данным Synergy Research, в конце третьего квартала 2019 г. в мире насчитывалось 504 гипермасштабируемых дата-центра, еще 151 площадка находилась на стадии планирования и строительства.

Наряду с концентрацией данных в крупных ЦОД заметен и противоположный тренд: вынос части задач на периферию ИТ-инфраструктуры (edge computing), когда обработка данных происходит в непосредственной близости от их источника. Это ведет к росту спроса на мобильные и контейнерные решения. Например, по прогнозу Mordor Intelligence, в 2018-2024 гг. годовые темпы роста глобального рынка контейнерных ЦОД составят 25,5%, в абсолютных цифрах поставки вырастут с $6 млрд в 2018 г. до $23,4 млрд в 2024 г.

Таким образом, задача, стоящая перед организациями, заключается в том, чтобы найти правильный баланс между централизацией ИТ и делегированием задач на периферию ИТ-ландшафта.

Подробнее читайте в обзоре CNews «Центры обработки данных 2020».