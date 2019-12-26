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Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews FORUM Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация

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В июне 2020 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

CNews начинает подготовку крупнейшего мероприятия 2020 г. «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

CNews FORUM Кейсы состоится 10 июня 2020 г. Мероприятие примет более 500 гостей, на нем будут прочитаны более 80 докладов.

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На CNews FORUM Кейсы свободных мест не было

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

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Аркадий Дворкович на CNews FORUM Кейсы

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

В 2019 г. CNews FORUM Кейсы посетили более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На мероприятии прозвучало свыше 60 докладов.

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На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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