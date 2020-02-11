Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление

Госуправление будет цифровизироваться только за счет федерального бюджета

CNews изучил федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». ЦГУ - единственный федеральный проект из этой нацпрограммы, в котором предусмотрено исключительно финансирование из федерального бюджета.

За период 2019-2021 гг. федеральный бюджет выделит 101 млрд руб. Кураторами мероприятий федпроекта в большинстве случаев являются Минкомсвязи и/или Минэкономразвития.

Наиболее дорогие мероприятия федерального проекта

Самым дорогим мероприятием является доработка ведомственных информационных систем в целях предоставления приоритетных государственных, в том числе разрешительных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием и планами оптимизации приоритетных массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг. На эти цели будут направлены 22,8 млрд руб.

Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего потребует затрат в размере 8,96 млрд руб. Стенд для тестирования различных конфигураций ПО для госслужащих развернут на базе НИИ «Восход».

Затраты федпроекта «Цифровое государственное управление» в разрезе целей, млн рублей

Наименование цели Финансирование за 2019-2021 гг. (из федерального бюджета) Финансирование за 2019 г. Финансирование за 2020 г. Финансирование за 2021 г. 1 Обеспечено предоставлено приоритетных массовых социально занчимых, в том числе разрешительных государственных (муниципальных) услуг, государсвтенных и иных сервисов в цифровыом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения госудасртвенных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) 28 971 6 920 9 825 1 226 2 Обеспечена экспулатация и развитие инфраструктуры электронного правительства 12 371 3 737 4 130 4 504 3 В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) 8 962 1 603 1 714 5 645 4 В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов с цфировыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генпрокуратуры России, основанной на отечественных решениях, и предсотавляемой по сервисной модели 8 936 2 920 1 684 4 332 5 Создана национальная система управления данными 5 687 1 946 2 087 1 653 6 Обеспечен высокотехнологичный надзор органов прокуратуры с использованием риск-ориентированного подхода в надзорном производстве и коориднации органов правопорядка, основанного на данных независимого сквозного учета событий в контрольно-надзорной деятельности ("Единый реестр проверок") и в сфере учета преступлений (ГАС "Правовая статистичка") 4 497 1 777 1 199 1 521 7 Реализовано Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии излучения общественного мненния и формирования механизма обратной связи 3 396 786 1 099 1 511 8 Обеспечено развитие федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (ФГИС ЕПГУ) и предоставлена возможность доступа пользователей информационно-телекоммуникационной сети интернет к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна", сформирована единая цифровая среда государственных интернет-ресурсов, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов к информационной-контетного использования 2 553 1 130 675 748 9 Обеспечена цифровизация процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах физическим лицам, убъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, а также мониторинги пожарной безопасности и объектов защиты 2 269 495 1 501 273 10 Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информациионной системы (Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ" 2 207 787 780 640

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

На эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства как цифровой платформы будет потрачено 5,59 млрд руб. Работы будут выполняться «Ростелекомом» - разработчиком Единого портала госуслуг.

На разработку и внедрение облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде, будет направлено 4,6 млрд руб. Еще 1,17 млрд руб. нужно будет на определение порядка разработки и применения технологических схем, а также порядка типизации региональных и муниципальных услуг.

Цифровизация Генпрокуратуры

Целый блок мероприятий связан с цифровизацией Генпрокуратуры. Ряд проектов в этой области выполнит «Ростелеком». На создание защищенной сети передачи данных до каждого места сотрудника прокуратуры «Ростелеком» получит 2,85 млрд руб. Еще 1,29 млрд руб. потребуется на перевод органов прокуратуры на ресурсы катастрофоустойчивых центров обработки данных (ЦОД).

