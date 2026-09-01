Клиенты «Ростелекома» получили возможность оплачивать услуги цифровыми рублями

С 1 сентября 2026 г. клиентам «Ростелекома» стала доступна оплата цифровыми рублями на сайте компании. Новым способом можно оплатить любые услуги «Ростелекома» для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для этого в разделе «Оплата» на сайте необходимо указать номер лицевого счета или телефона, сумму, и выбрать среди способов оплаты «Цифровой рубль». Если оплата происходит с компьютера, то далее клиент увидит QR-код, который необходимо считать камерой телефона. Затем по открывшейся ссылке следует выбрать банк, в котором доступен счет цифрового рубля, перейти в приложение банка и завершить процесс оплаты.

Пользователи мобильных телефонов при выборе метода оплаты увидят кнопку «Оплатить цифровыми рублями», после клика на нее отобразится список банков. Далее необходимо выбрать банк, в котором доступен счет цифрового рубля, после чего также откроется приложение банка для завершения процесса оплаты.

В дальнейшем планируется реализовать возможность оплаты услуг цифровыми рублями и в личном кабинете «Ростелекома». Комиссия за оплату таким способом отсутствует.

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису массового сегмента «Ростелекома»: «Удобство и простота оплаты услуг ― ключевые элементы клиентского опыта. Реализация оплаты цифровым рублем даст клиентам “Ростелекома” еще больше возможностей. Счет цифрового рубля открывается в Банке России и может быть доступен в разных банках, поэтому клиенту не надо будет задумываться, через какой банк провести оплату. Кроме того, это безопасно — выпускает цифровые рубли Банк России, он же выступает гарантом сохранности средств на счете».

Цифровой рубль — это цифровая форма рубля, третья форма национальной валюты, дополняющая уже существующие наличную и безналичную. Цифровые рубли будут храниться на специальных счетах (цифровых кошельках) граждан и организаций на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.