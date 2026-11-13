Directum Lite упорядочил поток документов в «Областной станции переливания крови»

Свердловская областная станция переливания крови за четыре недели внедрила СЭД для среднего и малого бизнеса и автоматизировала регистрацию и согласование документов, контроль поручений. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Систему установили локально на серверах учреждения. Теперь входящие, исходящие и внутренние документы регистрируются в системе, а согласование проходит по заданным маршрутам. С помощью «Agile-досок» руководитель и сотрудники распределяют задачи по приоритетам, назначают ответственных и отслеживают ход выполнения работ.

До внедрения в Службе крови Свердловской области вручную регистрировали поток корреспонденции в бумажных журналах, а затем передавали ответственным на исполнение по электронной почте или на бумаге. Поручения руководства фиксировались в служебных записках и протоколах, отправлялись в мессенджерах или передавались устно. Из-за этого было сложно отслеживать актуальность задач и ответственных. Теперь время согласования сократилось вдвое, а поручения перестали теряться.

Внедрением и настройкой ПО занимался генеральный партнер Directum — компания «Старков Групп».