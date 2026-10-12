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АО «ГЛОНАСС» разработало систему навигации без спутниковых сигналов для сельхозтехники и агродронов

АО «ГЛОНАСС» продемонстрировало отечественную локальную навигационную систему для сельскохозяйственной техники. Решение обеспечило передачу телеметрии и сантиметровую точность движения трактора с технологией траекторного автовождения, управление и мониторинг полета авиабеспилотника, непрерывность работы сельхозтехники в условиях полного отсутствия, нестабильного приема спутниковых сигналов и работы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Тестирование проведено в Ставропольском крае при участии Минсельхоза России, регионального Министерства сельского хозяйства и экспертов государственной машиноиспытательной станции на территории агрокомплекса «Новокугультинское» с использованием техники российского производителя «Ростсельмаш».

Локальная система формирует единое навигационное поле на территории до 400 га с помощью всего четырех мобильных радиомаяков размером до 20 см, устанавливаемых по периметру участка. Один из приемников назначается мастер-станцией и выполняет функции опорно-управляющего элемента. С помощью бортового оборудования в онлайн-режиме определяется положение транспортных средств внутри этой зоны, по локальному радиоканалу выполняется управление и мониторинг любой беспилотной или высокоавтоматизированной техники.

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«Разработанная и протестированная в условиях действующего агрокомплекса система локальной навигации универсальна и мобильна. Одна и та же наземная инфраструктура может последовательно и бесшовно обеспечивать работу различных типов техники, быстро перемещаться и помогать оперативно решать поставленные задачи. Время развертывания системы – до 30 минут, а продолжительность не ограничена, так как питание обеспечивается от солнечных батарей. Мы готовы начать серийные поставки локальной навигационной системы в интересах агропромышленного комплекса России», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Система локальной навигации с использованием составных частей госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает защиту передачи данных и контроль доступа с применением средств криптографической защиты информации. Подключение техники к локальной навигации возможно только после обязательной аутентификации с использованием ключей безопасности. Специализированные средства информационной безопасности защищают систему от несанкционированного доступа и использования.

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