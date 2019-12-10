Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России

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Российский разработчик ОС «Альт» (бывшая ОС ALT Linux) подвел итоги поставок своих дистрибутивов в медицинские организации страны в 2019 г. Главным фактором популярности продуктов компания считает не только и не столько тренд на импортозамещение, а стремление медиков обеспечить полную сохранность врачебной тайны.

ОС «Альт» — для медицины

Как стало известно CNews, компания «Базальт СПО», выступающая разработчиком отечественных ОС семейства «Альт», в 2019 г. поставила более 20 тыс. своих дистрибутивов (включая версии с высоким уровнем защиты) для серверов и ПК в медицинские учреждения по всей России.

Значительная часть этих поставок пришлась на медработников Московской области — свыше 12 тыс. пакетов. Однако остальной массив, как подчеркнул в разговоре с CNews гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов, передавался именно «россыпью», без какой-либо закупочной централизации — комплектами разного объема во множество медучреждений.

В частности дистрибутивы поступили на службу в Федеральный центр нейрохирургии (Новосибирск), Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (Барнаул), Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева (Москва), Республиканский медицинский информационно-аналитический центр (Казань), Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (Москва).

В 2019 г. свыше тысячи медучреждений России установили на свои ПК и серверы ОС «Альт»

Общая география поставок ОС «Альт» в медицинские учреждения охватывает Московскую, Ленинградскую, Архангельскую, Воронежскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тамбовскую, Тюменскую, Тульскую и Ярославскую области, Алтайский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края, Татарстан и Башкортостан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округи, республики Коми и Калмыкия и другие регионы.

Дистрибутивы были установлены на рабочие компьютеры врачей и сотрудников административных подразделений медучреждений, а также на серверные ресурсы в центрах обработки данных (ЦОД).

В фокусе импортозамещение и безопасность

Как пояснил Алексей Смирнов в беседе с CNews, успешному продвижению продуктов «Базальт СПО» в медицине способствует известный тренд, связанный с импортозамещением, а также стремление организаций сферы здравоохранения обеспечить безопасность своих данных. Последнее обстоятельство, по его словам, имеет более долгую историю. Одна из крупнейших медицинских поставок софта компании в составе компьютеров «Аквариус» была осуществлена в Москве еще до санкций 2014 г., поднявших импотрозамещение на щит.

Сфера здравоохранения особенно чувствительна к вопросам информационной безопасности, напоминают в компании. Данные, собираемые в медучреждениях, — это сведения, относящиеся к врачебной тайне, поэтому для их обработки должны использоваться программные продукты с высоким уровнем защиты.

«К настоящему моменту удалось добиться совместимости “Альт” с большей частью используемых в России медицинских информационных систем», — приводит Смирнов еще один аргумент в пользу решений «Базальт СПО».

Ключевые интеграторы

«Базальт СПО» традиционно работает с конечными пользователями не напрямую, а исключительно через партнеров. В отношении медицинских поставок ее дистрибутивов компания в числе главных интеграторов и дистрибуторов перечисляет «Поволжский удостоверяющий центр», Axoft, «Софтехно», Mont, а также Softline, на долю которого и пришлись главные по объемам вышеупомянутые поставки в медучреждения Московской области.

Некоторые технические подробности

В дистрибутивы ОС «Альт» для ПК (рабочих станций) помимо самой операционной системы входит набор прикладных программ для повседневной работы: интернет-браузер (преимущественно Firefox), клиент электронной почты, офисный пакет (в частности LibreOffice в составе редакторов текстов, таблиц, презентаций, графиков), мультимедиа-редакторы (аудио, видео, фото, графики), средства сканирования и распознавания текстов, электронные словари и пр.

Дистрибутивы ОС «Альт» для серверов содержат набор инструментов системного администратора для организации доменных зон, создания виртуальных и облачных сред, хранения данных (СУБД), обеспечения среды корпоративных коммуникаций и групповой работы (электронная почта, мессенджеры, видеоконференцсвязь), доступа в интернет и др.

Разработчики заверяют, что с «Альт» совместимо большое количество прикладных программ разного назначения, включенных в Единый реестр российского ПО при Минкомсвязи. «Наша ОС поддерживает различные архитектуры процессоров, в том числе отечественные “Эльбрус”, “Байкал”, “Элвис”, поэтому внедрение операционных систем “Альт 8 СП” позволит медицинским учреждениям осуществить миграцию на отечественные программные и аппаратные средства, причем выбирать их из широкого спектра представленных на рынке решений в соответствии со спецификой своих требований», — отмечает Алексей Смирнов.

Особенности ОС «Альт»

Линейка ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) была создана российским разработчиком «Базальт СПО» в 2017 г. Линейка основывается на российском репозитории «Сизиф», который развивается и контролируется лицами из России, без иностранного влияния. «Сизиф» позволяет создавать, модернизировать и осуществлять поддержку ОС. Его зарубежными аналогами являются Debian, Red Hat и SUSE. Поскольку «Сизиф» независим от других репозиториев, ОС «Альт» предположительно должны избежать проблем с непрерывностью жизненного цикла, которые возникают, например, при нестыковке во времени выхода новых версий и внесения в них последних изменений.

Другим преимуществом является то, что в состав ОС «Альт» входят свободные компоненты, аналогичные службам каталогов Microsoft Active Directory и средствам организации совместной работы Microsoft Exchange, таким как Samba DC/Free IPA и SoGo. Это способствует упрощению миграции на отечественное ПО, отмечают разработчики.