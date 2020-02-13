Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Интеграция
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей

Бизнес Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Сухой» внедрит в работу своих предприятий цифровую платформу предиктивной аналитики, разработанную Mail.ru Group. Вместе с ней она начнет использовать технологию компьютерного зрения Vision с целью мониторинга всех производственных процессов. Интеграция систем будет завершена во II квартале 2020 г.

«Цифровизация» авиаконструктора

Российский холдинг Mail.ru Group займется созданием цифровой платформы предиктивной аналитики для «Сухого» (ПАО «Компания “Сухой”»). Платформа планируется к запуску на всех заводах авиастроительной компании, и в ее работе будут задействованы технологии машинного обучения, больших данных и промышленного интернета вещей.

Как сообщили CNews представители холдинга, разработку платформы проведут специалисты «Mail.ru цифровые технологии» – нового подразделения холдинга, созданного весной 2019 г. и занимающегося поставками корпоративных ИТ-решений. Данное направление бизнеса Mail.ru Group возглавляет бывший гендиректор SAP СНГ Павел Гонтарев.

su600.jpg
Mail.ru Group планирует интегрировать свою платформу в инфраструктуру «Сухого» за несколько месяцев

Сроки запуска платформы на заводах «Сухого» установлены – она начнет работу во II квартале 2020 г.

Необходимость внедрения платформ

Переход «Сухого» к использованию платформы предиктивной аналитики предположительно позволит централизованно собирать сведения о производственных процессах из информационных систем на предприятиях компании, а также обрабатывать данные, поступающие с производственного оборудования. Вся собранная информация в дальнейшем даст возможность прогнозировать работоспособность станков и осуществлять их предиктивное обслуживание. Одним из следствий этого должно стать снижение производственных затрат.

Некоторые технические особенности

Вместе с платформой предиктивной аналитики в работу «Сухого» будет внедрена технология компьютерного зрения Vision, которая будет обеспечивать мониторинг всех производственных процессов на предприятиях компании. Всю собранную информацию компания планирует размещать в своем частном облаке, созданном на основе технологии Mail.ru Private Cloud.

По словам директора по развитию «Сухого» Елены Барболиной, все это станет пилотным проектом компании в сфере цифровизации производства и управленческих процессов.

Новое подразделение Mail.ru Group

Направление «Mail.ru цифровые технологии», существующее немногим меньше года, предлагает своим клиентам пять основных продуктов. Как пишут «Ведомости», это в первую очередь разработанная холдингом база данных Tarantool и сервисы для анализа больших данных заказчиков (как в случае с «Сухим»). Список также включает корпоративные социальные сети и средства передачи сообщений (мессенджер и электронная почта).

По словам Павла Гонтарева, в течение ближайших четырех лет «Mail.ru цифровые технологии» планируют догнать по уровню доходов российские подразделения мировых ИТ-компаний.

Некоторые факты о «Сухом»

ПАО «Компания “Сухой”» – это российская авиационная компания, занимающаяся разработкой, производством, а также послепродажным обслуживанием боевых и гражданских самолетов. Помимо этого, компания производит обучение летного персонала. Названа в честь советского авиаконструктора Павла Сухого.

«Компания “Сухой”» является головной компанией холдинга «Сухой», в состав которого также входит Опытно-конструкторского бюро Сухого (ОКБ Сухого) – одно из основных российских предприятий, разрабатывающих авиационную технику. Холдингу принадлежат 50% + 23 акции ОКБ.



Другие материалы рубрики

«Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты

Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине

Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта

ФНС потратит 35 миллионов на российское почтовое ПО «Самовар»

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Виртуальные серверы по цене буханки хлеба. Что происходит на рынке ИТ?

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM

Новинки Samsung Unpacked 2020: гибкий смартфон и акцент на камеры

Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Важная тенденция — бум использования «хайповых» технологий в реальных проектах

Елена Лукутина

партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс»

партнер «Неофлекс»
Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника