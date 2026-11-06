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Студенты университета «Иннополис» будут работать над технологическими задачами для Ozon Tech

ИТ-компания и ИТ-вуз запустили «Мастерскую по робототехнике и компьютерному зрению», отбор в которую прошли 10 учащихся бакалавриата и магистратуры. В течение шести месяцев участники будут применять компьютерное зрение и нейросети в логистике и видеонаблюдении за складскими зонами, создавать системы управления автономным мобильным роботом и другие решения. Студенты будут получать дополнительную стипендию, а отличившиеся смогут продолжить карьеру в команде товарных операций Ozon Tech. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

В рамках программы учащиеся познакомятся с реальными технологическими направлениями на практике — компьютерным зрением, распознаванием, детекцией и трекингом объектов, анализом видеопотоков, применением ML-моделей, а также автоматизацией логистических процессов и тестированием алгоритмов в условиях, приближенных к реальным.

Отбор в мастерскую проходил в два этапа: тестирование и собеседование. На программу зачислили пять человек на направление компьютерного зрения и пять — на робототехнический трек. Студенты, прошедшие отбор, будут официально оформлены в команду разработки Ozon Tech, получат всю необходимую технику для работы над технологическими задачами, а также ежемесячную стипендию от Ozon.

Работа в мастерской будет занимать 15-20 часов в неделю, что позволит участникам совмещать ее с учебой в университете. На протяжении всей программы студентов будут сопровождать и поддерживать эксперты Ozon Tech и академический руководитель от университета «Иннополис».

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Александр Малолетов, директор Института робототехники и компьютерного зрения университета «Иннополис»: «Участниками мастерской стали студенты 1-4 курсов, обучающиеся на профилях бакалавриата по робототехнике, искусственному интеллекту, инженерии информационных систем, и первокурсники профиля магистратуры по робототехнике и компьютерному зрению: они показали не только профессиональные знания, но и навыки выполнения реальных производственных задач. Опыт работы в проекте позволит им закрепить навыки, научиться работать в команде над реальными задачами, наладить контакты с индустрией и сформировать портфолио, которое станет весомым преимуществом при трудоустройстве».

Вера Маневич, директор по ИТ-персоналу Ozon: «Команда разработки Ozon Tech ежедневно решает задачи, где алгоритмы встречаются с физическим миром: от детекции объектов в компьютерном зрении до управления автономными мобильными роботами. Участники нашей мастерской смогут погрузиться в реальные технологические процессы и на практике увидеть, как выстраиваются процессы работы с компьютерным зрением и робототехникой в технологической компании. Это позволит им понять, какие умения и навыки сейчас ценятся на рынке. А мы сможем внести свой вклад в развитие ИТ-образования в России и укрепить связь между академической средой и бигтехом».

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