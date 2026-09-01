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«Контур.Отель» интегрировался с площадкой бронирования «ПриветТур»

«Контур.Отель» и «ПриветТур» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Благодаря интеграции пользователи «Контур.Отеля» подключат новый канал продаж и начнут получать бронирования от туристов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция позволяет владельцам объектов размещения получать бронирования с площадки «ПриветТур» напрямую в «Контур.Отеле». Информация о бронированиях, тарифах и доступности номеров автоматически синхронизируется и отображается в едином интерфейсе. Сотрудникам объекта не требуется вручную переносить данные или отдельно обновлять информацию на площадке.

Анна Сатдарова, менеджер по развитию проекта «Контур.Отель»: «Для объектов размещения важно работать с каналами, которые помогают привлекать целевую аудиторию в течение всего года. Летом это туристы, которые выбирают отдых на море, в другие сезоны — гости горных и зимних курортов, санаториев, здравниц и лечебно-оздоровительных комплексов. Интеграция с «ПриветТур» позволит таким объектам расширить присутствие в интернете и получать дополнительный поток бронирований. Подключение канала и дальнейшая работа с ним проходят непосредственно в «Контур.Отеле» и не требуют от клиента дополнительных технических действий».

«Контур.Отель» бесплатно сопровождает интеграцию для клиентов

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