Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги

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В ходе кадровых перестановок в Правительстве России его главой впервые стал ИТ-шник — руководитель ФНС с апреля 2010 г. Михаил Мишустин. Именно эта структура по ряду признаков утвердилась за последние годы в качестве ключевого игрока в сфере госинформатизации и в части создания масштабных информсистем. CNews изучил трудовую биографию Мишустина и рассмотрел его ключевые ИТ-проекты.

Глава ФНС как будущий премьер

После ежегодного послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2019 г. и последовавшей за ним отставкой Правительства глава государства провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность премьер-министра.

Заручившись его согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму. На следующий день, 16 января чиновник был утвержден в новой должности — в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41. Сразу после этого Путин подписал указ о назначении Мишустина главой Правительства.

Встретившись незадолго до голосования с фракцией «Единой России», Мишустин в числе прочих приоритетов своей работы на посту премьера назвал национальные проекты и цифровую экономику. «Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей», — цитирует его слова «Интерфакс».

Владимир Путин (слева) получил согласие Михаила Мишустина (справа) возглавить Правительство

В становлении Мишустина в качестве второго лица в государстве для ИТ-отрасли наиболее примечательна его приверженность информационным технологиям, а также тот факт, что по ряду признаков ФНС в последние годы была ключевым игроком в сфере госинформатизации и в части создания масштабных информсистем.

Считается, что во многом именно благодаря информатизации ФНС удалось существенно увеличить собираемость налогов в России. По итогам 2018 г. служба отчиталась о максимальном приросте налоговых поступлений за последние пять лет. В указанный год ФНС перечислила в консолидированный бюджет страны 21,3 трлн руб., что на 23% (на 4 трлн руб.) больше, чем годом ранее. При этом официальный рост ВВП в 2018 г. составил примерно 2%.

Мишустин является действующим членом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

В отношении личной жизни Мишустина известно, что он увлекается хоккеем, выходя на лед в благотворительных и демонстрационных матчах и числясь в набсовете клуба ЦСКА. Кроме того, по данным ТАСС, он играет на рояле, и, по информации «Ведомостей», написал музыку для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса.

Трудовая биография Мишустина

По данным ФНС, теперь уже экс-руководитель ведомства Михаил Мишустин, являющийся действительным государственным советником I класса, родился 3 марта 1966 г. в Москве. В 1989 г. он окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». В настоящий момент он инженер-системотехник, инженер-исследователь, доктор экономических наук.

Михаил Мишустин станет первым ИТ-шником во главе Правительства России

С 1989 г. по 1992 г. Мишустин учился в аспирантуре СТАНКИНа. В 1992-1995 гг. занимал должность директора тестовой лаборатории общественной некоммерческой организации «Международный компьютерный клуб», в 1995-1996 гг. — заместителя генедиректора и председателя правления этой организации.

В августе 1998 г. стал замруководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 г по март 2004 г. являлся заместителем министра России по налогам и сборам. С марта 2004 г. по декабрь 2006 г. возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 г. по март 2008 г. руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 г. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank. Двумя годами позже, 6 апреля 2010 г. назначен руководителем ФНС.

При Мишустине ФНС рекордно повысила собираемость налогов

Мишустин заявлен как автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

В качестве главы ФНС он в том числе организовывал работу по реформированию системы налоговых органов «на основе современных методологических подходов и ИТ». Также он координировал обеспечение комплексной защиты информации «на всех этапах технологических циклов ее создания, переноса на носитель, обработки и передачи».

ФНС при Мишустине как «конкурент» Минкомсвязи

Напомним, в конце апреля 2018 г., когда CNews подводил своеобразные итоги шестилетней работы команды Минкомсвязи во главе с Николаем Никифоровым, некоторые эксперты указали на появление новых де-факто неподконтрольных Минкомсвязи крупных государственных ИТ-игроков, главным из которых можно считать именно ФНС во главе с Мишустиным.

