Награда присуждена в номинации «Развитие ИИ в бизнес-коммуникациях».

26 ноября 2026 года генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов стал лауреатом национальной премии TAdviser IT Prize. Церемония награждения прошла в Москве в рамках TAdviser SummIT. Премия отмечает достижения компаний и профессионалов ИТ-отрасли, а также наиболее эффективные проекты в сфере корпоративных информационных технологий.

В 2026 году MANGO OFFICE продолжил развивать технологии искусственного интеллекта для бизнес-коммуникаций. Компания объединила ИИ-анализ звонков и переписок, расширила возможности интеллектуальных подсказок для сотрудников контакт-центров, добавила расшифровку и конспектирование видеовстреч в корпоративном мессенджере Mango Talker.

В октябре на форуме РБК Tech Денис Голованов представил новое направление развития компании – цифровых сотрудников. Следующий этап автоматизации бизнес-коммуникаций предполагает переход от отдельных операций к выполнению рабочих задач целиком. Для этого коммуникационные сервисы и ИИ объединяются с корпоративными системами и базами знаний. Человек определяет правила и полномочия цифрового сотрудника, контролирует результат и подключается в ситуациях, требующих его участия.

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Это награда всей нашей команды. За последние годы технологии научились делать многое из того, что раньше мог делать только человек. Но для бизнеса важно другое – какую работу он теперь может поручить технологии и какой результат получит.

Именно в этом направлении мы развиваем MANGO OFFICE. Хотим, чтобы компаниям было проще организовывать работу, справляться с растущей нагрузкой и использовать время людей там, где оно действительно ценно».

О компании

MANGO OFFICE – ведущая российская UCaaS-платформа для бизнес-коммуникаций. Компания занимает первое место на рынке облачных контакт-центров в России по данным исследования «ТМТ Консалтинг».

MANGO OFFICE объединяет корпоративную телефонию, контакт-центр, текстовые коммуникации, аналитику и другие инструменты для взаимодействия бизнеса с клиентами.

Одно из ключевых направлений развития компании – диалоговый ИИ: технологии, которые помогают анализировать и автоматизировать коммуникации, понимать содержание клиентских диалогов и помогать сотрудникам в работе с ними.

Сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 000 российских организаций, среди них – ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот и другие.