Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD

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Битва за производительность

С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen. С этой целью Intel намерена обеспечить поддержку многопоточности во всех новых процессорах Comet Lake-S, сообщил портал Wccftech со ссылкой на информацию из анонимных источников в компании и на данные тестовых листингов сайта 3DMark.

Некоторые процессоры Intel Core девятого поколения, в том числе, модели для среднего и верхнего сегментов настольных ПК, поставлялись с отключенной технологией многопоточности Hyper Threading, которая обеспечивает обработку двух потоков данных на каждом физическом ядре чипа. Выпуск моделей без поддержки технологии Hyper Threading, работа которой подразумевает рост энергопотребления и соответствующий рост тепловыделения, позволил Intel представить процессоры с более высокими тактовыми частотами в рамках традиционных тепловых пакетов.

С большой долей вероятности доработанная архитектура Comet Lake-S позволяет включать многопоточность без оглядки на TDP. Технология Hyper Threading, в свою очередь, обеспечивает значительный прирост производительности процессоров в отдельных приложениях, и это именно то, что сегодня требуется Intel для удержания доли рынка настольных ПК.



Вместе с новыми процессорами ожидается дебют новых наборов логики Intel 400 с поддержкой процессорного разъема LGA 1200. По данным Wccftech, официальный анонс новой платформы с процессорами Comet Lake-S может произойти ориентировочно уже в феврале 2020 г., однако дополнительная информация появится гораздо раньше – уже через неделю, в рамках международной выставки CES 2020 в Лас-Вегасе.

Многопоточность, высокие частоты и другие преимущества

По предварительным данным, новые чипы Intel Core семейства Comet Lake-S получат поддержку до десяти вычислительных ядер, до 30 скоростных линий PCH-H, до 40 линий PCIe 3.0 (в некоторых моделях до 24 линий).

Возможности платформы Intel Comet Lake-S

Новая платформа Comet Lake-S также обеспечит поддержку видео и игр с разрешением 4K, расширенные возможности разгона ядер и памяти, программируемый (Open FW SDK) 4-ядерный аудио процессор Quad-Core Audio DSP.

Платформа Comet Lake-S также подразумевает доступность беспроводных модулей Intel Wireless-AC (Wi-Fi/BT CNVi) в интегрированном и дискретном вариантах, поддержку Intel Wi-Fi 6 (Gig+), интегрированные порты USB 3.2 Gen 2x1 (10 Гбит/с), технологию Intel Rapid Storage Technology (Intel RST) и другие новшества.

Показательно, что многопоточность вернется даже в самые бюджетные чипы Intel для настольных ПК. Например, процессоры Intel Core i3-10300 с термопакетом 65 Вт получат четыре ядра и восемь вычислительных потоков. Базовая тактовая частота Core i3-10300 составит 3,7 ГГц, в турбо-режиме чип сможет разгоняться до 4,2 ГГц.

Относительно недорогие процессоры Core i5-10400 начального уровня получат шесть ядер и, соответственно, 12 вычислительных потоков. Процессор Core i5-10400 получит базовую тактовую частоту 3,5 ГГц и возможность разгона в режиме турбо до 4,1 ГГц. Для сравнения: его ближайший аналог в линейке процессоров девятого поколения – Core i5-9400, имеет шесть ядер и всего шесть вычислительных потоков, при этом его базовая частота составляет 2,90 ГГц с турбо-разгоном до 4,1 ГГц.

Intel Core i5-10600: 6/12 ядер/потоков на сайте 3DMark

Процессор Core i5-10600 среднего ценового сегмента с TDP 65 Вт получит шесть ядер и 12 вычислительных потоков, при этом базовая тактовая частота чипа составит 3,3 ГГц с турбо-разгоном до 4,5 ГГц.

Ожидается, что этот процессор также будет доступен в версии Core i5-10600K с разблокированным множителем и, соответственно, с TDP до 95 Вт, а также в экономичном варианте Core i5-10600T с TDP всего 35 Вт за счет меньших тактовых частот – 2,4 ГГц базовой и 4,0 ГГц турбо.

В сегменте топовых решений также ожидается пополнение в виде процессора Core i9-10900 с десятью вычислительными ядрами и 20 вычислительными потоками. По словам источников, этот чип пока что находится в самой ранней инженерной стадии разработки и пока что проходит тесты на тактовой частоте 2,50 ГГц.

Новый процессорный разъем Intel LGA 1200 и новые чипсеты

Источники Wccftech также подтвердили циркулировавшие ранее слухи о том, что Intel запланировала на 2020 г. переход на новый процессорный разъем LGA 1200 с использованием нового поколения чипсетов серии 400.

Переход на новый процессорный разъем LGA 1200

Ожидается, что габариты разъема LGA 1200 будут примерно схожи с размерами нынешнего LGA 1151 (37,5 x 37,5 мм), однако контактные группы будут смещены влево. Таким образом, нынешние процессоры Comet Lake не будут совместимы механически и электрически с системными платами под чипы Coffee Lake. Тем не менее, новые платы под LGA 1200 не потребуют нового крепежа или новых систем охлаждения.

Чертеж процессорного разъема LGA 1200

Платформы на процессорах Comet Lake-S также сохранят совместимость с UDIMM модулями оперативной памяти DDR4-2666 и будут поддерживать до 32 ГБ памяти на канал.

Поддержка памяти платформой Comet Lake-S

В список новых чипсетов Intel серии 400 войдет версия Z490 с поддержкой «разлоченных» процессоров (с возможностью дополнительного разгона), версия W480 для рабочих станций начального уровня, версия Q470 для корпоративных решений с поддержкой технологии Intel vPro и версия H410 для массовых недорогих ПК.

Ожидается, что платы на чипсете W480 получат максимум функциональных возможностей, в том числе, 46 скоростных линий I/O и 40 линий PCIe Gen 3.0, в то время как Z490 будет ориентирован на игровые и высокопроизводительные настольные ПК и получит до 24 линий PCIe 3.0.

Новые чипсеты Intel серии 400 получат поддержку до восьми портов SATA III, до восьми портов USB 3.2 Gen 2 или до десяти портов USB 3.2 Gen 1 или 14 портов USB 3.2.