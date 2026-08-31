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Selectel представил ИИ-агента, встроенного в серверную ОС

Selectel объявил о запуске aish — специализированного ИИ-агента, встроенного в серверную операционную систему SelectOS. Решение позволяет командам эксплуатации применять ИИ в диагностике, настройке и администрировании серверов, не вынося данные за пределы инфраструктуры. Продукт доступен бесплатно всем пользователям SelectOS. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

На рынке ИИ-агентов сегодня доминируют облачные решения, которые передают контекст сессии внешним провайдерам, создавая риск утечки данных и невозможности аудита. В свою очередь aish решает эту проблему, поскольку решение работает внутри SelectOS: нейросетевая модель развернута локально на серверах Selectel, а каждое действие агента подтверждается оператором. В планах компании также обеспечить клиентам возможность развертывания aish на собственном оборудовании.

«ИИ-агент aish — это не отдельный продукт, а способ снизить порог входа в системное администрирование Linux. Мы создали решение для команд эксплуатации, которые по политикам безопасности не могут использовать внешние зарубежные LLM. Важно, что aish встроен в собственную ОС Selectel: пользователи не останутся без поддержки, а система доступна в том числе на облачных и выделенных серверах, которые соответствуют 152-ФЗ, в форматах ISO, QCOW2 и контейнерных образов. Кроме того, SelectOS базируется на привычной Debian-базе, поэтому переход на неё не требует переобучения команды, а типовые задачи администрирования решаются быстрее», — отметил Кирилл Дмитриев, директор департамента системного ПО Selectel.

ИИ-агент Selectel понимает команды на естественном языке, написанные обычным текстом, интерпретирует их и переводит в технический формат. Он способен выполнять цепочки действий, собирать данные о системе, находить причины проблем, предлагать и применять исправления с учетом конкретного состояния сервера и документации SelectOS.

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Ключевые возможности aish: понимание контекста системы — состояние сервисов, логи, конфигурация; сценарии эксплуатации — разбор инцидентов, поиск причины отказа сервисов, рутинные операции без обращения к документации; принцип согласованного исполнения — агент формирует команду и объясняет, что она сделает, но выполнение запускает оператор.

Компания целенаправленно развивает SelectOS как платформу, где технологии искусственного интеллекта становятся частью инфраструктуры, а не надстройкой над ней. Такой подход позволяет бизнесу интегрировать ИИ в процессы ИТ-эксплуатации без компромиссов по безопасности и зависимости от внешних сервисов, формируя долгосрочную основу для цифровой трансформации инфраструктуры клиентов.

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