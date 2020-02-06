Huawei начинает продавать в России точки доступа Wi-Fi 6 без американских компонентов

Точки доступа без деталей из США

Китайская компания Huawei с марта 2020 г. начнет продавать в России линейку решений (точек доступа) серии AirEngine для подключениям к сетям Wi-Fi нового поколения (Wi-Fi 6). В контексте известного конфликта с властями США, в компании отдельно подчеркивают, что это линейка включит первые модели оборудования данного класса, изготовленные полностью без использования компонентов из Северной Америки.

В частности, вместо американских процессоров (преимущественно компании Qualcomm) Huawei задействовала собственные новые чипы линейки Solar для сетевых решений. Их конкретные характеристики компания обещает раскрыть к старту продаж.

В этой связи во время российской презентации устройств директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе «Евразия» Денис Сереченко обратил внимание на особенности их дизайна. По его словам задняя часть корпуса была спроектирована в Германии, передняя — во Франции. И французские дизайнеры разместили на крышке традиционно белого цвета небольшую красную черточку, выступающую своеобразным маркером. «Если вы видите наше оборудование с красной чертой (точки Wi-Fi, коммутаторы, маршрутизаторы и пр.), то она означает "Америка free"», — говорит Сереченко.

Теперь Huawei в основном использует в линейке AirEngine собственные компоненты, произведенные в Китае, хотя часть элементов все же закупает в Корее и Японии.

Huawei привезла в Россию оборудование Wi-Fi 6 без компонентов из США

Напомним, в начале декабя 2019 г. CNews писал о том, что российские заказчики Huawei приступили к тестированию новой flash-СХД компании, в которой используется ИИ-чип, прогнозирующий работу системы, но при этом также не задействовано никаких электронных компонентов из США.

Сфера применения и ценовая политика

В Huawei отмечают, что первые заказчики по линии сетевого оборудования для Wi-Fi 6 появились у нее в России еще в 2019 г. (на моделях с компонентами разнообразного происхождения). На данный момент есть завершенные и стартующие проекты в нефтегазовом секторе. Названия конкретных компаний вендор раскрывать не вправе.

В целом, как отмечает Денис Сереченко, наша страна от других ничем не отличается, поэтому очевидные «кейсы» для Wi-Fi 6 связаны с предоставлением связи в местах массового скопления людей: на стадионах, в торговых центрах и т. д. По его словам, на более старых технологиях это также можно реализовать, но лишь с определенными ухищрениями.

Из других перспективных сфер применения Wi-Fi 6 в компании упомянули крупные автоматизированные склады с роботизированными тележками, ритейл, офисы, а также игровую индустрию, связанную с использованием систем виртуальной и дополненной реальности.

Конкретного прайс-листа на новое оборудование у Huawei нет. Как минимум потому, что пока речь идет о комплексных проектах в секторе b2b. В то же время политика компании заключается в том, что цены на точки доступа Wi-Fi 6 у Huawei должны быть в среднем не выше, чем на оборудование Wi-Fi 6 у конкурентов.

В этой связи отметим, что основными конкурентами в данном секторе в Huawei называют американские компании Ciscoи HPE. «Но мы технологически впереди», — уверен Сереченко, поясняя, что он имеет в виду не лабораторные прототипы, а реальные продукты.

Что включает новая линейка AirEngine

Готовящаяся к продажам в России линейка Huawei AirEngine включает десять устройств. Младшее из них, 760-51 создано по технологии 8x8 MU-MIMO, предполагает скорость передачи данных 5,95 Гбит/с, имеет электрические порты GE и SGE, располагает умными антеннами, снабжено программно-определяемой радиосистемой (гибкие режимы работы на двух или трех радиочастотах), оснащена встроенными/расширенными модулями интернета вещей (RFID, ZigBee). Позиционируется Huawei как точка для использования в ритейле.

Старшая модель в линейке, 8760-X1-PRO создана по технологии 16x16 MU-MIMO, предполагает скорость передачи данных 10,75 Гбит/с, имеет два электрических порта 10GE и один оптический порт 10GE, также располагает умными антеннами, снабжена программно-определяемой радиосистемой и оснащена модулями интернета вещей. Позиционируется Huawei как точка для учебных классов и конференц-холлов.

Условно промежуточные модели 5760-22W и 5760-22WD предназначены для отелей, 6760-X1 и 6760-X1E — для аэропортовых залов ожидания и зон вылета, 8760R-X1, 8760R-X1E, 6760R-51 и 6760R-51E — для стадионов.

Wi-Fi 6 и вклад Huawei

В Huawei отмечают, что стандарт Wi-Fi 6, также известный как 802.11ax, — это новый этап развития Wi-Fi. Стандарт работает в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц и поддерживает технологию OFDMA, позволяющую передавать данные одним потоком сразу на несколько устройств. За счет этого удалось добиться четырехкратного увеличения пропускной способности сети и числа одновременно подключенных абонентов в сравнении с Wi-Fi 5, а также в три раза снизить задержку. Все это делает Wi-Fi 6 оптимальным решением для использования в средах с высокой плотностью абонентов: аэропортах, школах, больницах, торговых центрах, офисах и крупных промышленных предприятия.

Кроме того, Wi-Fi 6 обеспечивает более низкое энергопотребление, что позитивно сказывается на времени автономной работы всех подключенных устройств.

Как можно заключить со слов директора по сетевым решениям Huawei Enterprise в регионе «Евразия» Вана Увея (Wang Wuwei), Huawei не только отметилась созданием инфраструктуры для скорейшего перехода на Wi-Fi 6, но и принимала непосредственное участие в разработке стандарта. В частности, один из экспертов Huawei, Осама Абул Магд (Osama Aboul Magd), с середины 2014 г. занимает должность председателя рабочей группы IEEE 802.11ax.

В конце того же года Huawei первой на рынке среди всех компаний выпустила прототип 10-гигабитного Wi-Fi. Во второй половине 2017 г. Huawei первой в индустрии выпустила с Wi-Fi 6 коммерческий продукт (точку доступа). Первый коммерческий заказ на сеть Wi-Fi 6 Huawei получил уже в середине 2018 г. На текущий момент 60% участников рабочих групп, которые разрабатывают стандарты и подстандарты, являются сотрудниками Huawei, заключает Ван Увей.