Также «Ростелеком» обеспечит перевод 50 тыс. сотрудников органов прокуратуры на новые автоматизированные рабочие места, предоставленные с использованием сервисной модели. Это обойдется в 3,75 млрд руб. Дополнительно 300 млн руб. потребуется на предоставление и настройку каждому работнику прокуратуры Единого рабочего места, позволяющего иметь доступ в интернет, внутренним сервисам и информационным системам органов прокуратуры.

Затраты федерального проекта «Цифровое государственное управление» в разрезе мероприятий стоимостью более 100 млн рублей

Мероприятие Куририрующие ФОИВы Исполнители Финансирование за 2019-21 гг. (полностью из федерального бюджета) Финансирование за 2019 г. Финансирование за 2020 г. Финансирование за 2021 г. 1 Осуществляется доработка ведомственных информационных систем в целях предоставления приоритетных государственных, в том числе разрешительных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием и планами оптимизации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Минкомсвязи, Минэкономразвития, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, ЦИК России, иные организации Организации, определенные в соответствии с законодательством РФ 22 795 5 625 8 050 9 120 2 Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего Минкомсвязи Организации, определенные в соответствии с законодательством РФ 8 962 1 603 1 713 5 645 3 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства как цифровой платформы в 2018 - 2021 г. Минкомсвязи Организации, определенные в соответствиис законодательством РФ; "Ростелеком" 5 589 1 491 1 862 2 236 4 Разработка и внедрение облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде Минкомсвязи Организации, определенные в соответствии с законодательством РФ 4 603 674 1 299 2 630 5 Разработка, адаптация программного обеспечения и разработка архитектуры и проектных решений на НСУД и ее части, внедрение функционала НСУД включая пусконаладочные работы, проведение предварительных испытаний, проведение опытной эксплуатации, доработку программного обеспечения, дополнительную наладку технических средств и проведение приемочных испытаний НСУД в соответствии с 06,01.011,001.005 Минкомсвязи, Минэкономразвития Организации, определенные в соответствии с законодательством РФ; Аналитический центр при Правительстве 3 161 789 1 376 996 6 Создана защищенная сеть передачи данных до каждого рабочего места сотрудник прокуратуры Генпрокуратура, Минкомсвязи "Ростелеком" 2 848 1 587 74 1 187 7 Создание, развитие и внедрение информационных систем для предоставления физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям государственных услуг в электронной форме, а также для обработки и мониторинга данных по поднадзорным объектам в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах МЧС, Минкомсвязи Организации, определенные в соответствии с законодательством РФ 2 269 495 1 501 273 8 Реализация в ФГИС "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" подсистемы оценки соответствия специальности, знаний сотрудников и претендентов квалификационным требованиям для замещения должностей; сервисов дистанционного и интерактивного обучения и повышения квалификации сотрудников, а также технических решений для информационного взаимодействия по вопросам противодействия коррупции, соответствующего требованиям информационной безопасности, в том числе посредством интеграции с информационной системой в области противодействия коррупции, эксплуатируемой в Администрации Президента Российской Федерации Минкомсвязи, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Организации, определенные в соответствии с законодательством РФ 2 207 787 780 640 9 40000 сотрудников органов прокуратуры работают на новых АРМ, предоставленных с использованием сервисной модели Генпрокуратура, Минкомсвязи "Ростелеком" 1 677 0 0 1 677 10 Создание и утверждение нормативно-правовой базы для создания и использования механизмов цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении обращений, жалоб, массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта и технологий изучения общественного мнения Минкомсвязи, Минэкономразвития 1 570 510 521 539

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

В работе по цифровизации Генпрокуратуры примет участие и НИИ «Восход». Предприятие получит 1 млрд руб. на обеспечение перехода информационных систем органов прокуратуры на микросервисную архитектуру, 600 млн руб. на обучение работников прокуратуры в соответствии с требованиями цифровой трансформации, 380 млн руб. на внедрение электронного документооборота при взаимодействии Генпрокуратуры с органами и организациями прокуратуры и 240 млн руб. на внедрение в органах прокуратуры системы автоматизации выполнения рутинных действий и применения в рабочих процессах систем помощи в принятии решений.

