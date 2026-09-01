CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Клиенты «Ростелекома» получили возможность оплачивать услуги цифровыми рублями

С 1 сентября 2026 г. клиентам «Ростелекома» стала доступна оплата цифровыми рублями на сайте компании. Новым способом можно оплатить любые услуги «Ростелекома» для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для этого в разделе «Оплата» на сайте необходимо указать номер лицевого счета или телефона, сумму, и выбрать среди способов оплаты «Цифровой рубль». Если оплата происходит с компьютера, то далее клиент увидит QR-код, который необходимо считать камерой телефона. Затем по открывшейся ссылке следует выбрать банк, в котором доступен счет цифрового рубля, перейти в приложение банка и завершить процесс оплаты.

Пользователи мобильных телефонов при выборе метода оплаты увидят кнопку «Оплатить цифровыми рублями», после клика на нее отобразится список банков. Далее необходимо выбрать банк, в котором доступен счет цифрового рубля, после чего также откроется приложение банка для завершения процесса оплаты.

В дальнейшем планируется реализовать возможность оплаты услуг цифровыми рублями и в личном кабинете «Ростелекома». Комиссия за оплату таким способом отсутствует.

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы Цифровизация

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису массового сегмента «Ростелекома»: «Удобство и простота оплаты услуг ― ключевые элементы клиентского опыта. Реализация оплаты цифровым рублем даст клиентам “Ростелекома” еще больше возможностей. Счет цифрового рубля открывается в Банке России и может быть доступен в разных банках, поэтому клиенту не надо будет задумываться, через какой банк провести оплату. Кроме того, это безопасно — выпускает цифровые рубли Банк России, он же выступает гарантом сохранности средств на счете».

Цифровой рубль — это цифровая форма рубля, третья форма национальной валюты, дополняющая уже существующие наличную и безналичную. Цифровые рубли будут храниться на специальных счетах (цифровых кошельках) граждан и организаций на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Водительские права больше не нужны. Автовладельцы смогут предъявлять цифровые документы в Мах

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Ядро как решето. В Linux годами скрываются тысячи уязвимостей, их находят нейросети

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Создатели Astra Linux кратно нарастили прибыль и снизили темпы роста затрат

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще