36 малых поселений Иркутской области получили связь «МегаФона»

Более 6000 жителей Иркутской области получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор расширил свою сеть в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории небольших населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу УЦН вошли 36 сел, деревень и поселков Боханского, Заларинского, Черемховского, Нижнеудинского, Ольхонского и других районов Приангарья. Все поселения, где была расширена сеть оператора, считаются малонаселенными, население каждого не превышает и 500 человек.

Технические специалисты «МегаФона» настроили оборудование так, чтобы обеспечить оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Теперь абоненты на комфортных скоростях могут получать госуслуги, пользоваться мобильным банкингом, передавать большой объем данных, смотреть видеоконтент, общаться с родными и близкими в мессенджерах. Появились и возможности для обучения и работы в онлайне, а также дистанционных консультаций у врачей.

Кроме того, обладателям «зеленых» сим-карт стали доступны цифровые звонки в сети 4G. Они отличаются от обычных тем, что соединение происходит практически мгновенно, а собеседника слышно четко, без шумов, как если бы он находился рядом. При этом абоненты смогут одновременно говорить и пользоваться интернетом.

«В текущем году наша техническая служба выполняет большую работу по усилению телеком-сети. Так, за восемт месяцев в Иркутской области было построено почти 30 базовых станций и модернизировано более 250 объектов. Кроме того, мы увеличили количество населенных пунктов, где связь и интернет «МегаФона» появились впервые: по программе устранения цифрового неравенства было охвачено 36 малых поселений региона: это Сахорово, Кундулун, Алкин, Даур, Старый Алзамай, Ермаки, Топка, Ключи, Куртун, Муромцовка и т. д. Для удобства абонентов на официальном сайте оператора представлена карта покрытия, где можно посмотреть доступность сети на территории страны», — сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.