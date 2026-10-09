«Брусника» масштабирует систему ИИ-видеоаналитики QMonitoring на все строительные объекты компании

Российский девелопер – группа компаний «Брусника» – завершила масштабирование платформы видеоаналитики QMonitoring на все свои строительные объекты. Решение принято по итогам успешного пилотного проекта на объекте «МОНС» в Москве, который показал измеримые результаты уже в первый месяц эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители QMonitoring.

Уже за первый месяц: было выявлено более 100 простоев спецтехники; дали руководителям дистанционный мониторинг и статистику, и дисциплина рабочих и подрядчиков выросла; настроили автоматическую отчетность: о каждой проблеме руководство узнает сразу и решает оперативно.

«Брусника» не просто оценила результаты, а изменила под них внутренние процессы и масштабировала решение на все площадки: переформатировала работу службы ОТиТБ, которая теперь опирается на данные видеоаналитики; наняла дополнительных сотрудников для оперативного реагирования на нарушения; приняла решение масштабировать систему на все объекты компании.

Сейчас система работает на объектах «Брусники»: подключено 450 камер; на 30% меньше простоев техники; более 8000 выявленных нарушений ТБ за шесть месяцев; единые корпоративные стандарты безопасности на всех объектах; контроль спецодежды; полностью автоматизирован контроль доступа подрядчиков и соблюдения ими требований безопасности.

В ближайших планах компаний — расширение функциональности системы: внедрение контроля безопасности при высотных работах, детекция людей и учет их присутствия на объектах, расширенный мониторинг работы и простоев спецтехники, выявление новых типов нарушений охраны труда, а также дальнейшая автоматизация контроля подрядчиков.