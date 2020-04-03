Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России

Запуск лаборатории данных

Счетная палата (СП) России запустила лабораторию данных на базе портала-агрегатора о государственных финансах «Госрасходы». Будущие участники нового проекта – эксперты, студенты, научные лаборатории – смогут получить доступ к необходимым в их работе данным, а также публиковать свои работы в специальном разделе «Дата-лаборатория» портала.

Исследователи также получат возможность обсуждать результаты с профильным сообществом. Часть наработок, как отмечают в ведомстве, будет использована при создании обучающих материалов для инспекторов и госслужащих по всей стране, к такой работе участники лаборатории тоже будут привлечены.

«Одна из наших целей – помогать совместной работе академического сообщества и госорганов, – заявил Иван Бегтин руководитель проектного направления "Открытые данные" Счетной палаты, один из создателей "Госрасходов". – Мы готовы брать на себя, в том числе, взаимодействие с финансовыми органами, с Минфином России, Федеральным казначейством, если будут возникать вопросы и предложения к ним».

Счетная палата запустила дата-лабораторию на базе проекта «Госрасходы»

Аналогичные инициативы уже существуют за рубежом, но в более расширенных трактовках, когда академические учреждения партнерствуют с органами власти, рассказал Бегтин в разговоре с CNews. «Чаще всего это статистические службы, а не органы госфинансов, но везде своя специфика. Такие проекты есть в Великобритании и Австралии: Data61 и UK Data Service», – пояснил он.

В СП дата-лабораторию называют инструментом открытости государства. По мнению председателя ведомства Алексея Кудрина, такие инициативы позволяют «дать оценку эффективности государственных трат».

Напомним, в марте 2020 г. СП провела анализ открытости 50 ФГИС, охватывающих наиболее социально значимые области. Всего лишь 16% из них были оценены как имеющие высокую степень открытости.

Что такое «Госрасходы»

Портал-агрегатор «Госрасходы» основан на открытых данных финансовых госорганов. Эта информация собирается его командой, интегрируется, обрабатывается и визуализируется. База данных «Госрасходов» содержит интегрированную информацию о контрактах, субсидиях, заказчиках, поставщиках, распределителях и получателях субсидий, нацпроектах. В качестве источников данных используются: Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru), Единый портал бюджетной системы (budget.gov.ru), Портал государственных программ (programs.gov.ru), паспорта нацпроектов (government.ru), официальные сайты финансовых органов власти и иные официальные сайты органов власти ГИС.

Машиночитаемые данные доступны для академического, экспертного и аудиторского сообщества по API (Application Programming Interface, «интерфейс программирования приложений»), в формате JSON и более простых форматах. На основе данных студенты могут писать свои научные работы, лаборатории проверять гипотезы, а эксперты анализировать контрактную систему страны.

По словам Ивана Бегтина, часть данных «Госрасходы» получают по API, для структурирования других приходится скачивать и преобразовывать десятки и сотни гигабайт информации. Базу данных по национальным проектам специалисты формируют самостоятельно.

«Госрасходы» – это проект Счетной палаты. Его реализуют сотрудники ФКУ «Центр экспертно-аналитических и информационных технологий Счетной палаты». К работе над порталом привлекается экспертное сообщество, в частности, партнер-проект АНО «Инфокультура». На вопрос CNews об источниках финансирования «Госрасходов» Бегтин ответил, что вся разработка ведется за счет внутренних ресурсов СП и ФКУ, а тендеры, гранты или субсидии на его реализацию не выделялись.

Как стать участником дата-лаборатории

Желающим принять участие в работе лаборатории данных необходимо отправить в адрес СП официальное письмо от имени руководства исследовательского центра или университета. В письме, согласно опубликованным на сайте ведомства сведениям, нужно описать исследовательские задачи, обозначить, какие данные и в каких форматах необходимы для работы, а также рассказать, какое содействие исследователи могут оказать СП.

В СП, как объяснил CNews Иван Бегтин, от участников лаборатории, в первую очередь, ожидают помощи в анализе и оценке качества данных. Кроме того, для развития проекта и направления по работе с данными важны обратная связь по функциональности проекта и предложения по его доработке. Ведомство также планирует привлекать экспертов и исследователей из числа участников дата-лаборатории для разработки аналитических индикаторов, а студентов – для сбора и преобразования данных.

По словам Ольги Пархимович, руководителя разработки проекта «Госрасходы», публикация исследований и работ на портале будет осуществляться командой проекта. Предварительный отбор будет проводиться ею же с привлечением, при необходимости, сторонних экспертов. Что же касается критериев отбора, ключевые из них – корректность использования данных, глубина исследования и степень обоснованности выводов.