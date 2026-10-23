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SpaceWeb: облачные сервисы все чаще дополняют классический хостинг

Пользователи виртуального хостинга стали заметно чаще подключать к своим проектам дополнительные облачные сервисы. По данным SpaceWeb, за последние три квартала количество таких подключений выросло на 84%, а число пользователей, которые начали использовать облачные решения вместе с хостингом, увеличилось почти втрое.

Аналитика SpaceWeb показывает, что привычная модель, при которой для веб-проекта используется только один формат размещения, постепенно меняется. Виртуальный хостинг продолжает решать основные задачи по размещению сайтов, однако по мере развития проектов пользователям требуется дополнительная инфраструктура.

Особенно заметна эта тенденция среди специалистов и компаний, которые одновременно работают с несколькими веб-проектами. На пользователей с двумя и более проектами приходится 44% подключений облачных сервисов. В эту категорию входят веб-мастера, ИТ-разработчики и рекламные агентства.

При этом облачная инфраструктура в большинстве случаев не заменяет классический хостинг, а дополняет его. Сайт может по-прежнему размещаться на виртуальном хостинге, тогда как отдельные задачи переносятся в облако.

Самым востребованным дополнением стали VPS — на виртуальные серверы приходится 87% подключений облачных сервисов. Еще 12% занимает объектное хранилище S3. VPS пользователи могут задействовать, например, для размещения приложений и создания тестовых сред, а S3 — для хранения файлов и других данных проекта.

Таким образом, инфраструктура веб-проектов становится более распределенной: разные задачи могут решаться с помощью отдельных сервисов без необходимости полностью переносить проект на другую платформу. По мере роста сайта или приложения к базовому хостингу можно подключать дополнительные вычислительные мощности, хранилища и другие инструменты под конкретные задачи.

SpaceWeb работает на рынке с 2001 года и развивает сервисы для размещения и поддержки веб-проектов. Сейчас на платформе провайдера размещено более 220 тыс. сайтов, а веб-хостинг используют почти 200 тыс. клиентов.

Продуктовая линейка SpaceWeb включает около 40 хостинговых и облачных сервисов. Среди них — виртуальный и почтовый хостинг, облачная платформа, частное облако, Kubernetes, S3, базы данных и другие инфраструктурные решения. Сервисы компании ориентированы на веб-мастеров и веб-студии, разработчиков и ИТ-команды, рекламные агентства и другие компании малого и среднего бизнеса.

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