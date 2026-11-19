Yandex B2B Tech и группа Arenadata заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Компании предложат крупному бизнесу совместные решения для управления данными на базе своих флагманских систем управления базами данных – YDB от Яндекса и СУБД Arenadata DB (ADB). Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

По прогнозам компаний, партнерство поможет занять от 30 до 50% рынка СУБД в финансовом секторе и ритейле. Сотрудничество в будущем может усилить и аналитическую платформу полного цикла Yandex DataLens Platform.

Теперь компании смогут использовать систему управления базами данных «Яндекса» YDB в собственной инфраструктуре (по модели on-premises) при поддержке команды Arenadata, которая обеспечит внедрение и интеграцию продукта. В свою очередь, аналитическая СУБД Arenadata DB станет доступна как управляемый сервис на инфраструктуре облачной платформы Yandex Cloud. В будущем компании-партнеры могут представить комплексное решение для корпоративной аналитики и работы с транзакциями на базе своих технологий.

«Мы видим растущий запрос бизнеса на гибкие решения для построения аналитических систем и экспертизу в их внедрении. Вместе с Arenadata мы предложим клиентам не просто "железо" или "софт", а комплексное решение с полноценным сопровождением. Оно объединит зрелую облачную инфраструктуру, собственные технологии по работе с данными, ИИ-экспертизу «Яндекса» и опыт Arenadata во внедрении транзакционных и аналитических систем», — сказал Григорий Атрепьев, руководитель платформы Yandex Cloud.

«Одна из ключевых точек роста для облачных СУБД — критическая инфраструктура. Задача Arenadata заключается в том, чтобы сделать облако для заказчиков столь же безопасным и отказоустойчивым, как собственный ИТ-контур. Решающую роль здесь играет обвязка СУБД с сервисами (в том числе катастрофоустойчивость — disaster recovery), в разработке которых Arenadata накопила глубокую экспертизу», — сказал Виталий Саттаров, генеральный директор группы Arenadata.