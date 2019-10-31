Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов

Подряд на разработку технического проекта перевода госорганов на типовое автоматизированное рабочее место госслужащего выиграла «ИБС Экспертиза». Победитель предложил исполнить контракт за 170 млн руб. вместо максимальных 212 млн руб. В эксперименте по переходу на типовое рабочее место участвуют Минюст, Минтруд, Росимущество, Росгвардия, Ростехнадзор и другие ведомства.



Победитель конкурса

Победителем конкурса Минкомсвязи на выполнение работ по разработке технического проекта перевода госорганов на типовое автоматизированное рабочее место госслужащего стало ООО «ИБС Экспертиза». Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Извещение о проведении конкурса было размещено 30 сентября, заявки принимались до 23 октября. Начальная максимальная цена контракта составляла 212 млн руб. Из них подрядчик должен был получить 92 млн руб. в 2019 г., и 120 млн руб. — в 2020 г.

На конкурс было подано две заявки. ООО «УСП Компьюлинк» предложило выполнить работы за 197,16 млн руб., а ООО «ИБС Экспертиза» — за 169,6 млн руб. Последняя организация была признана победителем.

Основанием для выполнения работ является документация нацпрограммы «Цифровая экономика», а именно — федерального проекта «Цифровое государственное управление», а также эксперимента по переводу информационных систем госорганов в единую облачную платформу и программы импортозамещения офисного ПО.

Задачи подрядчика

Согласно техническому заданию, целью выполняемых работ является проектирование технологии перевода госорганов с автоматизированных рабочих мест (АРМ) на типовое автоматизированное рабочее место (ТАРМ) государственного служащего. Переход будет осуществляться в рамках эксперимента по созданию ТАРМ и перевода на него госслужащих, которые не работают с гостайной.

В ходе проектирования необходимо будет разработать методику обследования и классификации АРМ госорганов в зависимости от их функционально-технической специфики. Также нужно будет выработать методику оценки готовности к переводу на ТАРМ. Кроме того, подрядчик должен будет обследовать и классифицировать АРМ каждого госоргана по методике обследования и оценить готовность ИТ-инфраструктуры рабочих мест каждого из госорганов, участвующих в эксперименте, к переводу на ТАРМ.

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Помимо этого, нужно будет осуществить разработку и согласование технологии перехода с АРМ на ТАРМ, в которой будет реализован единый подход к переходу для всех госорганов. Также подрядчику придется разработать технические проекты и требования по изменению ИТ-инфраструктуры госорганов для перехода на ТАРМ, учитывая то, как именно рабочие места используются в каждом конкретном госоргане.

Ход выполнения работ

В первой очереди эксперимента примут участие Фонд социального страхования (ФСС), Государственная фельдъегерская служба (ГФС) и Ростехнадзор. Во второй очереди эксперимента участвуют Федеральная таможенная служба (ФТС), Росгвардия, Росархив, Росимущество, Минюст и Минтруд.

Подрядчик должен выполнить работы в пять этапов. На первом этапе до 8 ноября 2019 г. будет разработана методика обследования и классификации рабочих мест госорганов и оценки их готовности к переводу на ТАРМ. На втором этапе до 30 ноября будет проведено обследование и классификации рабочих мест госорганов первой очереди.

На третьем этапе до 16 декабря подрядчик должен осуществить разработку технологии перевода на ТАРМ пилотных АРМ госорганов первой очереди. На четвертом этапе подрядчик до 30 марта 2020 г. должен провести обследование и классификацию рабочих мест госорганов второй очереди. На пятом этапе до 30 июня 2020 г. нужно будет разработать технологию перевода на ТАРМ пилотных АРМ госорганов второй очереди.

Чем занимается победитель

«ИБС Экспертиза» входит в холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого. Компания IBS, основанная в 1992 г., предоставляет услуги по планированию ИТ-ресурсов организации, повышению эффективности процессов, внедрению бизнес-приложений, созданию ИТ-инфраструктуры, управлению данными и аналитикой, системной интеграции, разработке ПО, а также информационной безопасности и аутсорсингу. У компании есть офисы в Москве, Пензе, Белгороде, Ульяновске, Санкт-Петербурге и Перми.

В число клиентов IBS входят «Росатом», «Газпром», Сбербанк, «Аэрофлот», Х5, Банк России, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Минфин, «Росавтодор» и другие госведомства и компании. Конкретно «ИБС Экспертиза» выполняла контракты для Минэкономразвития, Минкультуры, Минфина, Минтруда и т. д.

Ранее акции IBS Group Holding торговались на Франкфуртской бирже, где они были размещены в 2007 г. В 2014 г. компания провела делистинг и ушла с биржи, обменяв принадлежащие миноритариям акции IBS на акции офшорного разработчика ПО Luxoft. Реализация этой схемы перевела IBS под полный контроль основателей и совладельцев компании, Карачинского и Мацоцкого. Карачинский занимает 118 место в списке 200 самых состоятельных бизнесменов России Forbes, его состояние оценивается в $850 млн.