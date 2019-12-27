Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD

Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD6572
Битва за производительность
С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen. С этой целью Intel намерена обеспечить поддержку многопоточности во всех новых процессорах Comet Lake-S, сообщил портал Wccftech со ссылкой на информацию из анонимных источников в компании и на данные тестовых листингов сайта 3DMark.
Некоторые процессоры Intel Core девятого поколения, в том числе, модели для среднего и верхнего сегментов настольных ПК, поставлялись с отключенной технологией многопоточности Hyper Threading, которая обеспечивает обработку двух потоков данных на каждом физическом ядре чипа. Выпуск моделей без поддержки технологии Hyper Threading, работа которой подразумевает рост энергопотребления и соответствующий рост тепловыделения, позволил Intel представить процессоры с более высокими тактовыми частотами в рамках традиционных тепловых пакетов.
С большой долей вероятности доработанная архитектура Comet Lake-S позволяет включать многопоточность без оглядки на TDP. Технология Hyper Threading, в свою очередь, обеспечивает значительный прирост производительности процессоров в отдельных приложениях, и это именно то, что сегодня требуется Intel для удержания доли рынка настольных ПК.
Вместе с новыми процессорами ожидается дебют новых наборов логики Intel 400 с поддержкой процессорного разъема LGA 1200. По данным Wccftech, официальный анонс новой платформы с процессорами Comet Lake-S может произойти ориентировочно уже в феврале 2020 г., однако дополнительная информация появится гораздо раньше – уже через неделю, в рамках международной выставки CES 2020 в Лас-Вегасе.
Многопоточность, высокие частоты и другие преимущества
По предварительным данным, новые чипы Intel Core семейства Comet Lake-S получат поддержку до десяти вычислительных ядер, до 30 скоростных линий PCH-H, до 40 линий PCIe 3.0 (в некоторых моделях до 24 линий).
Новая платформа Comet Lake-S также обеспечит поддержку видео и игр с разрешением 4K, расширенные возможности разгона ядер и памяти, программируемый (Open FW SDK) 4-ядерный аудио процессор Quad-Core Audio DSP.
Платформа Comet Lake-S также подразумевает доступность беспроводных модулей Intel Wireless-AC (Wi-Fi/BT CNVi) в интегрированном и дискретном вариантах, поддержку Intel Wi-Fi 6 (Gig+), интегрированные порты USB 3.2 Gen 2x1 (10 Гбит/с), технологию Intel Rapid Storage Technology (Intel RST) и другие новшества.
Показательно, что многопоточность вернется даже в самые бюджетные чипы Intel для настольных ПК. Например, процессоры Intel Core i3-10300 с термопакетом 65 Вт получат четыре ядра и восемь вычислительных потоков. Базовая тактовая частота Core i3-10300 составит 3,7 ГГц, в турбо-режиме чип сможет разгоняться до 4,2 ГГц.
Относительно недорогие процессоры Core i5-10400 начального уровня получат шесть ядер и, соответственно, 12 вычислительных потоков. Процессор Core i5-10400 получит базовую тактовую частоту 3,5 ГГц и возможность разгона в режиме турбо до 4,1 ГГц. Для сравнения: его ближайший аналог в линейке процессоров девятого поколения – Core i5-9400, имеет шесть ядер и всего шесть вычислительных потоков, при этом его базовая частота составляет 2,90 ГГц с турбо-разгоном до 4,1 ГГц.
Процессор Core i5-10600 среднего ценового сегмента с TDP 65 Вт получит шесть ядер и 12 вычислительных потоков, при этом базовая тактовая частота чипа составит 3,3 ГГц с турбо-разгоном до 4,5 ГГц.
Ожидается, что этот процессор также будет доступен в версии Core i5-10600K с разблокированным множителем и, соответственно, с TDP до 95 Вт, а также в экономичном варианте Core i5-10600T с TDP всего 35 Вт за счет меньших тактовых частот – 2,4 ГГц базовой и 4,0 ГГц турбо.
В сегменте топовых решений также ожидается пополнение в виде процессора Core i9-10900 с десятью вычислительными ядрами и 20 вычислительными потоками. По словам источников, этот чип пока что находится в самой ранней инженерной стадии разработки и пока что проходит тесты на тактовой частоте 2,50 ГГц.
Новый процессорный разъем Intel LGA 1200 и новые чипсеты
Источники Wccftech также подтвердили циркулировавшие ранее слухи о том, что Intel запланировала на 2020 г. переход на новый процессорный разъем LGA 1200 с использованием нового поколения чипсетов серии 400.
Ожидается, что габариты разъема LGA 1200 будут примерно схожи с размерами нынешнего LGA 1151 (37,5 x 37,5 мм), однако контактные группы будут смещены влево. Таким образом, нынешние процессоры Comet Lake не будут совместимы механически и электрически с системными платами под чипы Coffee Lake. Тем не менее, новые платы под LGA 1200 не потребуют нового крепежа или новых систем охлаждения.
Платформы на процессорах Comet Lake-S также сохранят совместимость с UDIMM модулями оперативной памяти DDR4-2666 и будут поддерживать до 32 ГБ памяти на канал.
В список новых чипсетов Intel серии 400 войдет версия Z490 с поддержкой «разлоченных» процессоров (с возможностью дополнительного разгона), версия W480 для рабочих станций начального уровня, версия Q470 для корпоративных решений с поддержкой технологии Intel vPro и версия H410 для массовых недорогих ПК.
Ожидается, что платы на чипсете W480 получат максимум функциональных возможностей, в том числе, 46 скоростных линий I/O и 40 линий PCIe Gen 3.0, в то время как Z490 будет ориентирован на игровые и высокопроизводительные настольные ПК и получит до 24 линий PCIe 3.0.
Новые чипсеты Intel серии 400 получат поддержку до восьми портов SATA III, до восьми портов USB 3.2 Gen 2 или до десяти портов USB 3.2 Gen 1 или 14 портов USB 3.2.