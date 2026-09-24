Yandex B2B Tech представила DataLens Platform – с ее помощью компании смогут снизить затраты на работу с данными до 30%

Yandex B2B Tech анонсировала DataLens Platform — платформу, которая объединяет все этапы работы с данными: от загрузки и хранения до визуализации и ИИ-аналитики. DataLens Platform позволяет работать с данными компании в одном месте, быстро находить их источники и получать инсайты с помощью ИИ-агента. Сервис сокращает совокупные затраты на аналитику до 30%, а подготовку отчетов и дашбордов ускоряет в три-пять раз. Общедоступный релиз запланирован на начало 2027 г., сейчас можно оставить заявку на ранний доступ. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

70% аналитических команд используют от 5 до 10 инструментов для работы с данными: одни – для загрузки и хранения, другие – для обработки аналитики. ИТ-специалистам приходится вручную переносить данные между системами, настраивать интеграции и разбираться в каждом источнике информации: сопоставлять поля и идентификаторы, согласовать расхождения в данных и решать другие проблемы совместимости.

В DataLens Platform компаниям больше не придется собирать аналитику из десятка разрозненных инструментов и настраивать обмен данными между ними. На платформе уже объединены хранилище данных, инструменты для обработки информации и создания отчетов, а также ИИ-помощник, которому можно задавать вопросы на обычном языке. Пользователь сможет работать с данными и получать готовые показатели в единой системе – без огромного количества прослоек из межсистемных интеграций.

«Уникальность DataLens Platform в том, что разные инструменты для работы с данными объединены в одной системе. Это сильно упрощает инфраструктуру: чем больше отдельных систем использует компания, тем больше интеграций между ними приходится поддерживать. Для пяти систем их может быть до 10, а для десяти — уже до 45. При этом хранение данных и вычислительные мощности в DataLens Platform масштабируются независимо: если растет объем данных, можно расширить хранилище, а если нагрузка на расчеты и отчеты – добавить вычислительные мощности», – сказал Иван Пузыревский, технический директор Yandex Cloud.

Например, торговая сеть с помощью DataLens Platform сможет объединить данные о продажах, остатках и программе лояльности и спросить ИИ-помощника, какие популярные у постоянных покупателей товары заканчиваются в конкретных магазинах. Производственная компания — сопоставить выпуск продукции, простои оборудования и показатели качества, чтобы увидеть, на какой линии и в какой смене выросла доля брака.

Сначала DataLens Platform будет доступна в Yandex Cloud. Позднее Yandex B2B Tech планирует выпустить версии продукта для размещения в собственной инфраструктуре компании и для гибридного сценария.