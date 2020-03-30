Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля

Андрей Липов возглавил Роскомнадзор

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Липова новым главой Роскомнадзора. Распоряжение об этом от 29 марта 2020 г. за подписью Мишустина опубликовано на официальном сайте Правительства России.

До недавнего времени Андрей Липов возглавляя Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента.

Липов работает на госслужбе с 2008 г.: тогда он пришел в Минкомсвязи, которое возглавлял Игорь Щеголев. В 2010 г. Липов возглавил в министерстве Департамент государственной политик в области информатизации и информационных технологий.

Перестановки в Правительстве и Администрации Президента

В 2012 г. Игорь Щеголев стал помощником Президента России. Тогда же в Администрации Президента было создано Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которое возглавил Андрей Липов.

Новый глава Роскомнадзора Андрей Липов

В том же году бывший заместитель Щеголева по министерству Александр Жаров возглавил Роскомнадзор. В 2018 г. Щеголев покинул Администрацию Президента. Управление, которое возглавлял Липов, было переименовано в Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Липов продолжил им руководить.

После смены Правительства в 2020 г. Жаров покинул должность главы Роскомнадзора. Теперь он возглавляет холдинг «Газпром-Медиа».

Новым главой Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента стала Татьяна Матвеева, которая ранее была руководителем Управления информационных технологий Федеральной налоговой службы (ФНС). Руководителем ФНС был нынешней премьер-министр Михаил Мишустин.

Как Роскомнадзор стал регулировать интернет

Под руководством Александра Жарова Роскомнадзор значительно расширил свои полномочия. До его прихода ведомство занималось надзором за СМИ, услугами связи и охраной персональных данных. При Жарове Роскомнадзор стал заниматься регулированием интернета и блокировкой доступа к запрещенным сайтам.

Перечень категорий запрещенных сайтов постоянно расширялся. Изначально это были сайты с детской порнографией, пропагандой суицида и распространением наркотиков. Затем в эти категории добавились пиратские ресурсы, экстремизм (в это понятие включены призывы к участию в несанкционированных митингах), интернет-магазины алкогольной продукции, сайты с азартными играми, а также любые ресурсы, которые будут признаны незаконными судами.

Кроме того, Роскомнадзор стал вести реестр организаторов распространения информации (ОРИ), в которой должны попадать все сайты и сервисы, позволяющие общаться пользователям интернета. ОРИ должны в течение года хранить на территории России информацию о действиях российских пользователей, в течение полугода содержимое переданных ими сообщений, а также передавать спецслужбам ключи для расшифровки сообщений своих пользователей.

В случае отказа от выполнения этих требований доступ к соответствующему ОРИ должен быть заблокирован. Наиболее громкая история в связи с этим разгорелась весной 2018 г., когда Роскомнадзор попытался заблокировать Telegram. Создатель мессенджера Павел Дуров попытался противостоять блокировке и стал регулярно менять IP-адреса своего сервиса.

В ответ Роскомнадзор заблокирован миллионы IP-адресов зарубежных хостинговых площадок, с которыми работал Роскомнадзор. Это привело к сбоям в работе большого числа сервисов и жалобам пользователей. В итоге Роскомнадзор прекратил эту тактику, и мессенджер Telegram продолжает работу в России.

Также Роскомнадзор получил полномочия блокировать сайты, собирающие персональные данные россиян, но не хранящие их на территории России. В 2016 г. из-за этого под блокировку попала социальная сеть Linkedin. В то же время Facebook и Twitter отказались выполнять данные требования, а Роскомнадзор, вместо блокировки, наложил на них штрафы.

Новая задача для Роскомнадзора

В 2019 г. в России был принят так называемый «закон о суверенном интернете». Он предоставляет Роскомнадзору полномочия по централизованному управлению сетями связи в случае возникновения угроз. С этой целью Роскомнадзор должен установить за свой счет у операторов связи специальное оборудование, которое позволит ему вести управление.