IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО

IBS приобретает «Аплана софтвер» и «Аплана айти инновации»

ИТ-холдинг IBS договорился о покупке у «Апланы» двух компаний, специализирующихся на тестировании программного обеспечения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей обеих компаний – участников сделки.

По словам представителя IBS, на данный момент заключено предварительное соглашение о покупке компаний «Аплана софтвер» и «Аплана айти инновации». В «Аплане» пояснили, что группа готовится продать бизнес-подразделение, специализирующееся на аутсорсинге тестирования программного обеспечения и работающее на рынке под брендом «Аплана софтвер». Бренд «Аплана софтвер» в период интеграции компании в корпоративные структуры использоваться IBS, после чего будет возвращен «Аплане».

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают, отмечая, что ее планируется закрыть в течение нескольких недель.

IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию софта

Продажа одного из подразделений позволит «Аплане» получить дополнительные средства для инвестиций в разработку собственных программных продуктов и сервисов, сократить долговую нагрузку и улучшить финансирование операционной деятельности, считают представители группы.

По сообщению «Интерфакса», сделка уже предварительно одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Соответствующее ходатайство «ИБС экспертизы» о покупке 100% компаний «Аплана айти инновации» и 100% «Аплана софтвер» удовлетворено ведомством.

Чем занимается «Аплана»

Группа компаний «Аплана» была образована в 2018 г. в результате объединения софтверных и сервисных бизнес-подразделений холдинга «Айти» Тагира Яппарова и Игоря Касимова.

В «Аплане» выделяются три основных бизнес-направления. Первое получило название «Аплана. Бизнес решения». Эта структурная единица объединила «Айти. Бизнес решения», «Логика ВРМ» и «Преферентум». В рамках данного направления оказываются консультативные услуги по цифровой трансформации бизнеса, постановке и реинжинирингу процессного управления. Также ведется консультирование по вопросам разработки и внедрения систем сквозной автоматизации и роботизации бизнес-процессов как на отечественных, так и на зарубежных платформах.

У российского разработчика «Логика бизнеса», который представляет собой другое направление «Апланы», имеется собственная линейка продуктов для управления цифровым корпоративным контентом. Сюда входят СЭД, электронные архивы, электронные хранилища с документацией разных типов – управленческой, финансовой и технической.

Направление «Аплана сервисы» занимается оказанием услуг по разработке, интеграции и тестированию корпоративного ПО на проприетарных, мобильных и СПО-платформах. Также в рамках направления осуществляется аудит и консультационная работа в сфере процессов разработки ПО, ведется обучение специалистов и пользователей.

В состав «Аплана сервисы» входит непосредственно «Айти», а также такие структурные единицы как «Аплана софтвер», «Аплана. Центр разработки», «Аплана. Международные проекты», «Академия айти», и «БОСС. Кадровые системы».

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2018 г. «Аплана» заняла 29 строчку с совокупной выручкой в размере 6,736 млрд руб. Доходы компании «Аплана айти иновации» (резидента «Сколково»), согласно данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. составили 96,8 млн руб, выручка компании «Аплана софтвер» – 1,36 млрд руб.

В числе клиентов «Апланы»: Банк России, Сбербанк, ВТБ24, «Банк Москвы», «Хоум кредит энд финанс банк», Газпромбанк, «Лукойл», «Эльдорадо», «Национальный расчетный депозитарий», «Филип Моррис интернэшнл», Sanofi, МТС, «Мегафон» и другие.

В 2016–2017 гг., «Айти» планировала объединить все такие активы в одной структуре и провести ее IPO на Московской бирже. Однако из-за нестабильной экономической ситуации вынуждена была приостановить реализацию этих планов.

Несколько слов об IBS

Компания IBS основана в 1992 г. и сегодня занимается поставкой ИТ-сервисов для предприятий крупного и среднего бизнеса, а также государственных структур в России.

В число клиентов IBS входят «Росатом», «Газпром», Сбербанк, «Аэрофлот», Х5, Банк России, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Минфин, «Росавтодор» и другие госведомства и компании.

Ключевым активом IBS является компания «ИБС ИТ услуги», которая предоставляет услуги в области системной интеграции. «ИБС ИТ услуги» на 100% принадлежит «ИБС холдингу», которым, в свою очередь, владеют основатели компании Анатолий Карачинский (ему принадлежит 75%) и Сергей Мацоцкий (25%).

4 апреля 2018 г. IBS объявила о намерении IPO. Ожидалось, что акции будут допущены к торгам на Московской бирже в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста. Однако уже 13 апреля компания объявила об отсрочке IPO из-за нестабильности финансовых рынков вследствие новых санкций США против России.