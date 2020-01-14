Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО

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Неправомерный реестр отечественного ПО

Запущенный с 1 января 2016 г. Единый реестр отечественного ПО при Минкомсвязи с точки зрения наднационального права стал нарушением обязательств, которые Россия взяла на себя годом ранее, вступив в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

На это в интервью CNews указала Карине Минасян, член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — регулирующего органа ЕАЭС. Россия наряду с Белоруссией, Казахстаном и Арменией является членом ЕАЭС с января 2015 г.; в августе к ним присоединилась Киргизия. ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая так называемой международной правосубъектностью. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

«Изначально Российская Федерация не имела права через создание реестра национальных программ закрывать свой рынок для разработчиков из Евразийского союза, потому что реестр был создан после подписания договора (о вступлении в ЕАЭС; — прим. CNews)», — отметила Минасян.

Создавая Реестр отечественного ПО, Россия не учла интересов стран ЕАЭС, членом которого стала накануне

Напомним, начиная с 1 января 2016 г., российские госорганы в вопросах закупок софта обязаны в приоритетном порядке подбирать решения из упомянутого реестра, а приобретать зарубежное ПО чиновникам разрешено лишь в том случае, если они сумеют обосновать, что программы с требующимися им характеристиками в этом реестре отсутствуют.

Проблема была решена

«По ЕАЭС — все правильно, лопухнулись, не учли наличие договора», — подтвердил в разговоре с CNews источник на рынке, знакомый с особенностями создания реестра. «Но уже исправились», — добавляет он, подразумевая тот факт, что с 1 января 2018 г. софт, происходящий из стран ЕАЭС, был в реестр допущен.

Указанием на последнее обстоятельство ограничились в разговоре с CNews в пресс-службе Минкомсвязи, комментируя справедливость заявлений Минасян. «С момента создания Реестра отечественного ПО на площадке ЕЭК шли активные консультации о целесообразности расширения этого инструмента на страны ЕАЭС, — отметил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков. — Соответствующие изменения были внесены в нормативную базу в 2017 году и вступили в силу в 2018 году».

Теперь Россия прогрессивнее всех в ЕАЭС

Нужно отметить, что разработчики из ближнего зарубежья ущемленными себя не чувствовали видимо никогда. Опрошенным CNews членам Экспертного совета при реестре случаи жалоб создателей ПО из ЕАЭС на нарушение их прав оказались не известны. Первый зарубежный разработчик попал в общий реестр лишь в сентябре 2019 г. Им стала белорусская компания «Интермех», которая создает софт для машиностроительной отрасли и является авторизованным разработчиком Autodesk.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» (реестр своим появлением во многом обязан именно этой организации) Ренат Лашин в разговоре с CNews отмечает, что Россия первой сделала шаг по защите собственного рынка и созданию преференций как российским компаниям, так и компаниям из ЕАЭС, в то время как ответных шагов от членов союза пока не последовало.

На этом заостряют внимание и собеседники редакции из Минкомсвязи. «Преференциальный режим участия разработчиков из стран ЕАЭС в госзакупках Российской Федерации носит односторонний характер; преференции для российских разработчиков на региональных рынках госзакупок стран ЕАЭС отсутствуют, — заверяют в министерстве. — Решение этого вопроса является важной вехой в процессе создании единого конкурентоспособного рынка разработки ПО в странах ЕАЭС».

Интернациональный реестр — это не просто

Президент группы компаний InfoWatch, член Экспертного совета при реестре Наталья Касперская указывает на то, что создание Единого реестра ПО стран — членов ЕАЭС подразумевает под собой множество организационных процессов в этих странах, которые очень трудно сходятся. «Хотя, конечно, единый реестр, программы из которого могли бы закупать органы власти и госструктуры всех стран, входящих в ЕАЭС, — совершенно правильная идея, — отметила она в разговоре с CNews. — Основная сложность в том, что это очень трудно осуществить организационно. Для этого нужно свести воедино процедуры отбора ПО в реестр, создать общий экспертный совет, проверяющий соответствие предложенного разработчиками ПО критериям, согласовать эти самые критерии и т. п. Все это требует серьезной организационной работы».