Также НИИ «Восход» обеспечит в федеральной государственной информационной системе Единый реестр проверок (ЕРП) ведение электронных паспортов контрольно-надзорных мероприятий (КНМ) для независимого от органов контроля (надзора) учета сведений о ходе и результатах КНМ в машиночитаемой виде с обеспечением качества юридической значимости включенных в них сведений. Проект обойдется в 570 млн руб.

Еще 1,53 млрд руб. Генпрокуратура получит на введение в эксплуатацию Государственной системы правовой статистики. 180 млн руб. будет затрачено на реализацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) проекта по возможности подачи электронного сообщения о правонарушении, 135 млн руб. на создание и функционирование Единого реестра обязательных требований, включающих функциональность проверки избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных листах.

Совместный проект Минкомсвязи и МЧС

В рамках совместного проекта Минкомсвязи и МЧС (Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) будут созданы информационные системы для предоставления физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям государственных услуг в электронной форме.

Также указанные системы могут использоваться для обработки и мониторинга данных по поднадзорным объектам в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. На данные системы будут потрачены 2,27 млрд руб.

Единая система управления кадровым составом государственной гражданской службы

На развитие федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» будет направлено 2,2 млрд руб. В рамках соответствующих мероприятий должны быть реализованы подсистемы оценки соответствия специальности, знаний сотрудников и претендентов квалификационным требованиям для замещения должностей, сервисы дистанционного и интерактивного обучения и повышения квалификации сотрудников, а также технические решения для информационного взаимодействия по вопросам противодействия коррупции.

Антикоррупционные решения должны соответствовать требованиям информационной безопасности, в том числе посредством интеграции с информационной системой в области противодействия коррупции, эксплуатируемой в Администрации Президента.

Единая служба поддержки для госорганов и Платформа юридически-значимого документооборота

На создание и использование механизмов цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении обращений, жалоб, массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта и технологий изучения общественного мнения будет выделено 1,57 млрд руб.

Еще 1,15 млрд руб. нужно будет на создание информационной системы «Единая служба поддержки, мониторинга и контроля для государственных органов, и граждан» (ЕСПМ ОВГ). Проектом займется «Ростелеком».

Создание и ввод в эксплуатацию Платформы юридически значимого документооборота обойдется 1,55 млрд руб. Еще 400 млн руб. будут необходимы на разработку требований к платформе и ее сервисам, а также порядку ее использования. Проект будут курировать Минкомсвязи, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба охраны (ФСО).

Создание Центра хранения электронных документов (ЦХЭД) потребует еще 1,46 млрд руб., еще 500 млн руб. нужно будет на разработку концепции его создания, развития и функционирования. Проект будут курировать Минкомсвязи и Росархив.

Ввод в эксплуатацию типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для федеральных и региональных органов в режиме одного окна («цифрового окна») потребует затрат в размере 1,34 млрд руб. В том числе будет обеспечена поддержка принятия решений проведения профилактических мероприятий.

Тендер Минкомсвязи на выполнение соответствующих работ выиграл НИИ «Восход». На создание и функционирование Дирекции национальной программы «Цифровая экономика» будет направлено 1,48 млрд руб.

Проекты Аналитического центра при Правительстве

Ряд проектов в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» выполнит «Аналитический центр при Правительстве» (АЦ) под кураторством Минкомсвязи, Минэкономразвития и Управления делами Президента. В частности, АЦ будет участвовать в реализации проекта внедрения целевой модели управления НСУД (национальная система управления данными) для обеспечения непрерывной поддержки контроля качества и формата данных в информационных ресурсах государственных органов власти на предмет соответствия единым требованиям к управлению данными и их жизненным циклом. Затраты на его реализацию составят 1,08 млрд руб.