Редакция тогда конститровала, что за предыдущие несколько лет ФНС проделала огромную работу по строительству нескольких ЦОДов, перенеся в них ИТ-системы Минфина, Казначейства и др. Дата-центры, в частности, были созданы в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. На них ФНС к тому моменту израсходовала порядка 15 млрд. руб. и намеревалась до конца 2020 г. потратить еще как минимум 4 млрд. руб. В 2016 г. за ФНС числилась 21 из 100 крупнейших ИКТ-закупок, объявленных федеральными госорганами, — на сумму в 15,62 млрд руб., в 2017 г. — 20 крупнейших ИКТ-закупок на 11,77 млрд руб., в 2018 г. — 20 крупнейших ИКТ-закупок на 12,45 млрд руб.

Мишустин: Государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей

Становление ФНС в качестве сильного и авторитетного игрока на поле государственной информатизации в 2018 г., в частности, подтверждал Павел Хилов — руководитель Экспертного центра электронного государства и экс-начальник отдела региональных программ и проектов Минкомсвязи в составе команды Игоря Щеголева. В его понимании это произошло не столько за счет большого бюджета на ИТ, сколько за счет того, что ФНС посредством внедрения и использования ИТ в своей деятельности приносит государству конкретные деньги, которые исчисляются сотнями миллиардов рублей, тем самым показывая свою эффективность.

«За счет этого ФНС без оглядки на Минкомсвязи и сайт госуслуг может себе позволить развивать собственную инфраструктуру (те же ЦОДы), развивать собственные интерфейсы с гражданами и организациями (личные кабинеты на сайте ФНС), которые пользуются реальным спросом и т. д. — говорил Хилов. — Более того, ФНС расширяет поле своей деятельности, взяв фактически под свой контроль создание единой системы ЗАГС, маркировку и отслеживание товаров, внедрение контрольно-кассовых машин…».

На этом фоне, как считал эксперт, Минкомсвязи было нечем хвастаться, так как особенных количественных результатов у министерства практически не было. «Об этом можно судить по тому же порталу госуслуг, — продолжал Хилов. — Невзирая на впечатляющие величины роста зарегистрированных в ЕСИА пользователей и сотни миллионов оказанных “услуг”, при ближайшем рассмотрении оказывается, что 98% этих услуг — это предоставление информации (о налоговой и судебной задолженности, наличию штрафов ГИБДД и т. п.)».

Одно из хобби нового премьера — хоккей

«Можно вспомнить, что именно Мишустин был инициатором того, что системный проект развития электронного правительства, несколько лет разрабатываемый Минкомсвязи, так и не был одобрен правкомиссией по ИТ, — добавлял Хилов. — Еще можно вспомнить и то, что в ФНС передали администрирование неналоговых сборов (фонды), а Минфину подчинили ФТС и Росалкоголь».

Ключевые ИТ-проекты при Мишустине

Автоматизированная система контроля НДС

На третий год работы Мишустина в качестве главы ФНС, в 2013 г. служба начала применять первую версию автоматизированной системы контроля налога на добавленную стоимость (АСК НДС). В 2015 г. был осуществлен переход на более совершенную АСК НДС-2, а подача электронных деклараций стала в России обязательной. С 1 февраля 2018 г. ФНС приступила к тестированию АСК НДС-3.

Данная система производит анализ электронных деклараций и сверку данных компаньонов и контрагентов, что позволяет автоматически находить расхождения. Система работает с двумя видами расхождений: несовпадение суммы сделки в декларациях контрагентов и так называемый разрыв — если кто-то из контрагентов не отразил сделку в декларации, например, сдал нулевую декларацию, или вообще не сдал отчетность, или контрагента нет в ЕГРЮЛ.

Новоявленный глава Правительства играет на рояле и написал музыку для нескольких песен Лепса

АСК НДС-2 находит подозрительные данные и самостоятельно, без помощи налогового инспектора направляет запросы налогоплательщикам. После получения уведомления у налогоплательщика есть пять дней, чтобы предоставить объяснения, в противном случае ему грозит проверка или доначисление налога. АСК НДС-3 дает возможность также следить за движением средств по счетам организаций и физлиц.

По данным Счетной палаты, автоматизированное выявление расхождений в цепочке формирования НДС положительно отразилось на поступлении налога в бюджет. С начала использования АСК НДС-2 собираемость НДС показывала ежегодный рост в среднем более чем на 13% и в 2018 г. достигла 3,76 трлн руб.

