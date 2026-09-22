Yandex B2B Tech представила решение класса AI‑SPM для защиты ИИ‑систем

Yandex B2B Tech выводит на рынок AI‑SPM — решение для комплексной защиты ИИ‑систем. С его помощью компании смогут выстраивать проактивную систему защиты ИИ‑инфраструктуры. Инструмент доступен в сервисе Yandex Security Deck и является одним из первых комплексных решений класса AI‑SPM для управления безопасностью и рисками ИИ‑систем на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

В основе инструмента AI‑SPM — собственная методология Yandex B2B Tech (разработка Yandex Cloud и SolidLab), открытая для ИТ‑сообщества. Фреймворк AI‑SAFE 2.0 помогает системно внедрять безопасность на каждом этапе жизненного цикла ИИ: связывает элементы инфраструктуры (модели, данные, серверы) с уязвимостями и предлагает меры защиты. Это позволяет заранее выявлять риски и составлять план обеспечения безопасности. Например, фреймворк подсказывает, как предотвратить подмену обучающих данных, защитить модель от взлома через поддельные запросы или ограничить доступ посторонних. На его базе также созданы стандарты проверки защищенности ИИ‑сред — «чек‑лист», который делает оценку рисков прозрачной и понятной.

Модуль AI‑SPM, входящий в сервис Security Deck, автоматизирует инвентаризацию ИИ-активов и применение этих стандартов: он непрерывно мониторит ИИ‑инфраструктуру и выявляет опасные настройки без ручного аудита. Инструмент позволяет командам постоянно контролировать состояние ИИ‑систем и последовательно устранять риски в ИИ‑приложениях.

«Развитие генеративного ИИ требует не только новых подходов к обучению моделей, но и системного понимания безопасности. С помощью открытой методологии AI-SAFE 2.0 мы помогаем бизнесу выстраивать контроль на всех уровнях — от архитектуры систем до конкретных мер защиты. AI‑SPM позволяет не просто реагировать на угрозы, а выстраивать проактивную систему защиты ИИ‑инфраструктуры. Автоматизация мониторинга и выявления уязвимостей становится ключевым шагом к обеспечению надежности и устойчивости ИИ‑решений в бизнес‑процессах», — отметил Евгений Сидоров, директор по безопасности Yandex Cloud.

Рынок решений для защиты ИИ‑систем активно растет. Согласно данным Gartner, объем мирового рынка средств защиты ИИ увеличится с $2,8 млрд в 2026 г. до $4,8 млрд в 2027 г. — почти на 69% за год. Российский рынок пока формируется: в 2026 г. его объем оценивается в диапазоне от 1 до 4 млрд руб., а к 2029–2030 гг. может достичь 11–30 млрд руб. AI‑SPM — одно из перспективных решений, представляющих формирующийся класс продуктов в этом сегменте.