Выполнение функций Проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в соответствии с функциональной структурой системы управления реализацией национальной программы обойдется в 622 млн руб. Еще 300 млн руб. потребуются на осуществление организационной методологической поддержки цифровой трансформации реализации контрольно-надзорных функций.

Создание механизмов отбора и поддержки проектов (инициатив) по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обойдется в 350 млн руб. Проектом займутся АЦ и Евразийский коммуникационный центр.

АЦ выполнит еще три проекта: методологическая и экспертная поддержка реализации федпроекта «Цифровое государственное управление»; формирование и актуализация системы приоритетов развития цифровой экономики с учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения; оценка вклада цифровой экономики в экономическое развитие России в целом; проведение мониторинга и актуализации доклада о глобальных трендах и сценариях развития цифровой экономики. Затраты на них составят, соответственно, 390 млн руб., 240 млн руб., 210 млн руб. и 150 млн руб.

Проекты Росстата

Несколько совместных проектов есть у Минкомсвязи, Минэкономразвития и Росстата. На разработку цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая создание единого окна для предоставления отчетности) потребуется 540 млн руб. В том числе должен быть предусмотрен анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных.

Доработка платформы вместе с апробацией пилотным внедрением и первым этапом промышленного внедрения обойдется еще в 165 млн руб., а перевод ее в промышленную эксплуатации вместе с развитием и сопровождением - в 120 млн руб.

Другой проект - разработка методологии статических наблюдений и измерения параметров развития цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», включая измерение эффектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. Затраты на него составят 400 млн руб., еще 220 млн руб. потребуется на проведение данных наблюдений. Исполнителем станет Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Цифровая платформа ФСО для поддержки деятельности Президента и премьер-министра

Ряд мероприятий связан с созданием Единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента России, Председателя Правительства, палат Федерального собрания, совета безопасности, Администрации Президента, Аппарата Правительства при осуществлении ими своих полномочий (ЕЦП ОГВ). Проектом займутся Минкомсвязи, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба охраны (ФСО).

Осуществление развития информационных систем, входящих в состав ЕЦП ОГВ для обеспечения деятельности Президента и Председателя Правительства, включая разработку и внедрение специального программного обеспечения (СПО), обойдется в 800 млн руб.

Еще 790 млн руб. нужно будет на разработку сегмента ЕЦП ОГВ в интересах Администрации Президента, Аппарата Правительства, Совета Безопасности, доступ к которой ограничен федеральными законами. Сюда же входит разработка сегмента ЕЦП ОГВ в интересах поддержки деятельности Председателя Правительства при осуществлении им своих полномочий.

250 млн руб. потребуется на развитие функций цифровой платформы «Государственная система правовой информации», включая: стандартизацию и унификацию предоставления правовой информации; демонстратор технологий правового ассистента, реализующего функции интеллектуальной интерактивной системы поиска правовой информации с использовании искусственного интеллекта, больших данных и Voice-технологий; систему архивного хранения критически важных информационных ресурсов Государственной системы правовой информации. Проект будет курировать ФСО.

Модернизация ЕСИА

На разработку унифицированных подходов к планированию государственными органами ежегодных расходов на ИКТ и расходов на автоматизацию отраслевых функций потребуется 740 млн руб. Сюда же входит формирование методологических основ и обеспечение проведения отраслевой экспертизы в рамках координации информатизации, в том числе на региональному уровне.

600 млн руб. необходимо будет на проведение модернизации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и федеральной государственной информационной системы «Главный удостоверяющий центр» (ФГИС ГУЦ) в целях использования облачной квалифицированной электронной подписи при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Модернизация существующих механизмов и программной архитектуры ЕСИА в целях поддержки реестровой модели полномочий участников взаимодействия потребует еще 240 млн руб. В том числе будет обеспечена возможность централизованного хранения разрешений на выполнение доверенных действий (полномочий) от физических и юридических лиц, включая подачу заявлений на получение государственных и муниципальных услуг. Проект будут курировать Минкомсвязи и ФСБ.

