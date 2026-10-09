«Группа Астра» и «Мастер Лаб» обеспечат полную совместимость своего ПО и помогут с цифровизацией здравоохранения

«Группа Астра» и разработчик МИС для здравоохранения «Мастер Лаб» заключили соглашение о партнерстве в сфере ИТ. Документ подписали генеральный директор «Мастер Лаб» Альберт Акмалов и директор департамента по работе с медицинскими организациями «Группы Астра» Ольга Шарова. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Мастер Лаб» занимается автоматизацией медучреждений самого разного масштаба: от небольших частных клиник до крупных лечебно-диагностических и федеральных центров, включая МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко, ЦВКГ им. А.А. Вишневского, Российскую детскую клиническую больницу. В портфеле компании – профессиональная медицинская информационная система MedWork, способная обеспечить весь цикл работы поликлиники и стационара, а также портал Medihost.ru – медицинский портал для продвижения организаций и специалистов. Среди возможностей портала: электронная регистратура, личный кабинет врача, личный кабинет пациента, размещение информации о лечебном учреждении, размещение справочника услуг, публикация расписания приема специалистов.

Цель сотрудничества – стабильная работа МИС MedWork и сервисов Medihost в связке с продуктами «Группы Астра». Участники соглашения договорились обеспечить совместимость решений «Мастер Лаб» с ОС Astra Linux, службой каталога ALD Pro, средой виртуализации, инструментами для мониторинга. Кроме того, партнеры намерены выполнять совместные комплексные проекты для медицинских организаций. В качестве примера можно привести создание безопасной инфраструктуры с серверной частью, рабочими местами врачей и персонала регистратуры на базе отечественной ОС.

Реализация подобных проектов востребована в коммерческих и государственных клиниках, федеральных центрах, сетях с филиалами и защищенных системах обработки медицинских данных. Профильные организации уже применяют MedWork вместе с ПО «Группы Астра» или планируют эти интеграции, поэтому разработчики уделят максимум внимания взаимной адаптации продуктов, чтобы стек работал как единое целое и позволял обеспечить непрерывное обслуживание пациентов.

«Наша общая цель – цифровизация лечебного процесса при соблюдении требований к защите медицинских данных. Укрепляя технологическое взаимодействие с лидерами рынка российского инфраструктурного ПО, мы обеспечим безотказную совместную работу продуктов «Мастер Лаб» и «Группы Астра». Объединив экспертизу, мы ускорим адаптацию системы MedWork и сопутствующих сервисов к защищенному отечественному стеку и в итоге сможем предложить здравоохранению удобные и надежные комплексные решения», – сказал Альберт Акмалов, генеральный директор «Мастер Лаб»

«Медицинские ИТ-системы не имеют права на паузу, здесь очень важна каждая секунда. Мы с коллегами из «Мастер Лаб» объединяем свои технологии для того, чтобы обеспечить совместимость и бесперебойную работу систем. Интеграция MedWork с нашей экосистемой позволит любым клиникам получить защищенную цифровую среду «под ключ». Мы готовы двигаться быстро, делать продуктовые стеки максимально удобными и доказывать их эффективность на реальных проектах. Особое внимание планируется уделить работе над интерграцией технологий «Мастер Лаб» с СУБД Tantor», – сказала Ольга Шарова, директор департамента по работе с медицинскими организациями «Группы Астра».