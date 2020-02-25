Apple откажется от процессоров Intel в системах Mac

Прощай, архитектура x86?

Компания Apple представит свои первые ноутбуки Mac на процессорах собственного производства с архитектурой ARM уже в первом полугодии 2021 г. С таким прогнозом для инвесторов выступил известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), предсказания которого по выпуску новых продуктов Apple часто сбываются с высокой достоверностью.



В своем прогнозе Минг-Чи Куо подчеркивает, что Apple давно ведет разработку собственных процессоров ARM, но именно сейчас можно говорить о времени выпуска продукции на таких чипах с достаточной долей вероятности.

По словам аналитика, смартфоны iPhone и планшеты iPad на новых ARM-процессорах Apple могут быть представлены уже до конца 2020 г., в то время как разработка и выпуск ноутбуков Mac на таких чипах займет «12-18 месяцев».

Не коронавирусом единым

Apple давно прилагает значительные усилия в попытке избавиться от зависимости от сторонних процессоров, однако именно сейчас компания проводит более агрессивную политику по финансированию разработки и производства собственных процессоров ARM. По мнению Минг-Чи Куо, одним из последних факторов, подстегнувших Apple к увеличению расходов на такие разработки, стала вспышка коронавируса.

Вероятно, первыми на ARM переберутся ноутбуки MacBook

Помимо ухода от зависимости, переход с процессоров Intel на собственные чипы с архитектурой ARM обеспечит Apple больше возможностей для реализации собственных уникальных программно-аппаратных возможностей в системах Mac.

Финансирование компанией Apple разработки и производства процессоров ARM сфокусировано на производственном процессе с нормами 5 нм, именно эти чипы, согласно прогнозу, дебютируют в первых система Mac.

Хлопот хватит всем

По мнению аналитика, первые массовые ARM-процессоры Apple с нормами техпроцесса 5 нм будут доступны уже ближе к середине 2020 г. и подоспеют к анонсу нового поколения флагманских смартфонов iPhone 2020. По словам Минг-Чи Куо, планшет iPad нового поколения с дисплеем технологии mini-LED будут и ARM-процессором с нормами 5 нм будет представлен ориентировочно в конце 2020 г. или начале 2021 г.

Вряд ли Apple решится перевести сразу все свои решения Mac на архитектуру ARM. С большой долей вероятности первыми на новой платформе будут представлены ноутбуки MacBook, для которых особенно критично невысокое энергопотребление чипов ARM. Скорее всего, Apple какое-то время продолжит использовать процессоры Intel в линейке систем Mac Pro, или, как минимум, процессоры с архитектурой x86, поскольку появление решений Apple с процессорами AMD в бюлижайшем будущем также не исключено.

Для сторонних разработчиков приложений под macOS выпуск систем Mac на новой процессорной архитектуре станет серьезным испытанием, поскольку им придется перекомпилировать все свои приложения. Альтернативным вариантом также может стать выпуск Apple эмулятора x86 под архитектуру ARM, отметил в своем твитер-аккаунте известный разработчик ПО Стив Трогтон-Смит (Steve Troughton-Smith).

Твит Стива Трогтон-Смита

В любом случае, для полноценной программной поддержки новой процессорной платформы Apple рано или поздно придется выпустить комплект средств для разработки ПО. Выпуск такого Developer Transition Kit, по мнению Стива Трогтон-Смита, был бы наиболее уместен в рамках грядущей конференции WWDC 2020 которая состоится в июле 2020 г. Анонс такого комплекта средств разработки ПО даст разработчикам необходимые 12 месяцев для перехода на архитектуру ARM Mac, и одновременно станет бесспорным подтверждением ближайшего запуска новой процессорной архитектуры Apple.

Стоит ли верить Мингу Чи Куо

Минг Чи Куо – один из аналитиков, регулярно высказывающих предположения о дальнейшем развитии линейки продуктов Apple. На фоне остальных он выделяется значительным количеством сбывшихся прогнозов – Куо не сообщает, кто предоставляет ему информацию, но в итоге он чаще всего оказывается прав.

Аналитик Минг Чи Куо

К примеру, Куо в числе первых заявил, что осенью 2018 г. Apple вернет к жизни свой неттоп Mac mini путем выпуска его актуальной модификации – этот прогноз он опубликовал в июле 2018 г. Спустя всего три месяца, в октябре 2018 г., новый Mac Mini действительно был представлен широкой публике.

Куо также предсказал релиз в 2018 г. революционных планшетов iPad Pro, притом сделал он это еще в августе 2016 г., за два года до премьеры самих гаджетов. Здесь прогнозы тоже сбылись – третье поколение iPad Pro получило новый сверхтонкий корпус, который, правда, гнулся прямо в коробке), и сама Apple сравнила их по производительности с современными настольными ПК.

С iPhone 2018 модельного года Мин Чи Куо тоже оказался прав – в ноябре 2017 г. он сделал предположение, что следующее на тот момент поколение будет включать два смартфона со стальными корпусами и OLED-дисплеями. Так и случилось – в сентябре 2018 г. свет увидели стальные iPhone XS и XS Max вместе с алюминиевым iPhone XR.

Предыдущим прогнозом Минг-Чи Куо в конце января стал рассказ о планах Apple на первое полугодие 2020 г. По его словам, в дополнение к смартфону iPhone SE 2 компания собирается выпустить пару новых планшетов, два ноутбука, а также упрощенную версию зарядки AirPower, которую она отменила прошлой весной, профессиональные полноразмерные наушники и геометки AirTag.