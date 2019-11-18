Маленькая строительная компания заблокировала многомиллионную миграцию Генпрокуратуры с серверов IBM на СПО

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Отмена тендера

Как обнаружил CNews, подведомственному Минкомсвязи НИИ «Восход» пришлось свернуть многомиллионный тендер по выбору подрядчика для разработки ПО в рамках импортозамещения федеральной государственной информационной системы Генпрокуратуры «Единый реестр проверок».

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, «Восход» намеревался разработать систему, которая будет использоваться в качестве образца для переноса с сервера приложений IBM WebSphere, использующего базу данных под управлением СУБД IBM DB2, на сервер с открытым исходным кодом WildFly (разработан JBoss; в настоящий момент принадлежит американской RedHat), использующий базу данных под управлением свободной СУБД PostgreSQL.

Соответствующая закупка со стартовой ценой контракта в 147,9 млн руб. была запущена 9 октября 2019 г. в формате конкурса в электронном виде. Его итоги были подведены 5 ноября. Соискателями выступили компании «Старлинк» и «Вейваксесс сервис». Последняя и была признана победителем с ценовым предложением в 138 млн руб.

Однако уже 14 ноября госзаказчику пришлось отменить закупку — на основании решения московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Восход» из-за жалобы строительной фирмы свернул тендер на миграцию ГИС Генпрокуратуры с серверов IBM

В соответствии с текстом документа, предоставленного управлением по запросу CNews, основанием для ограничительного предписания ФАС стала жалоба ООО «Хатман групп».

В пресс-службе «Восхода» отказались прокомментировать CNews отмененный тендер и спрогнозировать перспективы его перезапуска.

Чем занимается жалобщик

В базе данных ЕГРЮЛ существует только одна организация с наименованием ООО «Хатман групп». Она была зарегистрирована в подмосковном Реутове 15 октября 2013 г. Ее бессменным гендиректором и единственным учредителем выступает Анна Хиле.

В отношении компании заявлено 38 различных видов деятельности, преимущественно связанных со строительством. Каких-либо профессиональных видов деятельности, имеющих отношение к ИТ, в этом длинном перечне нет. Простой интернет-поиск сайта компании результатов не дает.

По данным «Контур.фокус», у «Хатман групп» по состоянию на конец сентября 2019 г. имелись заблокированные банковские счета. По итогам 2018 г. компания показала выручку в 22,7 млн руб. (20-процентный прирост по сравнению с предыдущим годом) с показателем чистой прибыли в 69 тыс. руб.

В «Контур.фокусе» имеется информация о 36 господрядах «Хатман групп» на общую сумму в 114,4 млн руб., преимущественно связанных со строительными и инженерными работами. Ни одного гостендера, относящегося к ИТ, в списке нет.

На что пожаловался заявитель

В соответствии с документами ФАС, «Хатман групп», в частности, оспаривал установленный «Восходом» порядок оценки по критерию «Квалификация трудовых ресурсов…». Заявитель посчитал, что непринятие к оценке специалистов, привлеченных на основании гражданско-правового договора, с учетом того, что участниками конкурса могут являться только субъекта среднего и малого предпринимательства, которые, в свою очередь, законодательно ограничены в количестве штатных сотрудников, является ограничением конкуренции.

Также жалобщик попытался оспорить принятие к оценке по квалификационному критерию специалистов по направлениям и специальностям, исключительно указанным в «ОК 009-2016. Общероссийском классификаторе специальностей по образованию», так как, это лишает возможности представления к оценке специалистов, которые получили образование до 2016 г. Впрочем, данный довод жалобы регуляторами был признан необоснованным.

Несколько фактов о реестре проверок

НИИ «Восход» в отношении Генпрокуратуры на данный момент является единым исполнителем по созданию, развитию и поддержке информационных систем и ресурсов ведомства — в соответствии решением Правительства.

Рассматриваемая государственная информационная система «Единый реестр проверок» (ЕРП) сейчас уже функционирует, однако, как отмечал на днях CNews, ее ввод в эксплуатацию окончательно будет осуществлен до конца 2021 г.

В том числе будет обеспечено ведение проверяемых объектов и их типов, предметов проверки, типов процедур проверки соответствия обязательным требованиям, типов предписаний по итогам контрольно-надзорных мероприятий, типов ущерба охраняемых законом предприятий.

Предполагается, что в рамках проекта в системе будет реализовано ведение электронных паспортов контрольно-надзорных мероприятий (КНМ) для независимого от органов контроля учета сведений о ходе и результатах КНМ в машиночитаемом виде с обеспечением качества юридической значимости включенных в них сведений.

Органами контроля будут реализованы цифровые сервисы взаимодействия с системой для внесения сведений в паспорта КНМ и базу зафиксированного ущерба охраняемым законом ценностям. Сейчас во ЕРП работает 1,8 тыс. прокуроров, 5,7 тыс. контролирующих органов и свыше 51 тыс. их сотрудников.