Внедрение онлайн-касс в работу бизнеса

В июле 2016 г. были приняты поправки в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» (ККТ), которые подразумевали поэтапный переход всех субъектов торговли на принципиально новую форму работы — передачу данных с ККТ в ФНС через операторов фискальных данных в режиме онлайн. Первый этап завершился 1 июля 2017 г. К этому моменту онлайн-кассы и специализированное ПО массово внедряли крупные торговые сети и все те, кто уже ранее использовал обычные кассы. В итоге, по данным ФНС, на новый порядок работы перешли около 400 тыс. торговых предприятий, которые зарегистрировали более 1,2 млн онлайн-касс.

Второй этап завершился 1 июля 2018 г. — с этого момента онлайн-кассы начали использовать владельцы вендинговых автоматов и небольшие торговые и сервисные предприятия, имеющие наемных сотрудников и работающие по патенту или с применением ЕНВД (единый налог на вмененный доход). В общей сложности на этом этапе к кассовой реформе присоединилось около 500 тыс. предприятий и было зарегистрировано еще около 1 млн онлайн-касс.

При Мишустине ФНС начала создавать «электронное досье» на граждан

На третьем этапе — к 1 июля 2019 г. — к реформе должны были присоединиться все остальные участники рынка, по большей части микро-предприятия без наемных сотрудников и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению. Это еще около 1 млн онлайн-касс. Однако в мае 2019 г. отдельным видам индивидуальных предпринимателей Госдума предоставила двухлетнюю отсрочку на использование онлайн-касс

В ноябре 2017 г. за успешное завершение первого этапа реформы по переходу на онлайн-фискализацию ФНС получила награду CNews Awards в номинации «Современная страна. ИКТ в госсекторе».

Система обязательной маркировки товаров

В конце декабря 2017 г. Правительство России получило полномочия осуществлять маркировку различных групп товаров с целью борьбы с их нелегальным оборотом. Четыре месяца спустя, 28 апреля 2018 г. вышло распоряжение правительства №792-р, которое утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в России. В список товаров вошли табачные изделия, обувь, духи и туалетная вода, резиновые шины и покрышки, предметы одежды из кожи, женские блузки, мужские и женские пальто и куртки, различные виды белья и фототехника. Все участники оборота товаров обязаны передавать тематические сведения в информационный ресурс маркировки, оператором которого является ФНС.

При этом еще 1 февраля 2017 г. в России проводился эксперимент по маркировке лекарственных средств и медикаментов (в апреле 2018 г. CNews писал, что он помог выявить правонарушения в сфере оборота медикаментов на сумму 500 млн руб.), а с 2016 г. маркировка в обязательном порядке наносится на изделия из меха.

«Электронное досье» на граждан России

С середины 2016 г. под патронатом ФНС создавалась федеральная информационная система «Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС), которая официально заработала 1 октября 2018 г.

Именно на основе этой системы в нашей стране через несколько лет планируется создать федеральный электронный регистр полных сведений обо всем населении страны — своеобразное «электронное досье».

В момент запуска ЕГР ЗАГС должен был ознаменовать появление единой для сотрудников порядка 6,4 тыс. ЗАГСов облачной среды, в которой будут выполняться все действия по регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть, выдача повторных свидетельств, справок и пр.), используя при этом централизованную систему хранения данных. В ней будут содержаться все тематические акты с 1926 г.

Развитие налоговой АИС

В настоящее время ФНС развивает свою автоматизированную информационную систему АИС «Налог-3». Она представляет собой систему, обеспечивающую автоматизацию всей деятельности ФНС, в том числе прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере полномочий ведомства и предоставления информации внешним потребителям.

ФНС были проведены мероприятия по созданию централизованной ИТ-инфраструктуры АИС «Налог-3», выполнены работы по разработке и внедрению в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения функционального блока № 1 (регистрация и учет налогоплательщиков) и функционального блока № 2 (имущественные налоги физических лиц), работы по реализации и подготовке к внедрению прикладного ПО функционального блока №3 (функции налогового администрирования юрлиц и индивидуальных предпринимателей). Были выполнены работы по миграции централизованных компонент и баз данных транзакционного и аналитического сегментов АИС «Налог-3» в систему ЦОДов.

Основной площадкой для функционирования централизованных компонентов АИС «Налог-3» выступает федеральный ЦОД ФНС в подмосковной Дубне.