Совершенствование механизмов, развитие программной архитектуры и технологических интерфейсов ЕСИА, в том числе на основе использования российской криптографии, обойдется в 526 млн руб. Целью является удовлетворение потребностей по обеспечению информационной безопасности, соответствия требований по возвращающей нагрузке на ЕСИА в процессе обеспечения возможности защищенного юридически значимого взаимодействия в рамках цифровой платформы.

Проект также будут курировать ФСБ и Минкомсвязи. Еще 210 млн руб. потребуется на развитие ЕСИА в соответствии с требованиями по обеспечению возможности идентификации, аутентификации и авторизации пользователей, в том числе с использованием биометрической аутентификации, с целью получения государственных, муниципальных услуг.

Модернизация существующих механизмов и программной архитектуры ЕСИА в целях обеспечения технической возможности создания и использования цифровых профилей потребует 184 млн руб. Проект будут курировать Минкомсвязи и Банк России.

Доработка системы мониторинга качества госуслуг

Создание и ввод в опытную эксплуатацию платформы сбора данных промышленного интернета вещей обойдется в 590 млн руб. Соответствующий тендер Минкомсвязи выиграл НИИ «Восход».

Внедрение и сопровождение Автоматизированной информационной системы проектной деятельности «Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов госвласти» 400 млн руб.

Обеспечение доработки информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) с целью использования технологии изучения общественного мнения и механизмов искусственного интеллекта при обработке поступивших обращений, жалоб, отзывов и предложений, а также с целью интеграции с существующими государственными системами и встраивания в новые государственные системы и цифровые платформы обойдется в 152 млн руб.

Первый этап ввода в эксплуатацию цифровой платформы «Цифровое строительство» потребует 390 млн руб. Проект будут курировать Минстрой и Минкомсвязи.

Развитие СМЭВ

360 млн руб. будет необходимо для обеспечения повышения качества межведомственного взаимодействия и надежности Системы межведомственного электронного оборота (СМЭВ) посредством развития функций управления очередями сообщений, адресации сообщений, их маршрутизации и доставки получателям.

Будут созданы: средства автоматизации формирования пакетных запросов для получения всех сведений, необходимых для предоставления услуги (комплексной услуги) или исполнения функции; средства постобработки ответов с автоматическим формированием по результатам обработки пакетных запросов; облачный сервис для ведомств-потребителей сведений, предназначенный для организации межведомственного взаимодействия и оказания услуг (исполнения функций) в электронном виде).

Еще 320 млн руб. будут нужны для обеспечения оптимизации расходов на обеспечение защиты данных, обрабатываемых в СМЭВ и (Единой системы нормативно-справочной информации (ЕСНСИ), посредством создания и аттестации единой подсистемы обеспечения информационной безопасности СМЭВ и ЕСНСИ. Данная система должна будет соответствовать требования законодательства в области информационной безопасности и аттестована на соответствие требованиям регуляторов.

Повышение эффективности СМЭВ за счет уменьшения сроков, необходимых для присоединения к СМЭВ и адаптации видов сведений при изменении нормативных правовых актов, посредством обеспечения автоматизации регламентных процедур, относящихся к присоединению информационных систем к СМЭВ, выводу в СМЭВ видов сведений, обмену сведениями через СМЭВ и адаптации видов потребует 250 млн руб.

Центр стратегических разработок в цифровой экономике

На обеспечение функционирования проектного офиса методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг потребуется 400 млн руб. Проектом займется Центр стратегических разработок (ЦСР). Аналогичную сумму данная организация получит на методическое обеспечение реализации проекта по созданию сети Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и организации деятельности МФЦ на территории России.

Федеральный телефонный центр и Единая сеть приема обращений граждан

Обеспечение сопровождения и эксплуатации Федерального телефонного центра (ФТЦ), в том числе рассылка сообщений и обзвон граждан с целью проведения опросов качества предоставления опросов качества предоставления государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, потребует 190 млн руб.

