Intel отправила на свалку знаменитые крошечные ПК на базе своего первого 10-нм процессора

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NUC Home 8 уходит в историю

Intel прекращает выпуск нескольких моделей фирменных мини-компьютеров NUC, пишет Tom’s Hardware. В перечне снятых с производства значится семь версий устройства, в том числе и два NUC 8 Home из линейки Crimson Canyon (модели NUC8I3CYSM и NUC8I3CYSN), поступившие в продажу около года назад.

NUC (Next Unit of Computing) — это настольные ПК производства Intel, выполненные в миниатюрном форм-факторе. Размер материнской платы NUC составляет 10,16х10,16 см. Примечательно, что Intel продает эти платы и отдельно, причем для них существуют кейсы с дополнительной аппаратурой других производителей. Базовый NUC состоит из платы, пластикового корпуса с кулером, внешнего блока питания и монтажной пластины VESA.

NUC Home 8, выпущенный в августе 2018 г., базируются на процессоре восьмого поколения Core i3-8121U, самом первом чипе Intel, выполненном по 10-нанометровому техпроцессу.

Мини-ПК NUC Home 8 (Crimson Canyon)

Помимо NUC 8 Home, в число более невостребованных мини-ПК попали наборы NUC Kit NUC5CPYH и NUC5PPYH (Pinnacle Canyon), NUC Kit NUC5i3RYHS, NUC5i3RYHSN и NUC5i5RYH (Rock Canyon). В отличие от Crimson Canyon, линейки Pinnacle Canyon и Rock Canyon представлены достаточно старыми моделями – их производство стартовало в 2015 г.

По данным Tom’s Hardware, до 27 декабря 2019 г. мини-ПК все еще можно будет заказать, а последние заказы будут отгружены не позднее 28 февраля 2020 г.

Первые «10 нанометров» вышли комом

Двухъядерный процессор Core i3-8121U, лежащий в основе NUC Home 8, является главным и единственным представителем семейства Cannon Lake – преемника Coffee Lake-Refresh, чипы которого изготавливались по норме 14 нм. Он выпускался в ограниченном количестве и не смог стать по-настоящему популярным – не исключено, что, в том числе, и из-за отсутствия встроенного графического ускорителя. Помимо фирменных ПК Intel им оснащался впервые поступивший в продажу 15 мая 2018 г. ноутбук Lenovo IdeaPad 330, причем только его версия для китайского рынка.

Тем не менее, выпуск Core i3-8121U позволил Intel продемонстрировать способность производить процессоры по более совершенному техпроцессу 10 нм, хоть и ограниченными партиями.

Переход на 10 нм давался Intel весьма непросто и по-прежнему не завершен. Изначально в компании планировали начать выпуск 10-нанометровых чипов в 2015 г. После этого несколько раз сообщалось о переносе, и затем официальная дата выхода нового поколения была перенесена на 2017 г. И только в конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), в то время занимавший пост генерального директора Intel, объявил о возможности запуска 10-нм техпроцесса не ранее 2019 г.

Наконец, в начале августа 2019 г. Intel официально представил одиннадцать новых чипов Core десятого поколения семейства Ice Lake-U с нормами 10 нм, предназначенных для ноутбуков. Появление более мощных чипов для десктопов ожидалось в конце августа, однако они до сих пор так и не появились на рынке.

Эволюция компьютеров NUC

NUC были представлены потребителю в 2013 г., а к настоящему моменту выпущено уже несколько поколений этих компьютеров. Первое поколение работало на процессорах Celeron семейства Sandy Bridge, второе — на Core i3 и Core i5 семейства Ivy Bridge. В третьем была использована архитектура Haswell.

В начале 2017 г. было представлено седьмое семейство NUC под названием Baby Canyon. Устройства базируются на процессорах Intel Core i3, i5 и i7 поколения Kaby Lake-U. TDP варьируется от 15 Вт до 28 Вт. По сравнению с предыдущими NUC в Baby Canyon был добавлен интерфейс HDMI 2.0 и порты USB 3.1 Type-C, а также Thunderbolt 3 для моделей с i5 и i7.

В марте 2018 г. Intel сообщил о выходе NUC под кодовым названием Hades Canyon. Обе модификации Intel NUC8i HVK и HNK работают на базе четырехъядерных процессоров Intel Core восьмого поколения Kaby Lake со встроенным графическим чипом Radeon RX Vega M GH. Старшая модель оснащена Core i7-8809G с базовой частотой 3.1 ГГц с возможностью ускорения до 4.2 ГГц в «турбо-режиме» и разблокированным множителем для «разгона». Младшая модель может похвастаться наличием Core i7-8705G — несколько менее производительного чипа без официальной функции «разгона». В остальном модификации HVK и HNK идентичны.

Будущее NUC за модульностью

В октябре 2019 г. стало известно о новом компактном модульном ПК Intel NUC 9 Extreme (Ghost Canyon). В отличие от прочих современных устройств данного класса, в нем реализована возможность замены всех компонентов, включая центральный процессор, и установки дискретной видеокарты.

Прототип будущего Intel NUC 9 Extreme (Ghost Canyon)

Появление таких компьютеров в продаже ожидается до конца 2020 г.