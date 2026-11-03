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Серверы RDW Computers и программный комплекс «Синоникс» обеспечили безопасную автоматизированную передачу данных

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) обеспечила работу системы контроля информационного обмена «Синоникс» от компании «АйТи Бастион», применив серверы RDW серии «Алтай-ТМА». Это технологическое решение поддерживает автоматизированную передачу данных и файлов между изолированными или несвязанными сетями, обеспечивая сокрытие информации об объектах и самой архитектуре защищаемых сетей. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Технологическая задача, которую успешно решили команды RDW Computers и «АйТи Бастион», была связана с реализацией проекта для ПАК «Синоникс» с показателем скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Серверы «Алтай-ТМА» её обеспечили. В рамках проекта были развернуты три сервера, оснащённые процессорами Intel Xeon Scalable Gen3 Ice Lake, памятью DDR4 с высокой пропускной способностью и широким набором конфигураций хранилища SATA/SAS/NVMe. В заявленной ИТ-инфраструктуре скорость передачи данных через ПАК «Синоникс» составляет порядка 7 Гбит/с, такая нагрузка поддерживается благодаря оптимальной конфигурации серверов RDW Computers.

«Защищенная передача данных, контролируемая на уровне транспортных протоколов, сегодня актуальна для всех отраслей российской экономики, – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – И наряду с таким программным комплексом, как «Синоникс», важна и часть аппаратная. Здесь на выручку приходят надежные и обладающие повышенной вычислительной мощностью серверы RDW Computers».

«Для продуктового направления ПК «Синоникс» аппаратная интеграция с RDW Computers – уверенный шаг навстречу новым совместным проектам, в которых нужен контроль информационного обмена в нагруженных системах и требуется большая скорость обмена», – сказала Екатерина Лихман, менеджер продукта «АйТи Бастион».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Интеграция серверов RDW Computers в состав ПАК «Синоникс» демонстрирует возможность построения высоконагруженных решений для защищённой передачи данных. Такой подход востребован в сценариях, где требуется жёсткий контроль информационного обмена и поддержание высоких скоростей, например, при обновлении систем в изолированных сегментах, передаче резервных копий, а также проверка этих файлов DLP- и AV-системами.

С серверами RDW Computers успели поработать несколько подразделений «АйТи Бастион», которые тестировали различные ИБ-продукты, включая PAM-платформу СКДПУ НТ и ее подсистемы. Работа серверов под нагрузкой не вызвала нареканий технических специалистов.

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