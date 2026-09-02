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МТС обучит людей с инвалидностью работать с искусственным интеллектом

МТС объявляет о старте образовательной программы «Каждый включен», которая поможет людям с инвалидностью освоить нейросети с нуля. Курс, созданный совместно с компанией MWS AI, научит использовать на практике различные ИИ-инструменты в рабочих задачах. Участниками проекта по итогам регистрации стали 1000 человек, а заявки подали свыше 1850 кандидатов из 180 городов страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первый образовательный блок доступен уже сегодня, а сам курс продлится в течение семи недель и включит 25 видеоуроков, тестов и практических заданий, распределенных по еженедельным модулям.

В рамках курса обучающиеся освоят основы нейросетей и других ИИ‑инструментов, научатся применять их для работы с текстом и в коммуникациях. Полученные компетенции помогут эффективно искать и анализировать информацию, создавать визуальный контент, автоматизировать рабочие процессы и готовить карьерные материалы – все это усиливает профессиональную мобильность и расширяет возможности трудоустройства.

Лучшие 30 участников по итогам рейтинга обучения пройдут дополнительную практику с реальными кейсами технологических компаний по трем направлениям: клиентские коммуникации; автоматизация и цифровые сервисы; аналитика и обработка информации.

При разработке программы МТС привлекла экспертов по инклюзии, в том числе представителей Всероссийского общества глухих, которые помогли адаптировать материалы под потребности целевых групп. Особое внимание уделено доступности образовательного процесса: платформа и материалы курса совместимы со скринридерами, поддерживают навигацию с клавиатуры и обеспечивают достаточный уровень контраста для комфортного восприятия. Все видеоматериалы снабжены субтитрами и дополнены адаптированной графикой, а онлайн‑встречи проходят с переводом на русский жестовый язык – это позволяет сделать обучение максимально инклюзивным.

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На всех этапах обучения участников сопровождают кураторы и единый информационный канал поддержки. Завершится проект итоговой встречей: финалисты представят свои кейсы экспертам МТС, получат обратную связь и сертификаты, а также возможность дальнейшего сотрудничества с компанией. Для участников из регионов будет организована онлайн‑трансляция мероприятия.

Программа реализуется в рамках ESG‑стратегии МТС и подчеркивает приверженность компании принципам социальной ответственности и равного доступа к современным технологиям.

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