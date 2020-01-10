Основанная россиянами знаменитая ИТ-компания продана в США

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Veeam переберется в США

Американский венчурный фонд Insight Partners договорился о приобретении швейцарской ИТ-компании Veeam Software, основанной россиянами Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым. Об этом CNews сообщил представитель Veeam.

Сделку планируется закрыть в I квартале 2020 г. Ожидается, что ее размер составит около $5 млрд. Прочие финансовые детали, в частности актуальный состав акционеров Veeam и распределение долей между ними, не раскрываются.

По завершении сделки штаб-квартира Veeam переместится на территорию США, а Тимашев и Баронов покинут совет директоров компании. Как отмечает издание The Register, переезд компании позволит ей побороться за американские госконтракты.

Разработчик ПО по управлению данными с российскими корнями Veeam продан в США за $5 миллиардов

Должность генерального директора (CEO) займет Уильям Ларджент (William Largent), бывший исполнительный вице-президент компании по операционной деятельности, сменив на ней Баронова. Тимашев на данный момент является исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу Veeam. Сохранит ли он за собой этот пост, не сообщается.

По словам Ларджента, Veeam намерена значительно увеличить численность персонала в США (сейчас этот показатель превышает 1,2 тыс. человек), что позволит компании привлечь больше американских клиентов.

Отношения с Insight Partners

По словам Тимашева, фонд сотрудничал с ним и с Бароновым с 2002 г.

Insight Partners инвестировал в их первую компанию Aelita Software, которая была продана в 2004 г. После этого он оказывал предпринимателям консультационные услуги, а в 2013 г. приобрел миноритарную долю в Veeam, объем которой не раскрывался.

В начале 2019 г. Veeam получила $500 млн инвестиций от Insight Partners. Средства были вложены при содействии стратегического инвестора совета попечителей Канадского пенсионного плана (CPPIB). По условиям сделки управляющий директор американского фонда Майкл Триплетт (Michael Triplett) вошел в совет директоров Veeam.

Инвестиции позволили Veeam запустить ряд инноваций, в частности решения для резервного копирования Backup для Amazon Web Services (AWS), Backup для Microsoft Office 365 v4, Backup для Microsoft Azure и универсальную лицензию Veeam (Veeam Universal License, VUL), которая позволяет использовать единый тип лицензии для всех данных – облачной, виртуальной и физической среды, на локальной площадке и в публичном облаке.

Чем занимается Veeam

Компания Veeam Software, созданная в 2006 г., занимается разработкой программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред. Штаб-квартира компании расположена в Швейцарии (город Бар), региональные офисы открыты в 30 странах, центр разработок находится в Санкт-Петербурге.

Основной продукт компании – платформа Veeam Availability Platform, предназначенная для автоматизации управления данными и обеспечения их доступности.

В конце мая 2019 г. компания объявила о том, что ее годовой объем заказов превысил $1 млрд. Другие финансовые показатели компания не раскрывает. По собственным данным компании, на начало 2019 г. с Veeam работало 365 тыс. заказчиков и более 60 тыс. партнеров по всему миру, ежегодно их количество увеличивается на 50 тыс. Разработчик утверждает, что его решения защищают больше приложений и данных, чем любая другая компания на рынке управления системами, но конкретных цифр не приводит. Тимашев заявляет, что 81% компаний из списка Fortune 500 пользуются решениями Veeam. Рынок облачного управления данными в компании оценивают в $30 млрд.

По данным Forbes, сооснователи Veeam – Тимашев и Баронов – входят в список 200 богатейших россиян с 2017 г. В последнем рейтинге, опубликованном изданием весной 2019 г., активы бизнесменов составляли $700 млн. По итогам сделки состояние каждого из них Forbes оценивает в $1,2 млрд.



Несколько слов о фонде

Фонд Insight Partners (ранее Insight Venture Partners) был основан в 1995 г. Джеффом Хорингом (Jeff Horing) и Джерри Мердоком (Jerry Murdock) в Нью-Йорке (США). В октябре 2019 г. открыт офис в Тель-Авиве (Израиль).

Средства, привлеченные фондом под свое управление, превышают $20 млрд. В портфеле Insight насчитывается 300 проинвестированных компаний в 65 странах.