Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал»

До конца 2020 г. для нужд атомной отрасли будет выпущен компьютер на ARM-процессорах «Байкал». Решение дополнит линейку ПК «Депо Пересвет», которая сейчас базируется на Intel. В качестве ОС будет использоваться российская ОС AstraLinux.

«Байкалы» для «Росатома»

Как стало известно CNews, компания «Гринатом», выступающая базовым ИТ-интегратором для госкорпорации «Росатом», подписала соглашение о намерениях с разработчиком отечественных процессоров, компанией «Байкал электроникс», а также производителем программно-аппаратных решений, «Депо электроникс» и разработчиком российских ОС специального назначения AstraLinux, «Русбитех-астра».

Документ подразумевает совместную работу сторон по созданию рабочей станции на базе увидевшего свет в конце 2019 г. микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) с пакетом ПО и возможностью модульного расширения. Решение будет адаптировано под требования и системы атомной отрасли и, по замыслу разработчиков, станет «способствовать развитию и внедрению импортонезависимых решений» в «Росатоме».

В отличие от первого чипа «Байкал электроникс» — Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд) — Baikal-M реализован на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine).



Как уточнил CNews гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов, компания предоставит для проекта не только непосредственно процессоры, но и материнские платы в формате mini-ITX, а также их техническую поддержку.

«Планируется запустить новую рабочую станцию в промышленное производство во второй половине 2020 г. после завершения цикла комплексных испытаний тестовых образцов», — рассказали CNews в «Депо».

«Росатом» до конца 2020 г. получит ПК на новейших «Байкалах»

«Наш опыт говорит о том, что российским передовым разработчикам под силу создавать качественные продукты и технологии для решения широкого класса задач, — отмечает первый замгендиректора “Гринатома” Александр Мартыненко. — При этом прямое взаимодействие с нашими вендорами позволяет нам снизить сложность и риски перехода на новое решение». Подписание соглашения состоялось на площадке Tadviser.

Некоторые подробности

В «Байкале» пояснили CNews, что под заявленной рабочей станцией стоит понимать персональный компьютер, а под вышеупомянутым модульным расширением — дополнительную периферию или платы.

По словам Андрея Евдокимова, материнская плата mini-ITX на базе Baikal-M появилась в распоряжении «Депо» для тестирования еще в октябре 2019 г. Первые впечатления от работы нового чипа в «Депо» CNews не прокомментировали.

При этом в компании сообщили, что новый ПК дополнит линейку автоматизированных рабочих станций «Депо Пересвет», «полностью соответствующую требованиям “Гринатома”». Данная линейка, как указано на сайте производителя, сейчас включает ультракомпактные компьютеры, классические настольные ПК и моноблоки — на процессорах Intel. В середине 2018 г. эта линейка получила заключение Минпромторга, которым ей был присвоен статус продукции, произведенной на территории России. Такой статус сильно упрощает реализацию «железа» на гостендерах.

Baikal-M в составе материнской платы

Напомним, что в середине декабря 2019 г. Минпромторг по итогам тематического конкурса выделил «Депо» субсидию в 351 млн руб., касающуюся разработки «железа» на «Байкалах», правда без указания модели чипов. На их основе, а также на базе отечественных «Эльбрусов» и процессоров стандартной архитектуры x86 «Депо» предстоит до конца 2023 г. разработать и произвести отказоустойчивые унифицированные СХД. Впрочем, как заверили CNews в «Депо», этот проект с разработкой для «Гринатома» никак не связан.

На момент выхода публикации, в «Гринатоме» не смогли пояснить, на какого рода сотрудников и для решения каких задач будет ориентирован создаваемый компьютер, и под какие именно особенности атомной отрасли должны быть адаптированы аппаратная и программная части нового решения.

Несколько фактов о Baikal-M

Свой последний на данный момент процессор «Байкал электроникс» впервые показал потенциальным заказчикам в начале октября 2019 г. Как отмечают разработчики на своем сайте, Baikal-M представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм так называемую систему на кристале, «в основе которой лежит восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A) с поддержкой векторных расширений NEON и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 (MP8) с аппаратным ускорением воспроизведения видео в форматах H.264/H.265».

В «Байкале» заверяют, что процессор обладает широким набором интегрированных коммуникационных интерфейсов и высокой вычислительной мощностью, благодаря чему он сможет найти применение в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах.