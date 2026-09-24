CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Yandex B2B Tech представила DataLens Platform – с ее помощью компании смогут снизить затраты на работу с данными до 30%

Yandex B2B Tech анонсировала DataLens Platform — платформу, которая объединяет все этапы работы с данными: от загрузки и хранения до визуализации и ИИ-аналитики. DataLens Platform позволяет работать с данными компании в одном месте, быстро находить их источники и получать инсайты с помощью ИИ-агента. Сервис сокращает совокупные затраты на аналитику до 30%, а подготовку отчетов и дашбордов ускоряет в три-пять раз. Общедоступный релиз запланирован на начало 2027 г., сейчас можно оставить заявку на ранний доступ. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

70% аналитических команд используют от 5 до 10 инструментов для работы с данными: одни – для загрузки и хранения, другие – для обработки аналитики. ИТ-специалистам приходится вручную переносить данные между системами, настраивать интеграции и разбираться в каждом источнике информации: сопоставлять поля и идентификаторы, согласовать расхождения в данных и решать другие проблемы совместимости.

В DataLens Platform компаниям больше не придется собирать аналитику из десятка разрозненных инструментов и настраивать обмен данными между ними. На платформе уже объединены хранилище данных, инструменты для обработки информации и создания отчетов, а также ИИ-помощник, которому можно задавать вопросы на обычном языке. Пользователь сможет работать с данными и получать готовые показатели в единой системе – без огромного количества прослоек из межсистемных интеграций.

«Уникальность DataLens Platform в том, что разные инструменты для работы с данными объединены в одной системе. Это сильно упрощает инфраструктуру: чем больше отдельных систем использует компания, тем больше интеграций между ними приходится поддерживать. Для пяти систем их может быть до 10, а для десяти — уже до 45. При этом хранение данных и вычислительные мощности в DataLens Platform масштабируются независимо: если растет объем данных, можно расширить хранилище, а если нагрузка на расчеты и отчеты – добавить вычислительные мощности», – сказал Иван Пузыревский, технический директор Yandex Cloud.

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры
Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры Импортонезависимость

Например, торговая сеть с помощью DataLens Platform сможет объединить данные о продажах, остатках и программе лояльности и спросить ИИ-помощника, какие популярные у постоянных покупателей товары заканчиваются в конкретных магазинах. Производственная компания — сопоставить выпуск продукции, простои оборудования и показатели качества, чтобы увидеть, на какой линии и в какой смене выросла доля брака.

Сначала DataLens Platform будет доступна в Yandex Cloud. Позднее Yandex B2B Tech планирует выпустить версии продукта для размещения в собственной инфраструктуре компании и для гибридного сценария.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

«Яндекс» сделал огромную инвестицию в ИТ-решение для борьбы с опасными проявлениями ИИ

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще