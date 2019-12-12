Половина российского бизнеса не желает внедрять искусственный интеллект

Примерно 43% российских компаний не планируют использовать искусственный интеллект. Эксперты называют три причины: отсутствие наглядных кейсов удачного использования, отсутствие доступных решений на рынке и дефицит подготовленных кадров. Сами компании



Исследование ВЦИОМ

Около 43% российского бизнеса не использует искусственный интеллект в работе и не планирует этого делать. При этом 91% представителей бизнеса осведомлены о существовании таких технологий, 31% уже применяют их в работе, а еще 23% собираются внедрить искусственный интеллект в будущем.

К таким выводам пришли Проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве России и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародовавшие результаты исследования отношения российского бизнеса к искусственному интеллекту. Опрос был проведен методом телефонного интервью среди 800 представителей малого, среднего и крупного бизнеса в октябре 2019 г.

Причины отказа

Бизнес отказывается от использования искусственного интеллекта по различным причинам. Примерно 37% респондентов сообщили, что в подобных технологиях нет потребности в их компаниях, еще 28% сказали, что они не нужны в их сфере деятельности. Около 11% признались, что у них нет знаний о соответствующих технологиях, а 8% отметили, что не хотят их внедрять по причине высокой стоимости. Еще 6% отказываются от внедрения потому, что у них маленькая компания, а 4% потому, что в России слабо развиты подобные технологии. Около 4% просто не доверяют современным технологиям и предпочитают человеческий труд.

Руководитель Проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве России Владимир Месропян называет три причины отказа бизнеса от технологий искусственного интеллекта. Первая — это отсутствие наглядных кейсов, которые доказывают эффективность этих технологий. Вторая — отсутствие массовых продуктов и доступных решений в данной сфере. Сейчас на рынке представлены в основном элитарные решения, и позволить их себе могут только крупные компании. Третья причина — нехватка компетенций на рынке.

Около 69% респондентов сообщили о нехватке квалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта. Среди компаний, которые еще не внедрили подобные технологии, но уже планируют это сделать, такие заявления звучат от 83% респондентов. Но потратить средства на обучение своих сотрудников по этому профилю в ближайшие 2-3 года намерены только 28% компаний.

Названы причины, по которым российский бизнес не торопится внедрять искусственный интеллект

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин отмечает, что бизнес декларирует высокий уровень информированности об искусственном интеллекте, но исследование показало, что глубокое понимание данных технологий отсутствует. Поэтому грамотность бизнеса в этих вопросах следует повышать, в первую очередь за счет наглядных кейсов.

Результаты внедрения

Из тех компаний, которые уже успели внедрить искусственный интеллект, примерно 82% сообщают о его эффективности. Около 20% отмечают, что он положительно повлиял на скорость работы, а 14% — что с ним работать стало проще и удобнее. Еще 12% отметили эффективность искусственного интеллекта в решении определенных задач, а 10% — его позитивную роль в автоматизации процессов и минимизации ошибок.

Примерно 8% респондентов данной группы отметили, что внедрение искусственного интеллекта положительно сказалось на прибыли компании. Около 6% сообщили, что эффективность от внедрения была достигнута не максимальная, и что в работе данных технологий возможны сбои и ошибки.

Примерно 42% компаний, которые уже используют или планируют внедрить в будущем искусственный интеллект, полагают, что риск того, что данные технологии не окупят себя в ближайшие 5-10 лет, достаточно невелик.

Роль государства

Около 91% респондентов полагают, что государство должно стимулировать развитие искусственного интеллекта, причем 54% уверены, что это должно выражаться в первую очередь в выделении средств на программы профессионального образования. Еще 41% ожидает со стороны государства поддержки программ переподготовки кадров.

Также 44% опрошенных полагают, что государство должно внедрять искусственный интеллект в здравоохранении и образовании, а 43% считают, что это должно делаться в системе получения госуслуг. Примерно 42% ждут от государства финансовой поддержки для компаний, которые занимаются разработкой технологий искусственного интеллекта. Около 35% и 34% соответственно считают, что государство должно совершенствовать законы в этой сфере и стимулировать организации внедрять искусственный интеллект. Всего 9% полагают, что государство никак не должно способствовать развитию данных технологий.

Напомним, в октябре президентом России Владимиром Путиным была утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Авторы стратегии отмечают, что в связи с ускорением внедрения решений на базе искусственного интеллекта рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн. Стратегия направлена на то, чтобы Россия не упустила на этом рынке свою долю. В настоящий момент Россия занимает 1-2% мирового рынка искусственного интеллекта, но реализация стратегии может довести этот показатель до 10-15%.