Формирование технологической базы ресурсов инфраструктуры Единой сети приема обращений граждан (ЕС ОГ), обеспечивающей обработку обращений граждан и организаций и сбор информации о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, обойдется в 110 млн руб. В эти затраты входят закупка серверного и коммуникационного оборудования, проведение специальных проверок и исследований и ввод в эксплуатацию. Проект будут курировать Минкомсвязи, ФСО и Минфин.

Портал госуслуг и единая цифровая среда государственных интернет-ресурсов

Формирование единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) потребует затрат в размере 310 млн руб. Проект получил условное название ГосWeb.

В том числе будут обеспечены интеграция с внешними информационными системами, развитие функциональности интерфейсов, создание авторизованной зоны для граждан и бизнеса, персонализации новостного контента, предоставление персонализированных услуг и сервисов.

Еще 270 млн руб. будет необходимо для разработки стратегии информирования и популяризации цифровой экономики, цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов в модели «одного окна», как для физических, так и юридических лиц и предпринимателей. Проект будут курировать Минкомсвязи, Управление делами Президента России и Минэкономразвития.

170 млн руб. потребуется на обеспечение возможности получения пользователями региональных и муниципальных услуг (функций) в модели «одного окна» посредством ФГИС ЕПГУ в рамках проекта «Мультирегиональность ЕПГУ» путем модернизации, вывода на ЕПГУ и обеспечения работоспособности популярных услуг, предоставляемых региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

В том числе будет обеспечена возможность комплексного предоставления государственных и муниципальных услуг пользователям ЕПГУ по жизненным ситуациям, а также механизмов персонализированного обслуживания и поддержки.

Реализация комплексного перехода на преимущественное предоставление услуг, функций, сведений и сервисов в электронном виде через мобильные устройства, а также наиболее популярные коммуникационные каналы, включая социальные сети и мессенджеры, обойдется в 160 млн руб.

150 млн руб. потребуется на развитие ЕПГУ в соответствии с изменения законодательства РФ, технологическими изменениями, вносимыми в другие информационные системы в составе в составе инфраструктуры электронного правительства, с учетом потребностей по обеспечению информационной безопасности, а также совершенствование архитектуры ЕПГУ для соответствия требованиям по возрастающей нагрузке на ЕПГУ для обеспечения процесса оказания государственных и муниципальных в электронной форме.

Еще 110 млн руб. будет нужно на развитие ЕПГУ как единой омниканальной цифровой платформы публикации информации и предоставления сервисов, государственных и муниципальных услуг (исполнения функций), в том числе региональной зависимости, местоположения пользователей и региональной специфики в части востребованности предоставляемых сервисов и услуг, увеличение количества и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Внедрение ИТ в процесс подготовки нормативных документов

У Минэкономразвития, Минюста и Минкомсвязи есть три совместных проекта в области подготовки нормативных документов. Создание платформенного решения, позволяющего внедрить современные информационные технологии в процесс подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, а также перевести нормотворческую деятельность в цифровой формат с использованием современных технологий обмена информацией, обойдется в 300 млн руб.

Пилотное внедрение (масштабирование) платформенного решения в нормотворческую деятельность органов государственной власти субъектов РФ потребует затрат на сумму 170 млн руб. В том числе будет обеспечено подключение информационных систем органов госвласти субъектов РФ к платформенному решению и его использование в части подготовки регуляторных решений.

Проведение технического проектирования платформенного решения для согласования и разработки проектов нормативных правовых актов включающего техническое описание всех автоматизируемых функций, модуль совместной работы, интеллектуализацию процесса нормотворчества, информационное и программное обеспечение системы обойдется в 155 млн руб.

Еще 127 млн руб. нужно будет на модернизацию механизмов распространения, хранения, актуализации и использования нормативной справочной информации, а также данных с непостоянной степенью изменчивости.