Yandex Cloud и «Флант» запустят совместное решение для быстрой разработки ИТ-продуктов в закрытом контуре

Технологическая платформа Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) и «Флант» создадут совместный продукт для ИТ-разработки в локальной среде со встроенными ИИ-агентами. Он будет запущен на базе платформы Deckhouse Platform и управляемых баз данных Yandex Cloud. С его помощью компании смогут значительно сократить сроки запуска новых сервисов и минимизировать затраты компаний на поддержку инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Продукт будет доступен ИТ-специалистам для тестирования в 2027 г. У него будет единая документация и инструменты управления и обновления, а также тарификация. Компании смогут в едином окне разрабатывать микросервисные приложения, подключать базы данных и управлять своими ресурсами. В будущем в решении будут доступны автономные агенты для SRE и DevOps-специалистов. Встроенные ИИ-помощники помогут сократить время инженеров на поддержку ИТ-инфраструктуры.

«Мы объединяем сильные позиции продукта Deckhouse Platform на рынке контейнеров и наш опыт в создании управляемых баз данных, чтобы дать рынку лучшее инфраструктурное решение. Также мы продолжим усиливать наше сотрудничество в ИИ-треке и улучшать продукты автономными агентами, созданными на базе нашей флагманской платформы Yandex AI Studio», – сказал Григорий Атрепьев, руководитель Yandex Cloud.

«Deckhouse Platform управляет любой нагрузкой в любом контуре — от контейнеров и виртуальных машин до систем работы с данными и ИИ-сервисов. Благодаря партнерству с Yandex Cloud, платформа объединяет гибкость облачной PaaS-экосистемы с собственными возможностями управления инфраструктурой в закрытом периметре. Заказчик получает единый стек, который работает одинаково в любой среде, независимо от того, где размещена нагрузка», — отметил Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

Совместный продукт – не первое партнерство Yandex Cloud и «Флант». В 2025 г. компании совместно с VK Cloud создали некоммерческую Ассоциацию облачно‑ориентированных технологий (АОТ). Это первая в России организация, которая развивает новые подходы, стандарты и архитектуру нативных облачных технологий без привязки к конкретному вендору.