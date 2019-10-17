Цифровизация малого бизнеса в России буксует, потому что ее не хочет руководство и не хватает денег

Примерно 21% руководителей малых и средних предприятий в России не заинтересованы в цифровизации бизнеса, еще 20% констатируют нехватку средств. В целом индекс цифровизации СМБ находится на уровне 45 процентных пунктов против 34 пунктов по итогам 2018 г.



Препятствия к цифровизации

Главными препятствиями на пути к цифровизации среднего и малого бизнеса в России являются незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат и нехватка средств на внедрение цифровых технологий. Первую причину указали 21%, вторую — 20% предпринимателей, опрошенных в ходе исследования, целью которого было определить индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (Business Digitization Index, BDI) в России.

Исследование было проведено банком «Открытие», Google, Mail.ru Group, Московской школой управления Сколково и РАЭК, его оператором выступил Аналитический центр НАФИ. В общей сложности было опрошено 580 руководителей российских предприятий сегмента СМБ.

Среди преимуществ цифровизации 34% респондентов указали удобство контроля над процессами, а 33% — увеличение скорости работы. Несмотря на наличие трудностей, 92% предпринимателей считают, что цифровизация дает бизнесу премущества.

Исследователи отмечают, что крупный бизнес в России активно занимается цифровой трансформацией, но малый и средний бизнес еще не вполне осознает выгоды цифровой экономики для бизнес-процессов, а также не понимает, какое место он занимает в госпрограмме цифровизации экономики.

Что такое BDI

По состоянию на сентябрь 2019 г. BDI российского СМБ составил 45 процентных пунктов из 100 максимальных, сделали вывод исследователи. Это говорит о недостаточной осведомленности российского среднего и малого бизнеса о преимуществах цифровизации и возможностях усовершенствования рабочих процессов с ее помощью, отмечают они. Отдельно у ИП индекс составляет 42 пункта, а у юрлиц — 49 пунктов. По итогам 2018 г. BDI среднего и малого бизнеса равнялся 34 пунктам.

В BDI входят пять частных индексов. Во-первых, учитываются каналы передачи и хранения информации, то есть использует ли компания различные цифровые каналы, такие как облачные технологии, корпоративная почта, мессенджеры, системы автоматизации и т. д.

Исследователи рассчитали уровень цифровизации малого и среднего бизнеса в России

Во-вторых, учитывается интеграция цифровых технологий, то есть уровень их внедрения в работу. К этому параметру относятся искусственный интеллект, интернет вещей, 3D-печать, онлайн-документы и т. д. Третьим частным индексом является использование интернета в продажах, сюда входит наличие сайта, страницы в соцсетях, использование каналов продвижения и т. д.

Четвертым параметром является информационная безопасность, то есть готовность предпринимателей к цифровым угрозам. Наконец, пятый индикатор — это цифровое обучение. Он показывает, готово ли руководство обучать персонал работе с новыми технологиями, проводятся ли в компании курсы и тренинги на эту тему.

Цифровые каналы

Если говорить о каналах передачи данных и хранения информации, то 48% предпринимателей пользуются корпоративной почтой, это самый популярный канал. Около 43% используют системы для автоматизации работы предприятия.

Примерно 46% представителей российского малого и среднего бизнеса используют облачные каналы, по распространенности они находятся на втором месте после почты. Уровень удовлетворенности ими составляет 94%, это самый высокий показатель среди всех каналов. Исследователи полагают, что в дальнейшем уровень проникновения облачных решений будет расти.

Интеграция цифровых технологий

Примерно 92% компаний пользуются интернетом для ведения бизнеса. Около 50% применяют в работе мобильные приложения, 26% — технологии интернета вещей. Примерно половина компаний использует документы для совместной работы, причем 6% пользуются только ими, а 40% комбинируют онлайн- и офлайн-документацию.

Электронный документооборот в какой-то степени применяет 73% компаний, но полностью перешли на него всего 12%.

Продажи по интернету

У 54% компаний есть свои сайты. Около 87% предприятий присутствуют на онлайн-картах, таких как «Яндекс.Карты», Google Maps и 2GIS. У 43% компаний есть страницы в социальных сетях. Среди московских компаний самыми популярными соцсетями являются Instagram и Facebook, на которые приходится 79% и 66% страниц среднего и малого бизнеса. В среднем по России эти показатели составляют 57% и 34%. У регионального бизнеса самой популярной соцсетью стала VK.com: на нее приходится 80% страниц в регионах, а в среднем по России — 74%. Примерно 79% компаний работают с клиентами через мессенджеры.

Если говорить о каналах продвижения, то здесь наиболее популярны реклама в интернете и офлайн-каналы — ими пользуются 46% и 37% компаний соответственно.

Работать с клиентами полностью по интернету большинство компаний пока не готово. В частности, примерно 38% респондентов отметили, что рабочие вопросы следует решать только лично, а 45% сообщили, что считают необходимыми периодические личные встречи.

Информационная безопасность

Примерно в 34% компаний утверждена политика информационной безопасности. Отдельно для юрлиц этот показатель составляет 41%. У 45% компаний есть прописанная политика конфиденциальности.

Около 23% компаний не пользуются антивирусами, межсетевыми экранами, центрами мониторинга сетевых атак и другими ИБ-инструментами. Самым популярным инструментом являются антивирусы.

Цифровое обучение

Около 28% компаний проводили обучение сотрудников работе с цифровыми технологиями. Примерно 24% респондентов уверены в том, что такое обучение необходимо всем сотрудникам. Около 39% респондентов не считают нужным обучать сотрудников использовать новые инструменты и специализированные программы для бизнеса.

В общей сложности у 12% компаний есть свои специалисты по работе с цифровыми технологиями. В частности, в 9% компаний работают интернет-маркетологи, в 8% — веб-аналитики, в 7% — веб-разработчики.

В 4% малых и средних предприятий удаленно работают все сотрудники, в 40% — часть сотрудников.