Преимущества и недостатки Colocation. Подробный обзор

Часто на сайте дата-центров можно встретить услугу «Размещение серверов» или Colocation. В рамках этой статьи мы рассмотрим, что такое colocation, для кого подходит данная услуга, какие у нее есть преимущества и недостатки.

Что такое colocation

Colocation («Колокация», «колокейшн», от англ. co-location — совместное размещение) — это совместное управление или пользование чем-либо. В ИТ-отрасли данная услуга состоит в том, что клиент размещает на территории провайдера (дата-центра) свое серверное или иное телекоммуникационное оборудование. Дата-центр в свою очередь обеспечивает это оборудование всеми ресурсами: стабильным электричеством, каналами связи с высокой пропускной способностью, необходимым климатическим режимом, а также физической безопасностью.

Для кого подходит Colocation

Чаще всего данный вид размещения выбирают компании, обладающие ресурсами с большим трафиком, или в случаях, когда текущий проект перерос имеющиеся мощности и требует больше ресурсов, емкости для размещения данных, более высокой производительности и иного технического обеспечения. В этом случае переход на Colocation будет оптимальным решением.

Фото: ru.depositphotos.com Чаще всего данный вид размещения выбирают компании, обладающие ресурсами с большим трафиком

Преимущества Colocation

Клиенты, выбирающие размещение серверов в стороннем дата-центре, помимо юнитов в стойке и ресурсов дата-центра, получают ряд преимуществ:

Экономия бюджета на ИТ

Подходящая конфигурация оборудования

Легкая масштабируемость ИТ инфраструктуры

Отказоустойчивость

Безопасность

Поддержка 24/7

Экономия ресурсов ИТ-специалистов

Гибкость

Рассмотрим каждое преимущество более подробно.

Фото: ru.depositphotos.com Colocation приносит компаниям как преимущества, так и недостатки

Экономия бюджета на ИТ

Во многих случаях аренда нескольких юнитов более экономически выгодна, чем собственная серверная комната, так как обеспечение ее всеми необходимыми ресурсами и оборудованием требует достаточно крупного бюджета.

Также немаловажный фактор — стоимость подключения к каналам связи и трафика. Обычно, стоимость трафика в дата-центре значительно меньше стоимости услуг провайдеров в офисных центрах.

Подходящая конфигурация оборудования

Так как услуга colocation подразумевает размещение собственного оборудования — вы самостоятельно определяете его конфигурацию, производителя, ПО, которое на нем установлено и т.д. Это позволяет унифицировать парк оборудования, что облегчает его администрирование и удешевляет обслуживание.

Легкая масштабируемость ИТ-инфраструктуры

Размещение сервера в дата-центре — идеальный вариант для компаний, стремящихся избежать сложного процесса создания и поддержки собственных серверных помещений. Как правило, данные мероприятия занимают много времени и вложений. Услуга Colocation позволяет подключить сервер к ресурсам дата-центра в кратчайшие сроки.

Отказоустойчивость

Отказоустойчивость систем — основа успешного функционирования любой организации, а ИТ-инфраструктура является одной из ключевых систем компании. Размещая оборудование на специализированной площадке, можно обеспечить его бесперебойное функционирование благодаря многоуровневому резервированию каналов связи, обеспечению бесперебойного питания и организации необходимых климатических параметров.

Безопасность

Сохранность оборудования — одно из ключевых обязанностей дата-центра. Принимая оборудование, провайдер несёт ответственность за его безопасность. Современные ЦОДы оснащены системами видеонаблюдения, охраной периметра, системами контроля доступа в машинный зал, климатическими системами, огнетушителями, системами охлаждения и пожаротушения.

Поддержка 24/7

В настоящий момент практически все дата-центры ведут круглосуточный мониторинг работы оборудования, установленного в дата-центре и предоставляют техническую поддержку, осуществляемую штатом инженеров для решения любых возможных проблем.

Экономия ресурсов ИТ-специалистов

Сотрудники дата-центра могут осуществлять как простейшие услуги по обслуживанию оборудования (перезагрузка, установка дисков и т. п.), так и произвести настройку, обслуживание или ремонт вашего оборудования согласно конкретной потребности. Для выполнения сервисных работ дата-центры предлагают услугу «удаленные руки», что дает возможность сэкономить на найме дополнительный ИТ-специалистов или оптимизировать работу уже имеющихся.

Гибкость

Большое количество предложений данной услуги от различных дата-центров позволяет подобрать инфраструктуру, полностью соответствующие имеющимся требованиям и бюджету.

Недостатки colocation

Из недостатков можно выделить следующее:

Особенности доступа в дата-центр

Неуправляемые риски

Моральное устаревание оборудования

Относительно более высокая стоимость

Особенности доступа в дата-центр

В зависимости от условий площадки, посещение дата-центра может быть доступно как круглосуточно, так и только в рабочие часы. Иногда доступ регламентируется по времени или предоставляется в порядке очереди.

Неуправляемые риски

Размещая оборудование в дата-центре вы полностью полагаетесь на компетентность и ответственность провайдера в части сохранности данного оборудования. Вы не можете проконтролировать качество и работоспособность систем, обеспечивающих безопасность, поэтому всегда сохраняются риски умышленной или неумышленной порчи вашего оборудования. Стоит отметить, что понимая данные опасения клиентов, основная масса дата-центров страхует принимаемое оборудование на случай его поломки или гибели по вине провайдера.

Моральное устаревание оборудования

В отличие от услуги размещения сервера в облаке (IaaS) или аренды сервера (dedicated) Colocation имеет существенный недостаток в виде устаревания оборудования и необходимости его дальнейшей утилизации. Технологии стремительно развиваются и постоянно растут потребности в более мощном оборудовании, отвечающем текущим требованиям, при этом обязанности по модернизации или обновлению оборудования сохраняются за его обладателем.

Относительно высокая стоимость

Стоимость услуги Colocation складывается не только из стоимости тарифного плана провайдера. Помимо ежемесячной платы необходимо учитывать стоимость приобретения оборудования и программного обеспечения, а также последующее обслуживание, ремонт и замену. Если у вас небольшой сайт или ресурс, не имеющий высоких требований, например, к отказоустойчивости — безусловно более выгодно будет размещение данного ресурса в облаке.

Подводя итоги

Подводя итог, можно сказать, что услуга Colocation является достойной альтернативой содержанию собственных серверных помещений или центра обработки данных. А для некоторых компаний это просто незаменимый ресурс для обеспечения высокоэффективной, непрерывной и надежной работы.