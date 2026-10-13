DPD в России начала принимать цифровые рубли

DPD в России подключилась к платформе цифрового рубля Банка России. Новая форма национальной валюты дополнила привычные способы оплаты услуг компании. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Главная причина подключения — требование закона, которое распространяется на компании с выручкой свыше 120 млн руб. Интерес к цифровому рублю проявляют и клиенты. В DPD уже поступают запросы о возможности оплаты в цифровой форме и о включении этого способа в агентские договоры. Фактических платежей пока не было.

Само подключение бесплатное, но ИТ-специалистам компании пришлось потрудиться как на этапе запуска, так и при донастройке кассового сервиса. В реквизитах кассового чека появился отдельный тип оплаты «Цифровой рубль». Кроме того, в DPD доработали внутренний производственный сервис ERP-системы: для таких платежей теперь формируется отдельный вид Z-отчета.

Экономический эффект компания связывает прежде всего с эквайрингом. До конца 2026 г. комиссия за прием цифровых рублей нулевая, затем она составит 0,3%, но не более 1500 руб. за операцию. При оплате картой ставка обычно составляет 1,5–3%. «Эта разница для нас важна: мы видим в ней возможность снизить банковские комиссии. Однако заметным снижение станет, только если оплатой цифровыми рублями будут активно пользоваться наши клиенты», — сказала финансовый директор DPD в России Татьяна Верхова.

Наибольший потенциал в DPD видят у наложенного платежа. Если получатели посылок начнут расплачиваться цифровыми рублями, ставка за прием оплаты, как ожидается, окажется ниже, чем при оплате картой или через СБП. Впрочем, в компании не рассчитывают, что этот способ быстро станет массовым.

У новой формы денег есть и ограничения. Казначейству сложнее управлять денежными потоками: цифровой рубль стал третьей формой денег и требует отдельного учета и настроек в системе. Кроме того, цифровые рубли нельзя разместить на депозите или в овернайте. Сначала их нужно перевести в безналичную форму.

Клиенты при этом ничем не рискуют. Если оплата цифровыми рублями по какой-то причине не пройдет, можно выбрать другой способ. Возврат средств, согласно инструкции Банка России, проводится по тем же правилам, что и возврат безналичной оплаты.

Таким образом, инфраструктура для приема цифровых рублей в компании уже готова. Когда спрос на новый способ оплаты вырастет, клиентам DPD не придется ждать, пока перевозчик под него перестроится.