Михаил Лящ на свободе: Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка»

Знаковое для российского ИТ-рынка уголовное дело, в рамках которого был арестован президент «Компьюлинка», было прекращено несколько месяцев назад. За прошедшее с того момента время компания успела существенно укрепить пошатнувшиеся бизнес-показатели.

Конец дела Михаила Ляща

Как стало известно CNews, уголовное дело в отношении президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща, возбужденное осенью 2018 г., на данный момент прекращено. Соответствующее постановление старшего следователя одной из структур МВД было подписано 30 августа 2019 г. Ранее «Компьюлинк» этот факт огласке не предавал. CNews имел возможность ознакомиться с документом.

Напомним Тверской суд Москвы санкционировал арест Михаила Ляща 21 сентября 2018 г. Первоначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г., однако уже 22 октября стало известно о переводе Ляща под домашний арест, а 15 ноября CNews узнал, что Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом.

Михаила Ляща подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Уголовное дело в отношении Михаила Ляща прекращено

В компании утверждают, что дело Ляща в ходе следствия так и не обрело никаких связей с бизнесом «Компьюлинка». Напомним, в сентябре 2018 г. CNews стало известно, что причиной ареста предпринимателя стала его деятельность, связанная с проектом «Симбиотел». «ЗАО “Симбиотел” основано в России в 2008 г. группой частных лиц и являлось разработчиком продукта EZTalk, — рассказали тогда CNews в “Компьюлинке”. — Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществить соединение “Call Back”, конференц-звонок, а также отправить СМС, не используя услуг МГ/МН связи сотового оператора. Услуга устанавливалась на мобильный телефон путем скачивания приложения».

Умолчав о конкретных причинах ареста, в компании при этом тогда отметили, что в 2010 г. проект был признан убыточным и заморожен ввиду отсутствия перспектив развития. Общая сумма инвестиций в него составила около 90 млн руб.

Как восстанавливается бизнес «Компьюлинка»

В разговоре с CNews член совета директоров «Компьлинка» Юрий Данилюк не стал отрицать, что история с арестом Михаила Ляща нанес компании существенный ущерб, который выразился в снижении бизнес-показателей. В частности топ-менеджер не стал опровергать предположительную связь между уголовным делом и тем фактом, что в начале 2019 г. с компанией прервал отношения некогда ее крупнейший госзаказчик — Федеральная налоговая служба (ФНС). «Компьюлинк» много лет выступал неизменным подрядчиком по созданию ее мегаЦОДов в Подмосковье и Нижегородской области, но, как выяснил CNews, с ним неожиданно были разорваны контракты почти на 4 млрд руб.

Кроме того, как отмечает Данилюк, после возбуждения дела у «Компьюлинка» сильно осложнились отношения со всеми кредитными организациями.

Сейчас кризис миновал. «Угрозы бизнесу нет», — заверяет топ-менеджер. В том числе компания сотрудничает с Газпромбанком, Райффайзенбанком, Сбербанком, Роскосмосбанком, банком «Центрокредит», Росбанком, банком «Уралсиб».

По итогам своего последнего докризисного 2017 г. «Компьюлинк» показал выручку в 20,1 млрд руб., что позволило ему занять 16 место в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100. В 2018 г. выручка компании сократилась до 16,4 млрд руб., хотя в обновленном рейтинге «Компьюлинк» сохранил за собой 16 место.

В компании указывают, что по итогам 2019 г. ее выручка составила около 18 млрд руб. Причем, как можно было заключить со слов Данилюка, таким показателем компания во многом обязана позитивной для нее концовке года. Так, например, только за период с октября 2019 г. по январь 2020 г. «Компьюлинк» выиграл контрактов и пополнил портфель заказов примерно на 12 млрд руб.

По расчетам Данилюка, по итогам 2020 г. компания должна продемонстрировать прирост по выручке ориентировочно на уровне около 30% и превзойти показатель докризисного для нее 2017 г.

В списке крупнейших действующих заказчиков «Компьюлинка» сейчас указываются НПО «Энергомаш», Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), РКК «Энергия», Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк, Газпромбанк, Гознак, Управление спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО), НПК «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» им. А. Г. Иосифьяна (ВНИИЭМ), НИИМаш.

В шаге от выхода из реестра недобросовестных поставщиков

Одной из оставшихся у «Компьюлинка» проблем является тот факт, что в начале марта 2020 г. компания (ее основное юрлицо для интеграционных проектов — ООО «УСП Компьюлинк») была включена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по 44-ФЗ (закон, регулирующий закупки госорганов) из-за просрочки при реализации строительно-монтажного проекта в Феодосии. Пребывание в «черном списке» сулит компании трудности с заключением госконтрактов по упомянутому закону, хотя и допускает участие в проектах для компаний с госучастием — по закону 223-ФЗ.

Согласно сведениям, опубликованном на портале госзакупок, интегратор был внесен в реестр Управлением ФАС по республике Крым и Севастополю. Поводом для принятия такого решения стало расторжение договора компании с ГУП РК «Вода Крыма» по инициативе последнего. «УСП Компьюлинк» якобы не смог выполнить в срок предусмотренные контрактом работы на сумму около 92 млн руб.

«В соответствии с имеющимся в распоряжении “Компьюлинка” ответом ФАС России на официальное обращение, действия территориального подразделения — УФАС по РК, выразившиеся в принятии решения о размещении сведений в отношении “УСП Компьюлинк” в РНП, признаны необоснованными», — заверяют в компании.

В контексте этого в «Компьюлинке» полагают, что их правота в данной истории теперь не подлежит сомнению. Однако, как поясняет Юрий Данилюк, автоматически покинуть реестр компания не может. Для соблюдения всех регламентов необходимо выиграть у ФАС в суде, что «Компьюлинк» сейчас и намеревается сделать.

По данным базы арбитражных судов соответствующий иск был подан компанией 17 марта 2020 г. Он уже принят к производству. Ближайшее его рассмотрение назначено на 13 мая.