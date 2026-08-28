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Университет МИСИС присоединился к консорциуму по взаимодействию с СКИФ

НИТУ МИСИС вошел в Межвузовский консорциум по взаимодействию с Центром коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Университет будет проводить исследования и участвовать в подготовке кадров для работы с отечественной научной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

«Взаимодействие со СКИФ создает принципиально новые возможности для российских научных коллективов. Доступ к передовому оборудованию позволит решать актуальные задачи материаловедения на фронтире современной науки. Для НИТУ МИСИС важно не только проведение исследований на новой установке, но и участие в формировании вокруг нее сообщества пользователей — инженеров и исследователей. Мы видим значительный потенциал сотрудничества не только в научной работе, но и в подготовке и переподготовке кадров», — отметил первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов.

Кафедра физического материаловедения МИСИС ведет образовательный трек по применению синхротронного излучения для решения материаловедческих задач. Взаимодействие со СКИФ позволит ориентировать содержание курса на возможности отечественной установки и привлечь к обучению российских специалистов, проводящих исследования в центре. Практическую подготовку студентов также планируется нацелить на СКИФ: обучающиеся смогут получать опыт работы с экспериментальными станциями.

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Еще одно направление сотрудничества — реализация программ дополнительного профессионального образования. Для эффективной работы СКИФ необходимо формировать сообщество пользователей, способных самостоятельно планировать и проводить эксперименты на станциях. Одновременно потребуется подготовка кадров для специализированных сервисов, которые будут развиваться в инфраструктуре источника. МИСИС планирует участвовать в обучении и повышении квалификации специалистов.

Межвузовский консорциум по взаимодействию с ЦКП «СКИФ» был создан в 2024 г. по инициативе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет-2030». Сегодня в него входят 33 организации из более чем 20 городов России, в том числе 24 вуза, а также ЦКП «СКИФ», академические институты, школы, колледжи и центры дополнительного образования. Консорциум объединяет участников для развития научного сотрудничества и формирования единого образовательного и исследовательского пространства вокруг СКИФ.

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