CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Емдев» и «Графтех» объявили о технологическом партнерстве

Российские разработчики корпоративного ПО, компании «Емдев» и «Графтех», объявили о технологическом партнерстве. Стороны планируют реализовать совместные решения, расширяющие функциональность продуктов обеих компаний: платформы для создания корпоративных цифровых пространств «Инкоманд» и линейки «Графтех», в которую входят редактор технических и бизнес-схем Автограф, система хранения и согласования документов «ГрафДок» и платформа командной работы «ГрафБорд». Об этом CNews сообщили представители «Емдев».

Предприятие, уходящее с зарубежного ПО, обычно заменяет продукты по мере необходимости: система документооборота, редактор схем, затем над ними надстраивается портал. Даже полностью отечественный ландшафт при этом остается разрозненным. Чертежи и схемы живут в специализированных системах, тогда как задачи, новости и база знаний остаются на портале, согласование технической документации идет мимо единых процессов компании, а материалы проектных команд хранятся локально.

Совместные решения партнеров убирают эту границу. Интеграция продуктов позволит работать со схемами и технической документацией непосредственно из корпоративного портала: открывать и редактировать чертежи в «Автограф», запускать согласование документов по настроенным маршрутам в «ГрафДок», отслеживать версии и сравнивать внесенные правки. Сотрудник получает все инструменты в едином рабочем пространстве, а согласование схем встраивается в привычные процессы компании наряду с задачами, новостями и базой знаний портала.

Машина баз данных Tantor XData Gen3 стала ближе к технологиям Oracle Exadata для требовательных бизнес-систем
Машина баз данных Tantor XData Gen3 стала ближе к технологиям Oracle Exadata для требовательных бизнес-систем СУБД в эпоху ИИ

«Партнерство с «Графтех» закрывает для наших заказчиков один из самых частых запросов: работу со схемами и технической документацией прямо на портале, — отметил генеральный директор «Емдев» Алексей Какунин. — «Инкоманд» продолжает свой тренд развития как единое пространство, где живет весь цифровой контур предприятия».

«Решениями «Графтех» пользуются сотни российских компаний. Вместе с «Емдев» мы развиваем сценарии, которые помогут встроить работу со схемами и технической документацией в корпоративные процессы: создавать и редактировать схемы, работать с версиями и направлять документы на согласование в едином цифровом пространстве. Начнем с наиболее востребованных задач и будем развивать интеграцию по обратной связи заказчиков», — отметил генеральный директор «Графтех» Петр Василенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Суперкомпьютеры «Яндекса» уцелели после атак БПЛА. Их разворачивают в новых локациях

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит

Полетели головы. Власти начали возбуждать дела за недопуск провайдеров в многоквартирные дома

Региональная трансформация: как ИТ-инновации трансформируют госуправление и бизнес на Северо-Западе

Банкиры требуют предустанавливать на смартфоны российские сертификаты безопасности вместе с банковскими приложениями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще