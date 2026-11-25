AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, запускает собственную программу стажировок для студентов вузов. Программа рассчитана на молодых специалистов, которые хотят развиваться в AdTech сфере, а также работать с ИИ-инструментами и автоматизацией процессов. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

В первый поток планируется набрать пять стажеров — по одному на каждое направление: маркетинг, ИИ и продукт, ИТ, клиентский сервис, HR и внутренние коммуникации.

Заявку на стажировку могут подать студенты любых факультетов и специальностей. При этом приоритет при отборе отдается кандидатам с профильным образованием по выбранному направлению, а также студентам третьего-четвертого курсов бакалавриата и магистратуры. Кандидаты непрофильных специальностей также могут подать заявку. В этом случае решение принимается на основании их мотивации и имеющихся навыков, соответствующих выбранному направлению стажировки. Подать заявку можно только на одно направление — такой подход позволяет кандидату осознанно выбрать трек, а компании подготовить для него индивидуальный план.

Стажировка будет длиться от одного до трех месяцев в зависимости от направления. Сроки определяются заранее с учетом сложности задач, которые получит стажер, и учебного графика кандидатов. Программа построена как полноценный образовательный трек. На старте каждый стажер вместе с наставником составляет индивидуальный план стажировки с задачами, сроками и критериями оценки. Далее его ждет работа над реальными задачами направления, регулярные встречи с наставником для разбора задач и обратной связи, промежуточная оценка в середине срока и финальная защита результатов.

Стажировка оплачиваемая: заработная плата рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в регионе, и выплачивается пропорционально отработанным часам. График гибкий — от 20 до 30 часов в неделю, а гибридный формат позволяет совмещать стажировку с учебой. По итогам программы каждый стажер получит рекомендательное письмо, а самым сильным участникам будет предложено трудоустройство в компании. Дополнительным преимуществом для стажеров станет практика работы с ИИ-инструментами, которую они смогут применить в реальных задачах. Отбор на программу конкурсный и проходит в три этапа: заявка, собеседование и тестовое задание. Регистрация открыта до 8 декабря 2026 г., а дата начала стажировки — 1 февраля 2027 г.

«Запуская программу, мы рассчитываем сформировать кадровый резерв компании и сделать найм на junior-позиции более быстрым и надежным. Для студентов это возможность попробовать профессию на реальных задачах, получить честную обратную связь и рекомендацию, а также освоить работу с ИИ-инструментами», — сказала Ксения Муранова, HR директор Hybrid.

По итогам первого потока компания оценит результаты программы. В Hybrid рассчитывают, что стажировки станут постоянным проектом, и пройти их сможет больше талантливых студентов.